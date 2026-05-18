ช้างศึก โพสต์ยินดี “มิคเกลสัน” จ่อเป็นแข้งไทยบู๊บุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี
ช้างศึก โพสต์ยินดี นิโคลัส มิคเกลสัน จะกลายเป็นแข้งไทยลงเล่นในบุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี ภายหลังจากต้นสังกัด เอลเวอร์สแบร์ก เลื่อนชั้นสำเร็จ
เพจเฟซบุ๊ก ช้างศึก – ฟุตบอลทีมชาติไทย ได้โพสต์แสดงความยินดี นิโคลัส มิคเกลสัน กองหลังทีมชาติไทยที่จะกลายเป็นแข้งไทย ที่ได้โลดแล่นในลีคบุนเดสลีกา เยอรมัน ในรอบ 47 ปี ภายหลังจากที่เอลเวอร์สแบร์ก เลื่อนขึ้นชั้นได้สำเร็จ
โดยทางเพจระบุว่า “47 ปีที่รอคอย! ก้าวประวัติศาสตร์ของ มิคเกลสัน และแข้งไทย สู่ บุนเดสลีกา เยอรมัน
นิโคลัส มิคเกลสัน สร้างประวัติศาสตร์เป็น นักเตะไทย คนแรกในรอบ 47 ปี ที่เตรียมมีโอกาสสัมผัสเวที บุนเดสลีกา เยอรมัน หลังจาก เอลเวอร์สแบร์ก (𝐒𝐕 𝐄𝐥𝐯𝐞𝐫𝐬𝐛𝐞𝐫𝐠) เอาชนะ พรูเซน มุนสเตอร์ จบตำแหน่งรองแชมป์ บุนเดสลีกา 2 ฤดูกาล 2025/26 และคว้าโควตาเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกสูงสุดอัตโนมัติ
เมื่อฤดูกาล 1979/80 วิทยา เลาหกุล ตำนานกองกลางทีมชาติไทย เคยจารึกสถิติเป็นนักเตะไทยคนแรกที่ลงสนามใน บุนเดสลีกา เยอรมัน ให้ แฮร์ธา เบอร์ลิน จำนวน 3 นัด
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ยังไม่เคยมีนักเตะสายเลือดไทยคนไหนไปถึงจุดนั้นได้อีกเลย
กระทั่งผ่านไปกว่า 4 ทศวรรษ “นิโก้” กลายเป็นแข้งไทยคนแรกที่จะได้โลดแล่นบนหนึ่งในลีกที่ดีที่สุดของโลก
ช้างศึก ขอแสดงความยินดีกับ “นิโก้” และ เอลเวอร์สแบร์ก สำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้ด้วย”
