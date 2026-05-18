"ศ.ดร.อมร" อธิบายสาเหตุคนกรุง รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 18 พ.ค. 2569 11:23 น.| อัปเดต: 18 พ.ค. 2569 11:23 น.
ศ.ดร.อมร อธิบายสาเหตุคนกรุงเทพ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหวเมียนมา เตือนประมาทไม่ได้ วอนหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือ

จากกรณีที่กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้รายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวระดับ 5.3 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา เมื่อช่วงเวลาประมาณ 09:05:23 ตามเวลาของประเทศไทย โดยมีรายงานว่าประชาชนในพื้นที่กรุงเทพในบางพื้นที่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงนั้น

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย และ อ.ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อธิบายถึงเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ว่า ลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าว เป็น 4 ประเด็น เป็นแผ่นดินไหวระดับกลาง เนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน 6 เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้น เนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ 10 กม. ยังไม่ถึง 60 กม. ใต้พื้นดิน เป็นแผ่นดินไหวระยะไกล เนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 530 กิโลเมตร และ แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสะกาย ซึ่งเป็นรอยเลื่อยที่มีพลังมาก (Active Fault)

แผ่นดินไหวดังกล่าว อาจทำให้อาคารสูงในกรุงเทพมหานครสั่นไหวได้ เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากกรุงเทพมหานครตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อน ซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่า ดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในอาคารสูงจะรับรู้ถึงการสั่นสะเทือน แต่เนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นแผ่นดินไหวระดับกลาง และระยะห่างค่อนข้างมาก จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ปัจจุบันยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไป เนื่องจากรอยเลื่อนสะกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200-1,400 กิโลเมตร

มีข้อสังเกตว่า เมื่อเดือน มี.ค. ปี 2568 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่มัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ระยะห่างจากกรุงเทพฯ กว่า 1,000 กิโลเมตร แต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพฯ สั่นไหวอย่างรุนแรง อาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลัง และมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมา

ดังนั้นรอยเลื่อนสะกายจึงเป็นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ ประกอบกันวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อน ซึ่งแม้จะมีขนาดปานกลาง แต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมัณฑะเลย์ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

