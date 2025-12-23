ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

เผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 14:55 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 15:53 น.
ข่าวอาชญากรรม
ตำรวจแกะรอยพบรถคันก่อเหตุมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย 7 เล็งลงใต้ หลังก่อเหตุอุกอาจชะลอรอหลังจ่ายค่าทางด่วนด่านประชาชื่น ก่อนลดกระจกสาดกระสุน 3 นัดดับคนขับต่อหน้าแฟนสาว

คดีสุดอุกฉกรรจ์ เมื่อเวลา 04.50 น. ของวันนี้ (23 ธ.ค.) ตำรวจ สน.ประชาชื่น รับแจ้งเหตุยิงกันบนทางพิเศษศรีรัช บริเวณหลังด่านเก็บค่าผ่านทางประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ พบรถเก๋งโตโยต้า อัลติส สีขาว จอดแน่นิ่งอยู่กลางถนน บนเบาะคนขับพบศพ นายอนุวรรตน์ ญาตินิยม อายุ 34 ปี อาชีพคนขับรถโบลท์ ถูกยิงเข้าที่ลำคอ 1 นัด และมีบาดแผลที่แขนอีก 2 นัด โดยมีแฟนสาววัย 28 ปี ยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยอาการช็อกและร่างกายเปื้อนเลือด

สอบสวน น.ส.สาวิตรี แฟนสาวผู้ตาย ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายขับรถมารับเธอจากที่พักในอำเภอปากเกร็ด เพื่อกลับบ้านย่านเพชรเกษม เมื่อมาถึงช่วงก่อนเข้าด่านเก็บเงินประชาชื่น รถตู้โตโยต้าสีขาวพยายามขับเบี่ยงเลนแซงซ้ายปาดหน้าเพื่อเข้าช่องทางด่วนอย่างกะทันหัน ซึ่งฝ่ายหญิงเล่าว่าได้บอกให้แฟนหนุ่มชะลอรถยอมให้รถตู้คันดังกล่าวไปก่อน เพราะไม่อยากให้เกิดเรื่องบานปลาย

แต่ปรากฏหลังจากผ่านด่านเก็บเงินได้เพียง 500 เมตร รถตู้คันดังกล่าวกลับชะลอรถคล้ายจงใจดักรอจนรถของผู้ตายขับตามมาทัน เมื่อรถทั้งสองคันอยู่ขนานกันบนสะพานข้ามถนนประชาชื่น คนขับรถตู้ได้ลดกระจกลงแล้วใช้อาวุธปืนขนาด 9 มม. ยิงใส่ฝั่งคู่กรณี 3-4 นัด ทำให้รถของผู้ตายเสียหลักจนแฟนสาวต้องช่วยประคองพวงมาลัยเข้าข้างทาง ส่วนคนก่อเหตุขับรถหลบหนีไปทางหมอชิต

พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับชุดสืบสวนว่า จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ารถคันก่อเหตุคือ รถตู้โตโยต้าอัลพาร์ด เวลไฟร์ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2 กผ 77798 กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบพบว่าเป็นรถของบริษัทเช่า โดยมี นายธฤษณุ สังข์หิรัญ อายุ 48 ปี ชาวอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้เช่ารายล่าสุดที่เดินทางมาทำธุระในกรุงเทพฯ

ส่วนเรื่องของมูลเหตุจูงใจ เชื่อว่าเป็นเหตุซึ่งหน้าจากการขับรถปาดหน้ากันก่อนถึงด่านเก็บเงินประมาณ 500 ม. ลักษณะลงมือสันนิษฐานคนร้ายไม่ใช่การยิงแบบมืออาชีพ แต่เป็นการยิงจากมุมที่สูงกว่า (ลักษณะกดลง) เนื่องจากรถของผู้ก่อเหตุมีความสูงมากกว่ารถผู้ตาย

ผบช.น.ยืนยันว่า คนร้ายเป็นเพียงบุคคลธรรมดา ไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือผู้มีอิทธิพลตามที่มีกระแสข่าว โดยล่าสุดพบเบาะแสรถคันดังกล่าวหลบหนีไปทางถนนพุทธมณฑลสาย 7 มุ่งหน้าลงภาคใต้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยงานทั้งฝ่ายสืบสวนนครบา และ สน.ประชาชื่น กำลังเร่งติดตามตัวผู้เช่ารถรายนี้มาสอบสวนว่า มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้ลงมือก่อเหตุเองหรือไม่ เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน.

