กรมอุตุฯ แจงสาเหตุ Cell Broadcast ไม่แจ้งเตือน แผ่นดินไหว ชี้ยังไม่เข้าเกณฑ์
กรมอุตุนิยมวิทยา แจงสาเหตุ ไม่แจ้งเตือนแผ่นดินไหว เมียนมมา ขนาด 5.3 ชี้ความรุนแรงยังไม่เข้าเกณฑ์ระบบ Cell Broadcast
จากกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 69 เวลา 9.05 น. เกิดแผ่นดินไหวบริเวณใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ขนาด 5.3 ความลึก 10 กิโลเมตร สาเหตุอยู่ห่างจากกลุ่มรอยเลื่อนสะกายประมาณ 23 กิโลเมตร ตามที่ได้มีการเสนอก่อนหน้านี้
ประชาชนส่วนหนึ่งเผยว่ารับรู้ถึงแแรงสั่นสะเทือน บางส่วนต้องมีการอพยพออกมาจากอาคารเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายพร้อมกับมีการตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงไม่มีการเตือน Cell Broadcast แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว
ต่อมา กรมอุตุนิยมวิทยา ชี้แจงว่า แผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ยังไม่เข้าเกณฑ์การแจ้งเตือน Cell Broadcast ในแผ่นดินไหวขอบเขตที่ 2 (พื้นที่รอบนอกประเทศไทย) ซึ่งจะส่ง Cell Broadcast เมื่อมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 ขอให้ติดตามข้อมูลความปลอดภัยจาก ปภ. ขณะนี้ยังไม่มีอาฟเตอร์ช็อค
