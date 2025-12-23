มวย/MMA

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 17:13 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:13 น.
57

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เตรียมเรียกนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ ชี้แจงปมล็อคผลการแข่งข่น ซีเกมส์ 2025

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ รับเรื่องร้องเรียนจาก “เสี่ยโบ๊ท” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ค่ายเพชรยินดี และ “มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า” (อริศรา นุ่นเอียด) นักมวยไทยหญิงทีมชาติ กรณีความไม่โปร่งใสในการตัดสินผลการแข่งขันมวยไทยในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมา

ในศึกซีเกมส์ครั้งล่าสุด นักชกไทยหลายคนรวมถึงมงกุฎเพชร ต้องพ่ายคะแนนอย่างน่ากังขา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการ “ล็อคผล” เพื่อแบ่งเหรียญทองให้ชาติอื่น

นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาทีมชาติ ระบุว่าตัวแทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ที่ร่วมสังเกตการณ์ในวันนั้น ยังแสดงความแปลกใจที่นักชกไทยซึ่งทำผลงานได้ดีกว่ากลับเป็นฝ่ายแพ้

ผศ.พิมล กังวลว่าเรื่องนี้จะถูกรายงานไปยัง IOC และกลายเป็นภาพลบต่อความพยายามในการผลักดัน “มวยไทย” เข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ในอนาคต

ด้าน “เสี่ยโบ๊ท” ให้ทัศนะว่าปัจจุบันมวยไทยสมัครเล่นถูกองค์กรต่างชาติครอบงำอย่างเบ็ดเสร็จ แม้แต่การจัดแข่งในไทยยังต้องขออนุญาตประธานสหพันธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ ขณะที่ “มงกุฎเพชร” เปิดใจทั้งน้ำตาถึงความลำบากในช่วงเก็บตัว ว่าได้รับเบี้ยเลี้ยงแค่ 40% จากยอดทั้งหมด โดยช่วง 3 เดือนก่อนแข่งได้รับเงินเพียง 24,000 บาท เนื่องจากถูกหักไปเป็นจำนวนมากและยังจ่ายล่าช้า

นอกจากนี้ จากความเสียใจที่รู้สึกว่าถูกโกงเหรียญทองและไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ มงกุฎเพชรประกาศยุติเส้นทางมวยไทยสมัครเล่น และจะกลับไปมุ่งมั่นกับอาชีพชกมวยไทยอาชีพเพียงอย่างเดียว

ผศ.พิมล ยืนยันว่าแม้จะเปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ได้ แต่ต้องทำความจริงให้ปรากฏเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของนักกีฬาไทย โดยมีแผนดำเนินการ คือการทำหนังสือเชิญนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2569 รวมไปถึงเตรียมหารือเรื่องการแทรกแซงจากต่างชาติที่เข้ามามีอำนาจเหนือคนมวยไทย เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ให้นักกีฬาถูกเอาเปรียบอีก

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว บันเทิง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

33 วินาที ที่แล้ว
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ ข่าวการเมือง

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

58 วินาที ที่แล้ว
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท ข่าว

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

32 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง

32 นาที ที่แล้ว
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

40 นาที ที่แล้ว
บอย ภิษณุ ขายบ้านหรูราคา 70 ล้าน บันเทิง

บอย ภิษณุ ไม่ดราม่า ขายบ้านหรูกลางกรุงฯ 70 ล้าน ‘ดีเจต้นหอม’ ช็อก ถูกไปไหม?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิ้งกี้ สาวิกา - ตุ้ย ธีรภัทร์ เสิร์ฟช็อตหวานไม่พัก ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย บันเทิง

ทริปเปิดตัว? พิ้งกี้-ตุ้ย เสิร์ฟโมเมนต์หวาน ตั้งแต่งานแต่งยันคาเฟ่ ภาพคู่ที่หลายคนรอคอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเด็กเดินแบบโกอินเตอร์ บันเทิง

ด่วน บุกจับ เต้ย ท็อปโมเดล ตุ๋นเงิน 10 ล้าน อ้างพาเดินแบบโกอินเตอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลสอบท้องถิ่นปี 68 อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง นัดถกวันนี้ (23 ธ.ค.) รู้ผลเร็วๆ นี้ เศรษฐกิจ

ใกล้รู้ผล ประกาศผลสอบท้องถิ่น 68 นัดถก 23 ธันวาคม ติดตามผ่านเว็บไซต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เยอรมนีรถชนป้ายรถเมล์ ข่าวต่างประเทศ

เยอรมนีระทึก! “หนุ่มควบออดี้” พุ่งชนคนรอรถเมล์เจ็บสาหัส คุมตัวสอบเครียดหาแรงจูงใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาร์เซนอล พบ คริสตัล พาเลซ ดูบอลสด ฟุตบอลคาราบาว คัพ 2025/26 วันที่ 23 ธ.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า ข่าว

อนุทิน ส่ง ส.ค.ส. ปีใหม่ 2569 อวยพรคนไทย พร้อมส่งกำลังใจถึงทหารกล้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาราสาวบราซิล 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

น่ากลัว! คลิปสตอล์กเกอร์คลั่งรัก “ดาราสาวบราซิล” จ้างนักสืบสะกดรอยนาน 20 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกครึ่งไทย-เขมร โพสต์ขอบคุณ &#039;ทรัมป์&#039; เชื่อมั่นไทยเริ่มสงคราม ข่าว

ลูกครึ่งไทย-เขมร ขอบคุณ ‘ทรัมป์’ เชื่อไทยเริ่มสงคราม ลั่น แค่อยากได้สันติภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา ข่าว

รวบ 4 หนุ่มเมียนมา บินโดรนป่วนสุวรรณภูมิ อ้างมาซื้อจากไทย เพื่อขายต่อกองทัพเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. &#039;รีพอร์ต-กดโกรธ&#039; เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์ ข่าว

เขมร แถลงการณ์ด่วน สั่งปชช. ‘รีพอร์ต-กดโกรธ’ เพจไทย อ้างผลิตเฟกนิวส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดตัวแผนสร้างกองเรือรบใหม่ พร้อมต่อเรือยักษ์ชื่อตัวเอง “Trump-class” มุ่งทวงคืนเจ้าทะเลจากจีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยิงบนทางด่วนวันนี้ ข่าวอาชญากรรม

รู้ตัวคนร้ายแล้ว ยิงกันบนทางด่วน! ผบช.น. เปิดข้อมูลสำคัญ “ผู้เช่ารถอัลพาร์ดสีขาว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด! บันเทิง

ลีเดีย ศรัณย์รัชต์ ฟาดแรง คู่กรณีไม่สำนึกผิด เลยจุดไกล่เกลี่ย ยันเดินหน้าเอาผิดถึงที่สุด!

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง เศรษฐกิจ

เงินบาทแข็งค่า ผิดปกติ แตะ 31.15 บาทต่อดอลลาร์ ทุบสถิติรอบ 4 ปีครึ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สบายใจได้ “ช่อ พรรณิการ์” ยันไม่ฟ้อง “ดัง พันกร” ปมโพสต์ข้อความพาดพิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

โพสต์ล่าสุด ชาล็อต หลัง ณวัฒน์ เตือนสติแรง เผยคำสัญญาซึ้ง แฟน ๆ ส่งกำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ บันเทิง

แบม ไพลิน VS อดีตสามี ยังไม่จบ จากปมประกันลูกขาด ลามแฉถูกเหยียดหยาม นอกใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม ข่าว

ลือหึ่ง หลังปีใหม่เตรียมเจอ ‘ฟ้องร้องครั้งใหญ่ที่สุด’ โดนทุกวงการ นักการเมือง สื่อ ยันคนดังนางงาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท เศรษฐกิจ

เปิดขุมทรัพย์ 6 รมว. ภูมิใจไทย รวยสุด ศุภมาส 1 พันล้านบาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 23 ธ.ค. 2568 17:13 น.| อัปเดต: 23 ธ.ค. 2568 17:13 น.
57
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

น้อยคนรู้ พี่สาว “นุ่น วรนุช” สวยเป๊ะระดับนางเอก เคยถ่ายโฆษณามาแล้ว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
กกต. คอนเฟิร์ม &quot;อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์&quot; ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

กกต. คอนเฟิร์ม “อินฟลูเอนเซอร์-ยูทูปเบอร์” ลงสมัคร สส.ได้ ยันไม่ผิดกฎถือหุ้นสื่อ

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เกาหลีใต้ มิตรแท้ บริจาคเงินช่วยน้ำท่วมภาคใต้ไทย 16 ล้านบาท

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
ล้อมจับอัลพาร์ดขาว

ด่วน! ล้อมจับ “อัลพาร์ดขาว” มือยิงคนขับโบลท์ดับบนทางด่วน อึ้ง! มีหมายจับติดตัว

เผยแพร่: 23 ธันวาคม 2568
Back to top button