“สีหศักดิ์” คุยอิหร่าน ถกเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ ไทยยังตกค้างอยู่ 7-8 ลำ

สีหศักดิ์ พูดคุยกับกระทรวงต่างประเทศอิหร่าน ถกเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ หวังให้ทุกฝ่ายยุติความขัดแย้ง ไทยยังตกค้างอยู่ 7-8 ลำ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือทวิภาคีกับ นายอับบาส อารักชี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศและประเทศหุ้นส่วน (BRICS) ว่า เราเป็นห่วงสงครามที่ยืดเยื้อมานานก่อให้เกิดผลกระทบทั่วโลก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศต่างประเทศอิหร่านเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ล่าสุดที่มีความพยายามเจรจาสันติภาพ
ขณะนี้มีการหยุดยิง ส่วนการเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็คืบหน้าไปได้ด้วยดี หลายประเด็นมีข้อยุติ แต่ยังมีอีกหลายประเด็นที่ค้างอยู่ หวังว่าฝ่ายสหรัฐฯ และอิสราเอล จะยึดมั่นเรื่องสันติภาพจนสามารถยุติความขัดแย้งได้
ประเทศไทยเป็นห่วงการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ว่าเมื่อไรการปิดช่องแคบจะยุติ อิหร่านเข้าใจว่าการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยเฉพาะเรือบรรทุกน้ำมันและปุ๋ย เป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศไทยและประเทศอื่นๆ หวังว่าหากยุติความขัดแย้งได้และการหารือกับสหรัฐฯ มีความคืบหน้า ในไม่ช้าจะมีการยกเลิกการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะมีเรือที่ค้างอยู่เยอะ โดยต่อไปโอมานและอิหร่านจะต้องร่วมกันบริหารช่องแคบฮอร์มุซ โดยเน้นเรื่องเสรีภาพการเดินเรือ และความปลอดภัยการเดินเรือ
ส่วนเรือไทยที่ค้างอยู่ในลิตส์ มีประมาณอยู่ 7-8 ลำ มีเรือ 2-3 ลำ ที่ผ่านมาได้บ้าง แต่ในที่สุดต้องรอการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง อย่างไรก็ตามเมื่อครั้งที่ตนเองไปเยือนโอมานก็ได้รับทราบว่า อิหร่านมีความต้องการการช่วยเหลือทางมนุษยธรรม จำพวกยาทั้งหลาย ตนเองจึงแจ้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านว่าเราพร้อมตอบสนอง และจะส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมผ่านประเทศโอมานในไม่ช้า
