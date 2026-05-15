พิพิธภัณฑ์สหรัฐฯงง โดนใบสั่งขับรถเร็ว แต่รถจากซีรีย์ดังไม่เคยวิ่งไปไหน

พิพิธภัณฑ์สหรัฐฯงง โดนใบสั่งขับรถเร็ว แต่รถจากซีรีย์ดัง Knight Rider ทั้งๆที่รถยนต์ไม่เคยวิ่งไปไหน และจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ตลอด
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักข่าว AP รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบภายหลังจากที่รถยนต์ Pontiac Trans Am สีดำ ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้ประกอบซีรีย์ อัศวินคอมพิวเตอร์ (Knight Rider) ได้รับใบสั่งขับรถเร็ว ทั้งที่รถยนต์คันดังกล่าวถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ในรัฐอิลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งมีทะเบียนเดียวกัน ได้รับใบสั่งขับรถเร็วในรัฐนิวยอร์ก เป็นมูลค่า 1,600 บาท (50 ดอลลาร์สหรัฐฯ) โดยรถคันดังกล่าวขับด้วยความเร็ว 59 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในพื้นที่ที่จำกัดความเร็ว 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากการพูดคุยกับทางพิพิธภัณฑ์มองว่าสถานการณ์นี้เป็นเรื่องขำขัน พร้อมระบุด้วยว่าเขาอยากจะเจอเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว เนื่องจากรถยนต์คันนั้นหน้าตาเหมือนกับรถยนต์ที่มาจากซีรีย์มาก อย่างไรก็ตามทางสถานีตำรวจนิวยอร์กยังไม่ได้ชี้แจงเพิ่มเติม
Knight Rider เป็นซีรีส์แอ็กชันไซไฟยุค 80 นำแสดงโดย เดวิด แฮสเซลฮอฟ ซึ่งรับบทเป็นอดีตตำรวจที่ทำงานให้มูลนิธิปราบอาชญากรรม โดยจุดเด่นที่สุดของเรื่องคือรถอัจฉริยะชื่อ KITT (Knight Industries Two Thousand) รถสปอร์ตสีดำสุดล้ำที่สามารถพูดคุย คิดวิเคราะห์ ขับเองได้ และเต็มไปด้วยอุปกรณ์ไฮเทค
โดยกองถ่ายได้ผลิตรถยนต์ KITT มาทั้งหมด 20 คัน แต่ปัจจุบันเหลือตามท้องถนนแค่ 5 คันเท่านั้น อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้สูงว่ามีรถยนต์คันดังกล่าวถูกผลิตลอกเลียนจากแฟนคลับของซีรีย์เรื่องนี้
