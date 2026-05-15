แก้วตา อดีต สส.พรรคประชาชน ให้กำลังใจ ทราย สก็อต ชี้ อย่าให้ความเงียบปกป้องคนผิด
ธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.พรรคประชาชน โพสต์ข้อความชื่นชมความกล้าหาญของ ‘ทราย สก็อต’ ที่ยอมเปิดบาดแผลในใจ ชี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ชายจะลุกขึ้นสู้ ย้ำสังคมต้องไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวลไปทำร้ายใครอีก
กระแสดราม่าครอบครัวของ ทราย สก็อต ยังคงได้รับความสนใจและมีเสียงสะท้อนจากบุคคลหลายวงการอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน (เดิมสังกัดพรรคก้าวไกล) ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยโพสต์ข้อความให้กำลังใจและยกย่องการตัดสินใจของทราย สก็อต อย่างลึกซึ้ง
แก้วตาระบุข้อความว่า เธอขอชื่นชมในความกล้าหาญของทรายจากใจจริง เพราะเข้าใจดีว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับผู้ชายคนหนึ่ง ที่จะกล้าลุกขึ้นมาบอกเล่าถึงบาดแผล ความเจ็บปวด และสภาวะกระทบกระเทือนทางจิตใจอย่างรุนแรงจากสิ่งที่ตนเองต้องเผชิญมา
การออกมาส่งเสียงในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการต่อสู้เพื่อทวงถามความยุติธรรมให้กับตัวเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำหน้าที่แทนเหยื่ออีกหลายชีวิตที่ยังไม่พร้อม ยังหวาดกลัว หรือยังต้องทนแบกรับความเจ็บปวดอยู่เงียบๆ ลำพัง
ในช่วงท้าย อดีต สส. หญิง ได้ส่งกำลังใจถึงทรายรวมถึงเหยื่อทุกคนที่เคยถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน ขอให้ทุกคนมีพลัง มีความกล้าหาญ และได้รับความยุติธรรมอย่างที่สมควรได้รับ พร้อมทิ้งท้ายด้วยประโยคสุดทรงพลังที่ช่วยเตือนสติสังคมว่า
การไม่ปล่อยให้ผู้กระทำผิดลอยนวล คือการปกป้องไม่ให้เกิดเหยื่อรายต่อไปในอนาคต และสังคมต้องไม่ปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังให้ผู้ละเมิดได้ใจและกระทำผิดซ้ำอีกต่อไป
