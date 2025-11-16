ข่าวกีฬามวย/MMA

ผลมวย ONE 173 “เสือคิม” พลิกดับยอดมวยใจสู้ “ทาเครุ” แจ่ม!

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 17:52 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 18:03 น.
ภาพ Facebook @onechampTH

ผลมวย One173 ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย เสียท่า ยูกิ โยซะ หลังแพ้คะแนนครบ 3 ยก ด้าน เสือคิม สจ.โต้งปราจีน พลิกจากมีอาการยกแรก มาปล่อยฮุคซ้ายน็อค “เจก พีค็อก” จากสหราชอาณาจักร-แคนาดา พร้อมรับโบนัส 1 ล้าน 7 แสนบาท

อัปเดตผลการแข่งขันชกมวย ONE 173 ณ สังเวียนอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยก่อนที่คู่เอก ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง มาซาอากิ โนอิริ แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้

รวมถึงยังมีการกลับมากู้ศรัทธาต่อหน้าแฟน ๆ เจ้าถิ่นของนักชกซูเปอร์สตาร์ “ทาเครุ เซกาวา” ปะทะ “เดนิส พูริช” จอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา พร้อมด้วยคู่มวยคุณภาพอีกมากมายรวมแล้วทั้งสิ้น 16 คู่ตลอดรายการ

ซุปเปอร์ บอน vs โน อิ ริ
ภาพ @onefc

ล่าสุด onefc.com ได้สรุปผลการชกของบรรดานักสู้เลือดดุที่ตอนนี้เหลืออีกแค่ 2 คู่ ก็จะถึงการลงปะทะกันของคู่เอกประจำวันนี้ (16 พ.ย.2025)

สรุปผลมวย ONE 173 ไฟต์สุดมันส์ที่ญี่ปุ่นล่าสุด (ยังไม่ครบทุกคู่)

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต

  • ฮิโรกิ อากิโมโตะ ชนะ เว่ย รุย โดยคะแนนเอกฉันท์
ฮิโรกิ อากิโมโตะ น้ำเงิน
ฮิโรกิ อากิโมโตะ น้ำเงิน (ภาพ Fb.@ONE Championship Thailand

การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นอะตอมเวต

  • ชิฮิโร ซาวาดะ ชนะ อิตซูกิ “STRONG HEART FIGHTER” ฮิราตะ / คะแนนเอกฉันท์
ผลมวย one championship วันนี้
ภาพ Facebook @onechampTH

การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต

  • ฮิโรยูกิ “Last Samurai” เทตซูกะ ชนะ ชินยะ “TOBIKAN JUDAN” อาโอกิ โดย ทีเคโอ เวลา 0:28 ของยกที่ 2

การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฮฟวีเวต

  • ชามิล เออร์โดกัน ชนะ ริวโก ทาเคอูชิ โดย ทีเคโอ เวลา 2:20 ของยกที่ 1

มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต

  • เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะ เจก “The One” พีค็อก โดย ทีเคโอ เวลา 0:26 ของยกที่ 3
เสือคิมล่าสุดวันนี้
ภาพ Facebook @onechampTH
เสือ คิ ม ส จ โต้ง ปราจีน สถิติ
ภาพ Facebook @onechampTH
เสือ คิ ม ส จ โต้ง ปราจีน ล่าสุด(1)
ภาพ Facebook @onechampTH

ปล้ำจับล็อก รุ่นมิดเดิลเวต

  • ราฟาเอล โลวาโต จูเนียร์ ชนะ จันคาร์โล โบโดนี โดย คะแนนเอกฉันท์

การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต

  • ไท รูโทโล ชนะ โชโสะ อิโซจิมะ โดยซับมิชชัน (Rear-naked choke) เวลา 2:26 ของยกที่ 1

ชิงแชมป์โลก การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นไลต์เวต

  • คริสเตียน “THE WARRIOR” ลี ชนะ อาลิเบก ราซูลอฟ โดย ทีเคโอ เวลา 2:32 ของยกที่ 2

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต

  • ทาเครุ เซกาวา ชนะ เดนิส “The Bosnian Menace” พูริช โดย ทีเคโอ เวลา 2:49 ของยกที่ 2

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต

  • มารัต กริกอเรียน ชนะ รูคิยะ “Demolition Man” อันโปะ โดย คะแนนเอกฉันท์

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต

  • ยูกิ โยซะ ชนะ ซุปเปอร์เล็ก “THE KICKING MACHINE” ซุปเปอร์เล็กมวยไทย โดย คะแนนเอกฉันท์

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต

  • นาบิล อานาน ชนะ ฮิโรมิ วาจิมะ โดย คะแนนเอกฉันท์

คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต

  • คานะ “Krusher Queen” โมริโมโตะ ชนะ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ โดย คะแนนเอกฉันท์
ซุปเปอร์ บอน vs โน อิ ริ
ภาพ @onefc

อัปเดตผลมวย ONE Championship พร้อมรายงานข่าวกีฬารอบโลกที่น่าสนใจ

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 17:52 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 18:03 น.
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

