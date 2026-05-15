ส่งกำลังใจ! พริมโรส กัญญารักษ์ ไปแคสติ้ง ลุ้นเป็นนางฟ้า วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต

ส่งกำลังใจ! พริมโรส กัญญารักษ์ สาวใต้ตาคม จากรั้วธรรมศาสตร์ เตรียมไปแคสติ้ง ลุ้นเป็นนางฟ้า วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต (Victoria’s Secret) เดินแฟชั่นโชว์ปี 2026
สาวไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริง ๆ เพราะล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ฉันชอบดูนางงาม ได้โพสต์ข้อความอวยยศสาวใต้หน้าคมคนสวย ที่กำลังมีลุ้นจะได้เป็นนางฟ้า Victoria’s Secret (วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต) เพื่อร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Victoria’s Secret Fashion Show 2026 เห็นว่าในตอนนี้เป็นตัวแทนสาวไทยเพียงคนเดียวที่ได้รับอีเมลล์เชิญตัวไปแคสติ้ง ท่ามกลางกำลังใจอันล้นหลามจากลูกเพจ
“‘พริมโรส กัญญารักษ์’ สาวใต้หน้าคม ผิวสวย จากรั้วธรรมศาสตร์ เป็นสาวไทยเพียง 1 เดียว (ในขณะนี้) ที่ได้รับอีเมลล์ตอบกลับจาก Victoria’s Secret ให้เข้าไปแคสติ้งเพื่อคัดเลือกเป็นนางฟ้าในงาน Victoria’s Secret Fashion Show 2026 กรี๊ดมาก เพราะน้องสวยมาก เมืองไทยไม่สิ้นคนสวย ร่วมส่งกำลังใจให้น้องกันเยอะ ๆ นะคะ THAILAND เค้าเป๊ะอยู่แล้วว”
อ้างอิงจาก : FB ฉันชอบดูนางงาม
