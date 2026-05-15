เช็กด่วน ผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. e-Exam รอบ 1-5 ประกาศแล้ววันนี้ 15 พ.ค.
สำนักงาน ก.พ. เปิดให้ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 พร้อมดูคะแนนรายบุคคล และพิมพ์หนังสือรับรองได้ตั้งแต่ 25 พ.ค. 69
สำนักงาน ก.พ. ประกาศผลสอบ ภาค ก. ประจำปี 2569 สำหรับการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Exam รอบสอบที่ 1-5 แล้ว ผู้เข้าสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านผ่านเว็บไซต์ทางการของสำนักงาน ก.พ.
ประกาศของสำนักงาน ก.พ. เผยแพร่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.22 น. ระบุว่า ผู้เข้าสอบสามารถดูรายชื่อผู้สอบผ่านได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผ่านเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th และสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านพร้อมดูคะแนนได้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
การประกาศครั้งนี้เป็นผลสอบสำหรับผู้เข้าสอบการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 รอบสอบที่ 1-5 หรือที่ผู้สมัครหลายคนเรียกกันติดปากว่า ผลสอบ ก.พ. ภาค ก. 69 ซึ่งเป็นด่านสำคัญของผู้ที่ต้องการสมัครสอบเข้ารับราชการในหลายหน่วยงาน
ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปตรวจสอบผลผ่านเว็บไซต์หลัก job3.ocsc.go.th หรือเว็บไซต์สำรอง job.ocsc.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน JOB OCSC โดยกรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนด เช่น เลขประจำตัวประชาชน เพื่อดูผลสอบและคะแนนรายบุคคล
สำหรับผู้ที่สอบผ่าน สำนักงาน ก.พ. ระบุว่า สามารถพิมพ์ หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 รอบสอบที่ 1-5 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th, job.ocsc.go.th หรือแอป JOB OCSC ในหัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป”
จุดที่ผู้สอบควรเช็กให้ครบ ไม่ใช่แค่ดูว่ามีชื่อผ่านหรือไม่ แต่ควรตรวจคะแนนสอบของตัวเอง เก็บหลักฐานหน้าจอ และรอพิมพ์หนังสือรับรองตามวันที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เพราะหนังสือรับรองนี้ใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครสอบในขั้นตอนต่อไปของหน่วยงานราชการต่าง ๆ
วิธีเช็กผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก.
เข้าเว็บไซต์ job3.ocsc.go.th จากนั้นเลือกหัวข้อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2569 หรือหัวข้อตรวจคะแนนสอบ แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชนและข้อมูลที่ระบบร้องขอ
หากเว็บไซต์หลักเข้าไม่ได้หรือโหลดช้า ให้ลองเว็บไซต์สำรอง job.ocsc.go.th หรือแอป JOB OCSC เพราะช่วงประกาศผลมักมีผู้เข้าสอบเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก ระบบอาจช้าเป็นพัก ๆ
สรุปไทม์ไลน์สำคัญ สอบ ก.พ. 69
- 14 พ.ค. 69 เวลา 13.00 น. เริ่มดูรายชื่อผู้สอบผ่าน
- 15 พ.ค. 69 เวลา 09.00 น. เริ่มดูคะแนนสอบรายบุคคล
- 25 พ.ค. 69 เป็นต้นไป เริ่มพิมพ์หนังสือรับรองผลสอบผ่าน
