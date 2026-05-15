ฮือฮา! ยืนยันฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ใหญ่สุดในอาเซียน

ฮือฮา! ทีมนักวิจัยยืนยัน การค้นพบฟอสซิล “นาคาไททัน” ไดโนเสาร์ยักษ์ สายพันธุ์ใหม่ ยาว 27 เมตร ใหญ่สุดในอาเซียน
นักวิทยาศาสตร์จากสหราชอาณาจักรและไทยได้ยืนยันการค้นพบสายพันธุ์ไดโนเสาร์ชนิดใหม่ที่ขุดพบในประเทศไทย โดยตั้งชื่อว่า “นาคาไททัน” (Nagatitan) ซึ่งถือเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีน้ำหนักถึง 27 ตัน เทียบเท่าช้างเอเชียตัวโตเต็มวัยรวมกันถึง 9 เชือก และมีความยาวถึง 27 เมตร หรือประมาณ 88 ฟุต ซึ่งยาวกว่าไดโนเสาร์ดิพโพลโดคัส (Diplodocus) เสียอีก โดยจัดอยู่ในวงศ์ซอโรพอด (Sauropod) หรือไดโนเสาร์กินพืชคอยาวที่รู้จักกันดี
ทีมนักวิจัยระบุสายพันธุ์นี้จากฟอสซิลที่พบข้างสระน้ำแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาเมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมา โดยชื่อเต็มของไดโนเสาร์สายพันธุ์นี้คือ Nagatitan chaiyaphumensis หรือ “นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส” โดยแต่ละส่วนของชื่อมีที่มาดังต่อไปนี้
- “นาคา” (Naga) มาจากพญานาคในตำนานพื้นบ้านของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- “ไททัน” (Titan) หมายถึงเทพเจ้าในตำนานกรีก
- “ชัยภูมิเอนซิส” (Chaiyaphumensis) หมายถึง “จากชัยภูมิ” ซึ่งเป็นจังหวัดที่ค้นพบฟอสซิล
นาคาไททัน มีชีวิตอยู่บนโลกเมื่อราว 100 ถึง 120 ล้านปีก่อน ซึ่งเก่าแก่กว่าไทแรนโนซอรัส เร็กซ์ (T-Rex) ถึงประมาณ 40 ล้านปี และมีขนาดตัวใหญ่กว่าทีเร็กซ์ราวสองเท่า การศึกษานี้ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports โดยมี ธิติพุฒิ เศรษฐพานิชสกุล นักศึกษาปริญญาเอกชาวไทยจากมหาวิทยาลัยยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจลอนดอน (UCL) เป็นผู้นิพนธ์หลัก พร้อมเผยว่าเป็น “ไททันตัวสุดท้าย” ของประเทศไทย เนื่องจากฟอสซิลนี้ถูกพบในชั้นหินที่มีฟอสซิลไดโนเสาร์อายุน้อยที่สุดของประเทศ
ธิติพุฒิ อธิบายเพิ่มเติมว่า ชั้นหินที่อายุน้อยกว่าซึ่งก่อตัวขึ้นในช่วงปลายยุคไดโนเสาร์ไม่น่าจะมีซากไดโนเสาร์หลงเหลืออยู่ เพราะในช่วงเวลานั้นภูมิภาคนี้ได้กลายสภาพเป็นทะเลตื้นไปแล้ว จึงกล่าวได้ว่า “นี่อาจเป็นซอโรพอดขนาดใหญ่ตัวสุดท้าย หรือตัวล่าสุดที่เราจะพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
ด้าน ดร.สิตา มานิตกุล นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบุว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของฟอสซิลไดโนเสาร์สูงมาก และอาจเป็นประเทศที่มีซากไดโนเสาร์อุดมสมบูรณ์เป็นอันดับสามในเอเชีย โดยนาคไททันถือเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่ 14 ที่ได้รับการตั้งชื่อในประเทศไทย
นาคาไททัน ดำรงชีวิตอยู่ในยุคที่ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศกำลังพุ่งสูงขึ้น สอดคล้องกับอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นในยุคนั้น ศาสตราจารย์พอล อัปเชิร์ช จาก UCL ผู้ร่วมเขียนการศึกษา ชี้ว่าไดโนเสาร์ตระกูลซอโรพอดมีขนาดใหญ่มากในช่วงเวลานี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจพอสมควร เพราะร่างกายขนาดใหญ่กักเก็บความร้อนและระบายความร้อนได้ยากกว่าร่างกายขนาดเล็ก
ศาสตราจารย์พอล อัปเชิร์ช ให้ความเห็นว่า “เป็นไปได้ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อพืชอาหาร ซึ่งมีความสำคัญต่อซอโรพอดที่เป็นไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่มาก”
ที่มา: BBC
