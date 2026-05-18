ข่าว

กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:56 น.
69
กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่เตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

กรมอุตุนิยมวิทยา แจงสาเหตุ ไม่แจ้งเตือนแผ่นดินไหว เมียนมมา ขนาด 5.3 ชี้ความรุนแรงยังไม่เข้าเกณฑ์ระบบ Cell Broadcast

จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 69 เวลา 9.05 น. เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ขนาด 5.3 ความลึก 10 กิโลเมตร สาเหตุอยู่ห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสะกายประมาณ 23 กิโลเมตร ตามที่ได้มีการเสนอก่อนหน้านี้

FB/ กรมอุตุนิยมวิทยา

ประชาชนส่วนหนึ่งเผยว่ารับรู้ถึงแแรงสั่นสะเทือน บางส่วนต้องมีการอพยพออกมาจากอาคารเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายพร้อมกับมีการตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการเตือน Cell Broadcast แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว

ต่อมา กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือน Cell Broadcast ในแผ่นดินไหวขอบเขตที่ 2 (พื้นที่รอบนอกประเทศไทย) ซึ่งจะส่ง Cell Broadcast เมื่อมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยจาก ปภ. ขณะนี้ยังไม่มีอาฟเตอร์ช็อค

กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงสาเหตุ ไม่แจ้งเตือนแผ่นดินไไหว
FB/ กรมอุตุนิยมวิทยา
FB/ กรมอุตุนิยมวิทยา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้ บันเทิง

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

25 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจรับเป็นเจ้าภาพ ยกเครื่องจัดมาตรการปลอดภัย ป้องกันเหตุรถไฟชนรถเมล์

3 นาที ที่แล้ว
อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง &quot;พรรคส้ม&quot; ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

อึ้งทั้งโซเชียล! ทนายธรรมราช ซัดแรง “พรรคส้ม” ดีแต่พูด ปมรถไฟชนรถเมล์

10 นาที ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

12 นาที ที่แล้ว
เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน ข่าว

เลิกอ้างว่ารีบ! แฉนิสัยตรรกะคนมักง่ายบนถนน อ้างรถติดฝ่ากฎจราจร ทำคนอื่นเดือดร้อน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
มินตัน อินฟลูสาวปวดท้องจนหมดสติในห้องน้ำ ก่อนแอดมิดรพ.ผ่าตัดไส้ติ่ง ข่าว

อินฟลูฯ สาว เล่านาทีเฉียดตาย ปวดท้องสลบคาห้องน้ำ ผ่าตัดด่วน ช็อก ค่ารักษาหลักแสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน ข่าว

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. หอบกระเช้าเข้าขอโทษ รถเมล์ซิ่งทำแม่ล้มหัวฟาดกระจก ไม่เก็บค่าเสียหายแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่เตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์ ข่าว

กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเขตกว่างซี ประเทศจีน ขนาด 5.2 ข่าวต่างประเทศ

ดับ 2 ศพ! แผ่นดินไหวจีน 5.2 เขย่ากว่างซี ตึกถล่ม 13 แห่ง สั่งอพยพ 7000 ชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ศ.ดร.อมร” อธิบายสาเหตุคนกรุง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก ข่าว

เปิดเจ้าของภาพวาด นาคาไททั่น ไดโนเสาร์ตัวใหม่ของไทย ที่สื่อต่างชาติใช้ทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวกรุงเทพรายงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่น หลังแผ่นดินไหวเมียนมาระดับ 5.3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดร.เอ้ จี้รัฐตอบ 4 คำถาม รถไฟพุ่งชนรถเมล์กลางกรุง ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี ข่าว

ดร.เอ้ จี้รัฐตอบ 4 คำถาม รถไฟพุ่งชนรถเมล์กลางกรุง ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ผู้ล่วงลับในวัย 27 ปี ข่าว

ประวัติ แทน ชนกชนม์ นักไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยวัย 27 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวเมียนมาขนาด 5.3 ส่งแรงสั่นไหวถึงกรุงเทพฯ อาคารสูงหลายแห่งสั่งอพยพ ข่าว

ตึกสูงกรุงเทพฯ หลายแห่งโยก! สั่งอพยพคน เหตุแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

การรถไฟไทย จ่อลงดาบคนขับรถไฟ หลังพบฉี่ม่วง ยอมรับไม่ได้ตรวจเป็นประจำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าต๊อบ ฝากข้อความถึง ทราย สก๊อต เข้าใจความเจ็บปวดของเด็ก ข่าวดารา

ป๋าต๊อบ ให้กำลังใจ ทราย สก๊อต เห็นใจพูดไปไม่มีคนฟัง ลั่น กล้าเล่าอดีตคือหลังชนฝา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช้างศึก โพสต์ยินดี “มิคเกลสัน” จ่อเป็นแข้งไทยบู๊บุนเดสลีกา ในรอบ 47 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม.มหิดล โพสต์อาลัย &quot;แทน ฑีฆา&quot; ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ ข่าว

ม.มหิดล โพสต์อาลัย “แทน ฑีฆา” ศิษย์เก่าเสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้ ข่าว

ค้านประกันตัว! พนง.ขับรถไฟ-พนง.โบกธง ชนรถเมล์สังเวย 8 ศพ เตรียมฝากขังวันนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ขสมก. กำชับคนขับรถเมล์ ห้ามจอดคร่อมบนทางรถไฟ กำชับให้อยู่หลังเส้นเหลือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. แจ้งข่าวดี คณะกรรมาธิการยุโรป อนุมัติ Visa Cascade ให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยวัย 27 ปี ข่าว

โพสต์สุดท้าย แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทย ก่อนจากไปกะทันหัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:27 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:56 น.
69
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทราย สก๊อต พูดแล้วทำไมออกมาแฉครอบครัวตอนนี้

ทราย สก๊อต ร่ำไห้ สาเหตุออกมาแฉเรื่องวัยเด็ก ลั่น ไม่เคยคิดทำลายครอบครัว

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

หนุ่ม กรรชัย แจงเหตุไม่จับคู่ พาย-มายด์ คุยทราย งัดหนังสือด่วน กสทช. ชี้ข้อจำกัดคดีความรุนแรงในครอบครัว

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

เปิดคำให้การคนขับรถไฟ ปฏิเสธประมาท อ้างเห็นสัญญาณไฟอนุญาตให้ผ่าน ก่อนชนรถเมล์มักกะสัน

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจดีเอ็นเอผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

นิติเวช พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่ม เร่งตรวจ DNA ผู้เสียชีวิต เหตุรถไฟชนรถเมล์

เผยแพร่: 18 พฤษภาคม 2569
Back to top button