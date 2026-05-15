เมียนมา ออกร่างกฎหมายลงโทษประหารชีวิต-จำคุกตลอดชีวิต ปราบแก๊งสแกมเมอร์
เมียนมา ออกร่างกฎหมายลงโทษประหารชีวิตผู้ที่ทำร้ายเหยื่อทำงานในสแกมเมอร์ และจำคุกตลอดชีวิตผู้ดูแล เพื่อปราบแก๊งสแกมเมอร์
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม สำนักข่าว CNA รายงานว่า ทางการเมียนมาได้เผยแพร่ร่างเสนอให้ประหารชีวิตผู้ที่กักขังหรือใช้กำลังบังคับเหยื่อให้ทำงานในศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์
โดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะอนุญาตให้ลงโทษประหารชีวิตได้สำหรับ “การใช้ความรุนแรง การทรมาน การจับกุมและควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือการปฏิบัติอย่างโหดร้ายต่อบุคคลอื่นเพื่อบังคับให้บุคคลนั้นกระทำการหลอกลวงทางออนไลน์”
ขณะที่ผู้ที่เป็นคนดูแลศูนย์สแกมเมอร์และกระทำการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัล สามารถถูกพิพากษาติดคุกตลอดชีวิตได้ ซึ่งคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะถูกหารืออีกครั้งในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน
ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้น่าจะเป็นความพยายามรัฐบาลเมียนมาในการเชื้อเชิญให้รัฐบาลชาติอื่นทำงานร่วมกับรัฐบาลเมียนมา อ้างอิงจากข้อมูลของสำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) พบว่าในปีที่ผ่านมา มีผู้ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงในลักษณะนี้ในสหรัฐอเมริกาเพียงประเทศเดียวเป็นจำนวนเงินมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
