กรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบ หลังผลสำรวจเผย ติดท็อป 10 หน่วยงานรัฐ รับสินบน

กรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบ หลังผลสำรวจ กกร. ชี้ติดท็อป 10 หน่วยงานรัฐรับสินบน ขู่ฟันอาญาเจ้าหน้าที่ทุจริตเด็ดขาดไร้ข้อยกเว้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ออกแถลงการณ์ เรื่อง ผลสำรวจความโปร่งใสของภาคเอกชน (กกร.) และมาตรการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กร โดยระบุว่า
ตามที่มีการเผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยคณะทำงาน Zero Corruption : กกร. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 ซึ่งระบุว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถูกจัดอยู่ในลำดับที่ 9 จาก 10 หน่วยงาน โดยมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้ง 68,000 บาท นั้น
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเรียนว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อข้อมูลดังกล่าว โดยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนงานที่มีการติดต่อกับภาคเอกชนโดยทันที
ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยึดมั่นในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน และดำเนินการตามนโยบายของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ที่ให้ความสำคัญกับหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ตลอดจนกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบราชการ และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอยืนยันว่า ไม่มีนโยบายในการเรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น หากตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่รายใดกระทำผิดวินัยหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน กรมฯ จะดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งทางวินัยและอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมให้ความร่วมมือและประสานขอข้อมูลกับ กกร. ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อร่วมกันสร้างมาตรฐานความโปร่งใสให้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ประชาชนและภาคเอกชนสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้โดยตรงที่สายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติฯ 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือศูนย์ราชการสะดวกกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 02-561-0777 ต่อ 1240 ในวันและเวลาราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอยืนยันว่า จะปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ และยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ จะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาด “ไม่มีข้อยกเว้น”
