ผลมวย ONE 173 “เสือคิม” พลิกดับยอดมวยใจสู้ “ทาเครุ” แจ่ม!

ผลมวย One173 ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย เสียท่า ยูกิ โยซะ หลังแพ้คะแนนครบ 3 ยก ด้าน เสือคิม สจ.โต้งปราจีน พลิกจากมีอาการยกแรก มาปล่อยฮุคซ้ายน็อค “เจก พีค็อก” จากสหราชอาณาจักร-แคนาดา พร้อมรับโบนัส 1 ล้าน 7 แสนบาท
อัปเดตผลการแข่งขันชกมวย ONE 173 ณ สังเวียนอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนที่คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง มาซาอากิ โนอิริ แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้
รวมถึงยังมีการกลับมากู้ศรัทธาต่อหน้าแฟน ๆ เจ้าถิ่นของนักชกซูเปอร์สตาร์ “ทาเครุ เซกาวา” ปะทะ “เดนิส พูริช” จอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา พร้อมด้วยคู่มวยคุณภาพอีกมากมายรวมแล้วทั้งสิ้น 16 คู่ตลอดรายการ
ล่าสุด onefc.com ได้สรุปผลการชกของบรรดานักสู้เลือดดุที่ตอนนี้เหลืออีกแค่ 2 คู่ ก็จะถึงการลงปะทะกันของคู่เอกประจำวันนี้ (16 พ.ย.2025)
สรุปผลมวย ONE 173 ไฟต์สุดมันส์ที่ญี่ปุ่นล่าสุด (ยังไม่ครบทุกคู่)
คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต
- ฮิโรกิ อากิโมโตะ ชนะ เว่ย รุย โดยคะแนนเอกฉันท์
การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต
- ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะ อิตซูกิ “STRONG HEART FIGHTER” ฮิราตะ / คะแนนเอกฉันท์
การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต
- ฮิโรยูกิ “Last Samurai” เทตซูกะ ชนะ ชินยะ “TOBIKAN JUDAN” อาโอกิ โดย ทีเคโอ เวลา 0:28 ของยกที่ 2
การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต
- ชามิล เออร์โดกัน ชนะ ริวโก ทาเคอูชิ โดย ทีเคโอ เวลา 2:20 ของยกที่ 1
มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต
- เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะ เจก “The One” พีค็อก โดย ทีเคโอ เวลา 0:26 ของยกที่ 3
ปล้ำจับล็อก รุ่นมิดเดิลเวต
- ราฟาเอล โลวาโต จูเนียร์ ชนะ จันคาร์โล โบโดนี โดย คะแนนเอกฉันท์
การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต
- ไท รูโทโล ชนะ โชโสะ อิโซจิมะ โดยซับมิชชัน (Rear-naked choke) เวลา 2:26 ของยกที่ 1
ชิงแชมป์โลก การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต
- คริสเตียน “THE WARRIOR” ลี ชนะ อาลิเบก ราซูลอฟ โดย ทีเคโอ เวลา 2:32 ของยกที่ 2
คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต
- ทาเครุ เซกาวา ชนะ เดนิส “The Bosnian Menace” พูริช โดย ทีเคโอ เวลา 2:49 ของยกที่ 2
คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
- มารัต กริกอเรียน ชนะ รูคิยะ “Demolition Man” อันโปะ โดย คะแนนเอกฉันท์
คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต
- ยูกิ โยซะ ชนะ ซุปเปอร์เล็ก “THE KICKING MACHINE” ซุปเปอร์เล็กมวยไทย โดย คะแนนเอกฉันท์
คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต
- นาบิล อานาน ชนะ ฮิโรมิ วาจิมะ โดย คะแนนเอกฉันท์
คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต
- คานะ “Krusher Queen” โมริโมโตะ ชนะ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ โดย คะแนนเอกฉันท์
