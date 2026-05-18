ชาวกรุงเทพรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3
ชาวกรุงเทพ โดยเฉพาะในพื้นที่บางรักรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3 เมื่อช่วงเวลาประมาณ 9 โมงเช้าที่ผ่านมา
จากกรณีที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 09:05:23 ตามเวลาของประเทศไทย
ทั้งนี้จากการตรวจสอบในเว็บไซตืเพิ่มเติมพบว่ามีประชาชนในหลายพื้นที่ในกรุงเทพ โดยเฉพาะในพื้นที่บางรัก ที่รายงานว่าสามารถรู้สึกได้ถึงแรงสั่น ซึ่งนอกจากกรุงเทพแล้ว ยังพบว่าประชาชนใน จ.ลำปาง และ จ.เชียงใหม่ ก็สามารถรู้สึกได้ถึงแรงสั่นเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าประชาชนบางส่วนต้องอพยพลงมาจากอาคาร
อย่างไรก็ตามในเอกสารที่ทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวแนบมาด้วยนั้นระบุว่า “กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวตรวจพบแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.05 น. ที่บริเวณ ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา (16.351°N, 96.286°E) ขนาด 5.3 ลึก 10 กม.
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 247 กม. ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แผ่นดินไหวระดับ 5.3 ชายฝั่งตอนใต้เมียนมา ช่วงเวลา 9 โมงประเทศไทย
- ญี่ปุ่นผวา ระวังแผ่นดินไหวใหญ่ซ้ำ คาดเขย่าระดับ 8 พร้อมรับมือภัยพิบัติ
- เตือนแผ่นดินไหวเมียนมา เพจดังเฝ้าระวัง ซ้ำจุดเดียวเดือนมีนา ไหวถี่ขึ้น ย้ำตื่นตัวแต่ไม่ตระหนก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: