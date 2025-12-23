ไม่ปล่อยผ่าน! ปธ.โอลิมปิคไทยเตรียมเรียกตัวนายกส.มวยไทย แจงปมล็อกผลซีเกมส์ 2025 ทำไทยชวดเหรียญทอง
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เตรียมเรียกนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ ชี้แจงปมล็อคผลการแข่งข่น ซีเกมส์ 2025
ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ รับเรื่องร้องเรียนจาก “เสี่ยโบ๊ท” ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ โปรโมเตอร์ค่ายเพชรยินดี และ “มงกุฎเพชร เพชรพราวฟ้า” (อริศรา นุ่นเอียด) นักมวยไทยหญิงทีมชาติ กรณีความไม่โปร่งใสในการตัดสินผลการแข่งขันมวยไทยในศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ผ่านมา
ในศึกซีเกมส์ครั้งล่าสุด นักชกไทยหลายคนรวมถึงมงกุฎเพชร ต้องพ่ายคะแนนอย่างน่ากังขา จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการ “ล็อคผล” เพื่อแบ่งเหรียญทองให้ชาติอื่น
นายธนา ไชยประสิทธิ์ หัวหน้านักกีฬาทีมชาติ ระบุว่าตัวแทนจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ที่ร่วมสังเกตการณ์ในวันนั้น ยังแสดงความแปลกใจที่นักชกไทยซึ่งทำผลงานได้ดีกว่ากลับเป็นฝ่ายแพ้
ผศ.พิมล กังวลว่าเรื่องนี้จะถูกรายงานไปยัง IOC และกลายเป็นภาพลบต่อความพยายามในการผลักดัน “มวยไทย” เข้าสู่โอลิมปิกเกมส์ในอนาคต
ด้าน “เสี่ยโบ๊ท” ให้ทัศนะว่าปัจจุบันมวยไทยสมัครเล่นถูกองค์กรต่างชาติครอบงำอย่างเบ็ดเสร็จ แม้แต่การจัดแข่งในไทยยังต้องขออนุญาตประธานสหพันธ์ที่เป็นชาวต่างชาติ ขณะที่ “มงกุฎเพชร” เปิดใจทั้งน้ำตาถึงความลำบากในช่วงเก็บตัว ว่าได้รับเบี้ยเลี้ยงแค่ 40% จากยอดทั้งหมด โดยช่วง 3 เดือนก่อนแข่งได้รับเงินเพียง 24,000 บาท เนื่องจากถูกหักไปเป็นจำนวนมากและยังจ่ายล่าช้า
นอกจากนี้ จากความเสียใจที่รู้สึกว่าถูกโกงเหรียญทองและไม่ได้รับการดูแลที่ดีพอ มงกุฎเพชรประกาศยุติเส้นทางมวยไทยสมัครเล่น และจะกลับไปมุ่งมั่นกับอาชีพชกมวยไทยอาชีพเพียงอย่างเดียว
ผศ.พิมล ยืนยันว่าแม้จะเปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ได้ แต่ต้องทำความจริงให้ปรากฏเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของนักกีฬาไทย โดยมีแผนดำเนินการ คือการทำหนังสือเชิญนายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นฯ เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงทั้งหมดในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม 2569 รวมไปถึงเตรียมหารือเรื่องการแทรกแซงจากต่างชาติที่เข้ามามีอำนาจเหนือคนมวยไทย เพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ให้นักกีฬาถูกเอาเปรียบอีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: