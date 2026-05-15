ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! ยืนยันฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:33 น.
56
ฮือฮา! พบฟอสซิล "นาคาไททัน" ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

ฮือฮา! ทีมนักวิจัยยืนยัน การค้นพบฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ยาว 27 เมตร ใหญ่สุดในอาเซียน

นักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักรและไทยได้ยืนยันการค้นพบสายพันธุ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ที่ขุดพบในประเทศไทย โดยตั้งชื่อว่า “นาคาไททัน” (Nagatitan) ซึ่งถือเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีน้ำหนักถึง 27 ตัน เทียบเท่าช้างเอเชียตัวโตเต็มวัยรวมกันถึง 9 เชือก และมีความยาวถึง 27 เมตร หรือประมาณ 88 ฟุต ซึ่งยาวกว่าไดโนเสาร์ดิพโพลโดคัส (Diplodocus) เสียอีก โดยจัดอยู่ในวงศ์ซอโรพอด (Sauropod) หรือไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่รู้จักกันดี

ทีมนักวิจัยระบุสายพันธุ์นี้จากฟอสซิลที่พบข้างสระน้ำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาเมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยชื่อเต็มของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้คือ Nagatitan chaiyaphumensis หรือ “นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส” โดยแต่ละส่วนของชื่อมีที่มาดังต่อไปนี้

  • “นาคา” (Naga) มาจากพญานาคในตำนานพื้นบ้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • “ไททัน” (Titan) หมายถึงเทพเจ้าในตำนานกรีก
  • “ชัยภูมิเอนซิส” (Chaiyaphumensis) หมายถึง “จากชัยภูมิ” ซึ่งเป็นจังหวัดที่ค้นพบฟอสซิล
ภาพจำลองไดโนเสาร์นาคาไททันขนาดใหญ่ยาว 27 เมตร
ภาพจาก: BBC Wildlife

นาคาไททัน มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราว 100 ถึง 120 ล้านปีก่อน ซึ่งเก่าแก่กว่าไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ (T-Rex) ถึงประมาณ 40 ล้านปี และมีขนาดตัวใหญ่กว่าทีเร็กซ์ราวสองเท่า การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports โดยมี ธิติพุฒิ เศรษฐพานิชสกุล นักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยจากมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน (UCL) เป็นผู้นิพนธ์หลัก พร้อมเผยว่าเป็น “ไททันตัวสุดท้าย” ของประเทศไทย เนื่องจากฟอสซิลนี้ถูกพบในชั้นหินที่มีฟอสซิลไดโนเสาร์อายุน้อยที่สุดของประเทศ

ธิติพุฒิ อธิบายเพิ่มเติมว่า ชั้นหินที่อายุน้อยกว่าซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงปลายยุคไดโนเสาร์ไม่น่าจะมีซากไดโนเสาร์หลงเหลืออยู่ เพราะในช่วงเวลานั้นภูมิภาคนี้ได้กลายสภาพเป็นทะเลตื้นไปแล้ว จึงกล่าวได้ว่า “นี่อาจเป็นซอโรพอดขนาดใหญ่ตัวสุดท้าย หรือตัวล่าสุดที่เราจะพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ด้าน ดร.สิตา มานิตกุล นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบุว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของฟอสซิลไดโนเสาร์สูงมาก และอาจเป็นประเทศที่มีซากไดโนเสาร์อุดมสมบูรณ์เป็นอันดับสามในเอเชีย โดยนาคไททันถือเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ 14 ที่ได้รับการตั้งชื่อในประเทศไทย

นาคาไททัน ดำรงชีวิตอยู่ในยุคที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศกำลังพุ่งสูงขึ้น สอดคล้องกับอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นในยุคนั้น ศาสตราจารย์พอล อัปเชิร์ช จาก UCL ผู้ร่วมเขียนการศึกษา ชี้ว่าไดโนเสาร์ตระกูลซอโรพอดมีขนาดใหญ่มากในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอสมควร เพราะร่างกายขนาดใหญ่กักเก็บความร้อนและระบายความร้อนได้ยากกว่าร่างกายขนาดเล็ก

ศาสตราจารย์พอล อัปเชิร์ช ให้ความเห็นว่า “เป็นไปได้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพืชอาหาร ซึ่งมีความสำคัญต่อซอโรพอดที่เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่มาก”

ที่มา: BBC

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หวาย ปัญญริสา&quot; เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด บันเทิง

“หวาย ปัญญริสา” เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

12 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

เศร้า! นักพากย์ “โซโนโกะ” โพสต์อาลัย “วาคานะ ยามาซากิ” เพื่อนกันตลอดไป

5 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้า ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้าคู่ลูกชาย ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก

6 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ถาม หนุ่ม กรรชัย ทำไมตอนเรื่องตนโทรตามจัง หลังไม่เชิญทราย-พาย ข่าว

เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน

19 นาที ที่แล้ว
ฮือฮา! พบฟอสซิล &quot;นาคาไททัน&quot; ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา! ยืนยันฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคเพื่อไทย ร่อนจดหมาย เดินหน้าผลักดันคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว

31 นาที ที่แล้ว
ผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. e-Exam รอบ 1-5 ประกาศแล้ววันนี้ ข่าว

เช็กด่วน ผลสอบ ก.พ. 69 ภาค ก. e-Exam รอบ 1-5 ประกาศแล้ววันนี้ 15 พ.ค.

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“วาคานะ ยามาซากิ” นักพากย์เจ้าของเสียง “โมริ รัน” เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 61 ปี

47 นาที ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ! พริมโรส กัญญารักษ์ ไปแคสติ้ง ลุ้นเป็นนางฟ้า วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต บันเทิง

ส่งกำลังใจ! พริมโรส กัญญารักษ์ ไปแคสติ้ง ลุ้นเป็นนางฟ้า วิกตอเรียส์ ซีเคร็ต

55 นาที ที่แล้ว
โย่ง เชิญยิ้ม ให้กำลังใจ สังข์ดอกสะเดาป่วยมะเร็ง ข่าวกีฬา

โย่ง เชิญยิ้ม เล่านาที สังข์ ดอกสะเดา ป่วยวิกฤติ เพิ่งได้คุยกัน ก่อนอาการทรุดหนัก

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์สหรัฐฯงง โดนใบสั่งขับรถเร็ว แต่รถจากซีรีย์ดังไม่เคยวิ่งไปไหน

60 นาที ที่แล้ว
แก้วตา อดีต สส.พรรคประชาชน ให้กำลังใจ ทราย สก็อต ชี้ อย่าให้ความเงียบปกป้องคนผิด ข่าว

แก้วตา อดีต สส.พรรคประชาชน ให้กำลังใจ ทราย สก็อต ชี้ อย่าให้ความเงียบปกป้องคนผิด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบ หลังผลสำรวจเผย ติดท็อป 10 หน่วยงานรัฐ รับสินบน ข่าว

กรมอุทยานฯ สั่งตรวจสอบ หลังผลสำรวจเผย ติดท็อป 10 หน่วยงานรัฐ รับสินบน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเรือ ยืนยันอาวุธปืนของ “หมิงเฉิน ซัน” หนุ่มจีนซุก C4 ไม่ได้หลุดจากกองทัพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเขมรอ้าง รัฐบาลไทย เปิดตัวแคมเปญ &quot;ไทยช่วยไทย&quot; ลอกเลียนแบบ &quot;เขมรใช้เขมร&quot; ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมรอ้าง รัฐบาลไทย เปิดแคมเปญ “ไทยช่วยไทย” ลอกเลียนแบบ “เขมรใช้เขมร”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๊อก สามีมาร์กี้ สำนึกผิดปมกดไลก์ มายด์ แต่ทัวร์ลงต่อ &quot;ขอโทษสังคมแต่ไม่ขอโทษทราย&quot; บันเทิง

ป๊อก สามีมาร์กี้ สำนึกผิดปมกดไลก์ มายด์ ทัวร์ลงต่อ “ขอโทษสังคมแต่ไม่ขอโทษทราย”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ ประกาศพรรคพลังท้องถิ่นไท สิ้นสภาพพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศ พรรคการเมืองสิ้นสภาพ แจงสาเหตุ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สหภาพไรเดอร์ นัดวันนี้ 12.00-13.00 น. ปิดแอป เรียกร้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หญิงกัมพูชาอ้างเป็นแม่แท้ แม็ดดอกซ์ ลูกบุญธรรมโจลี ลั่นไม่ได้ตั้งใจทิ้งลูก ข่าวต่างประเทศ

แอนเจลีนา โจลี อึ้ง หญิงกัมพูชาอ้างเป็นแม่แท้ๆ แม็ดดอกซ์ เรียกเงิน 120 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ มินาจ เล่าสาเหตุชอบ &quot;ทรัมป์&quot; เพราะโดนบุกบ้าน แต่ไม่มีฝ่ายซ้ายช่วย บันเทิง

นิกกี้ มินาจ เล่าสาเหตุชอบ “ทรัมป์” เพราะโดนบุกบ้าน แต่ไม่มีฝ่ายซ้ายช่วย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เหว่ง เทพลีลา ขอโทษ ทราย สก๊อต กดไลก์เพราะสงสารเด็ก ซัดชาวเน็ตด่าแรงถึงลูก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เมียนมา ออกร่างกฎหมายลงโทษประหารชีวิต-จำคุกตลอดชีวิต ปราบแก๊งสแกมเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดเจ็บปม &#039;ทราย สก๊อต&#039; ลั่นเห็นใจ แต่เรื่องท้องไม่เกี่ยว บันเทิง

เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดเจ็บปม ‘ทราย สก๊อต’ ลั่นเห็นใจ แต่เรื่องท้องไม่เกี่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เข้าใจดรามากดไลก์ มายด์ ลภัสลัล ยันต่อต้านการล่วงละเมิด เสียใจกับผู้เสียหาย บันเทิง

ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก เข้าใจดรามากดไลก์ มายด์ ลภัสลัล ยันต่อต้านการล่วงละเมิด เสียใจกับผู้เสียหาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยอิหร่าน ถกเรื่องช่องแคบฮอร์มุซ ไทยยังตกค้างอยู่ 7-8 ลำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 11:33 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 11:33 น.
56
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;หวาย ปัญญริสา&quot; เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

“หวาย ปัญญริสา” เรียกสติสังคม เลิกตั้งข้อสงสัย วอนเห็นใจ ผู้ที่กล้าเผยความเจ็บปวด

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569

เศร้า! นักพากย์ “โซโนโกะ” โพสต์อาลัย “วาคานะ ยามาซากิ” เพื่อนกันตลอดไป

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้า ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก

เกิดอะไรขึ้น? ดาราหนุ่ม โพสต์ข้อความเศร้าคู่ลูกชาย ทำชาวเน็ตกังวัล หวั่นขาเตียงหัก

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
เบียร์ เดอะวอยซ์ ถาม หนุ่ม กรรชัย ทำไมตอนเรื่องตนโทรตามจัง หลังไม่เชิญทราย-พาย

เบียร์ เดอะวอยซ์ ตัดพ้อ พี่หนุ่ม ถูกโทรจี้ออกรายการ น้อยใจ ไม่ใช่นักธุรกิจหมื่นล้าน

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2569
Back to top button