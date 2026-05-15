ก้อย-นัตตี้-ดรีม โพสต์ขอโทษ ทราย สก๊อต ปมกดไลก์ไอจี มายด์ ยอมรับผิดคิดน้อย

ก้อย นัตตี้ ดรีม ขอโทษ ‘ทราย สก๊อต’ ปมกดไลก์โพสต์ ‘มายด์ ลภัสลัล’ ชี้แจงปมปัญหาครอบครัวสามี ยอมรับผิดขาดความรอบคอบในประเด็นอ่อนไหว ยืนยันไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศ
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 สามสาวอินฟลูเอนเซอร์เจ้าของเพจ Goy Natty Dream อย่าง ก้อย อรัชพร, นัตตี้ นันทนัท และ ดรีม อภิชญา ออกแถลงการณ์การณ์ขอโทษ ทราย สก๊อต หลังจากกดไลก์โพสต์ชี้แจงข้อมูลของ พาย สุนิษฐ์ จากอินสตาแกรมของนักแสดงสาว มายด์ ลภัสลัล ปมปัญหาครอบครัวในอดีต โดยขอน้อมรับความผิดในฐานะศิลปินที่ไม่ได้พิจารณาข้อมูลให้ดีก่อนกดไลก์ โดยเฉพาะประเด็นที่มีความอ่อนไหว พร้อมยืนยันว่าไม่มีเจตนาสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศหรือความรุนแรงใด ๆ ทั้งสิ้น
แถลงการณ์ของก้อย, นัตตี้ และดรีม ระบุว่า “จากที่พวกเราทั้ง 3 คนได้กดหัวใจในไอจีของมายด์
พวกเรารู้สึกผิดและน้อมรับทุกอย่างในฐานะศิลปินที่มีอิทธิพลในการแสดงความเห็นมากกว่าคนอื่น อยากขอโทษทุกคนที่ไม่ได้พิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและรอบคอบเพียงพอก่อนกดหัวใจ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนแบบนี้ รวมถึงมองข้ามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ติดตามจํานวนมากด้วยค่ะ
และพวกเราอยากขอโทษคุณทราย สก็อต รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบท่านอื่นโดยตรง พวกเราขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศหรือความรุนแรงในรูปแบบใดทั้งสิ้น แต่ยังไงก็ตามพวกเราตระหนักดีว่าการกระทําของพวกเราสร้างความผิดหวังและความไม่สบายใจให้กับหลายคน
พวกเราขอน้อมรับความผิด ขอโทษทุกคนจากใจจริงและยินดีรับฟังทุกคําชี้แนะ พร้อมนําบทเรียนครั้งนี้ไปใช้ในการรับผิดชอบต่อการใช้พื้นที่สื่อของตนเองให้มากยิ่งขึ้นค่ะ”
