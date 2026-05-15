กองทัพเรือ ยืนยันอาวุธปืนของ หมิงเฉิน ซัน หนุ่มจีนซุก C4 ไม่ได้หลุดจากกองทัพ ลั่นไม่ให้ความช่วยเหลือกับผู้กระทำผิด
จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยใหญ่ จ.ชลบุรีได้มีการจับกุม นายหมิงเฉิน ซัน อายุ 31 ปีชาวจีน ที่ใช้บ้านเช่าหรูใน ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยพบว่าครอบครองอาวุธหลายชนิด พร้อมพบระเบิด C4 ซึ่งอาวุธที่พบนั้นมีอาวุธปืนของทหารเรือรวมอยู่ด้วย ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พลเรือเอก ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้ออกมายืนยันว่า ไม่มีอาวุธหลุดออกจากกองทัพเรือ แต่เป็นพฤติกรรมเฉพาะส่วนบุคคลของผู้กระทำผิด
ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ไม่พบว่ามีการนำอาวุธออกจากระบบของกองทัพเรือ พร้อมเน้นย้ำต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ และผู้บังคับหน่วยที่เกี่ยวข้องว่า จะไม่มีการให้ความช่วยเหลือใดๆ กับผู้กระทำผิด เนื่องจากถือเป็นเรื่องของความประพฤติส่วนบุคคล
อีกทั้ง สิ่งสำคัญที่สุดของกำลังพลคือเรื่องพฤติกรรม ที่ต้องมีความประพฤติดี และมีวินัยในตนเอง จึงจะสามารถเป็นข้าราชการกองทัพเรือที่ดีได้
