เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน
เบียร์ เดอะวอยซ์ เคลื่อนไหวหลัง หนุ่ม กรรชัย สัมภาษณ์ไม่ควรเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส หวั่นเรื่องบาดหมาง สงสัยทำไมเรื่องของตนโทรตามจัง น้อยใจไม่ใช่ธุรกิจหมื่นล้าน
จากดราม่าครอบครัวกรณี ทราย สก๊อต และพาย สุนิษฐ์ ฝั่งสื่อมวลชนได้ไปสัมภาษณ์ หนุ่ม กรรชัย หลังเจอคอมเมนต์ถามว่าข่าวนี้ให้อะไรกับสังคม ก่อนเจ้าตัวตอกกลับหากเป็นเรื่องจริงคือความรุนแรงในครอบครัวที่มีผลทางกฎหมายต่อไป หลังจากทั้งสองฝ่ายออกมาให้ข้อมูล ตนในฐานะสื่อที่เป็นกระบอกเสียงมีหน้าที่ต้องนำเสนอ ทั้งยังเป็นบทเรียนให้ทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคม
ต่อมาพิธีกรคนดังถูกถามว่ามีโอกาสที่จะได้พูดเรื่องนี้ในรายการโหนกระแสหรือไม่ หนุ่ม กรรชัย ตอบอย่าชัดเจนว่า อย่าดีกว่า หากจะมานั่งโต๊ะข่าวทั้งสองฝ่ายจะดูไม่ค่อยเหมาะ อาจทำให้มีความบาดหมางมากกว่าเดิม แนะนำให้พูดคุยกันหลังบ้านจะดีกว่า
หลังจากบทสัมภาษณ์ของหนุ่ม กรรชัย ถูกเผยแพร่ออกไป ฝั่ง เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล หนึ่งในนักร้องสาวที่ออกมาให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เรื่องการอนุรักษ์ทะเล ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเรื่องการเชิญออกมารายการโหนกระแส หลังเคยมีข้อพิพาทกับพิธีกรคนดัง ระบุว่า “ทำไมเรื่องของเบียร์ทางรายการโทรมาขอให้ออกจังคะ พอเบียร์ไม่ออกก็ไปเอาอีกฝั่งมานั่งพูดคนเดียว~ หลาย ๆ เคสก็น่าจะบาดหมางกันไปไม่น้อย ฮ่า ๆ น้อยใจจางเล้ย เรามันไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดเจ็บปม ‘ทราย สก๊อต’ ลั่นเห็นใจ แต่เรื่องท้องไม่เกี่ยว
- เบียร์ เดอะวอยซ์ เหนื่อย คนเข้าข้างฝั่งมีอำนาจ ห่วงภาพลักษณ์ปลอม ๆ ไม่สนความเป็นคน
- เบียร์ เดอะวอยซ์ ซัดคนแซะอยากเป็นสะใภ้ หลังซัพพอร์ต ทราย สก๊อต
- หนุ่ม กรรชัย ตอบโอกาสเชิญ ทราย-พาย ออกโหนกระแส หวั่นเรื่องบานปลาย
- หนุ่ม กรรชัย ซัดคนถามข่าว ทราย สก๊อต ให้อะไรสังคม ลั่น คนถูกกระทำน่าสงสารมาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: