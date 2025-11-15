ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้
ดัสกร ทองเหลา อดีตกองกลางทีมชาติไทย โพสต์แล้วหลังปะทะ เต วรากร ดางรุ่งตัวดัง เกมกระชับมิตรที่ โรงเรียนหมอนทองวิทยาทีม แพ้ VIP บอย ท่าพระจันทร์ 2-3 ที่สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
ควันหลงฟุตบอลนัดกระชับมิตรที่เป็นกระแสบนโลกออนไลน์วานนี้ (14 พ.ย.68) โดยหลังจบเกมที่ VIP บอย ท่าพระจันทร์ ซึ่งนำทัพมาโดยศิลปินชื่อดังและอดีตนักฟุตบอล-ฟุตซอลทีมชาติอย่าง ก้อง ห้วยไร่ และทีมรวมดารา เป็นฝ่ายเอาชนะ รร.หมอนทองวิทยาทีม รองแชมป์ฟุตบอล 7 สีทีมล่าสุด ด้วยสกอร์ 3-2 โดยได้ประตูแรกจากศิลปินหนุ่ม ก้อง ห้วยไร่ ในนาทีที่ 22 ตามมาด้วยประตูที่สองจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอย่าง เอกภูมิ โพธารุ่งโรจน์ ในนาทีที่ 40
ช่วงครึ่งแรกแม้มีประกาศอัดฉีด ทีมหมอนทองวิทยา โดยอัดฉีดลูกละ 170,000 บาท แต่ยังไม่มีการจ่ายเงิน เนื่องจากทีมหมอนทองยังทำประตูไม่ได้ กระทั่งครึ่งหลังกลับมาลงเตะกันต่อปรากฏ หมอนทองวิทยาไม่ยอมแพ้ไล่ตามมาเป็น 1-2 อย่างรวดเร็วจากลูกยิงของสุทธิพงศ์ อิสระ นาทีที่ 48
บรรยากาศในสนามยิ่งทวีความเข้มข้นขึ้น เมื่อมีผู้ใหญ่ใจดีทยอยประกาศอัดฉีดให้กับนักเตะหมอนทองวิทยาอย่างต่อเนื่องรวมเป็นเงิน 240,000 บาท และในนาทีที่ 79 ทีมบอยท่าพระจันทร์ หนีห่างเป็น 3-1 แต่ช่วงทดเวลาเจ็บ 80+3 หมอนทองฯ ไม่ท้อ และสามารถไล่มาเป็น 2-3 จากประตูของณัฐวุฒิ หอมกรุ่น ซึ่งประตูนี้นอกจากจะช่วยยิงตีตื้นขึ้นมาแล้ว ยังเป็นการการันตีรับเงินอัดฉีดจำนวน 2.4 แสนบาทให้กับทีมได้สำเร็จด้วย ก่อนที่สุดท้ายเกมจะลงเอยกันไปด้วยสกอร์นี้ โดยหลังจบเกมยังมีกิจกรรมประมูลเสื้อ พร้อมลายเซ็นของน้องๆ โรงเรียนหมอนทองวิทยา โดยยอดประมูลพุ่งไปสูงถึง 320,000 บาท
ขณะเดียวกัน ดัสกร ทองเหลา อดีตกองกลางทีมชาติซึ่งลงเล่นในฐานะแข้งดังทีมบอยท่าพระจันทร์ ซึ่งมีจังหวะปะทะกันในสนามกับน้องๆ หมอนทองวิทยา โดยชอตหนึ่งที่เรียกเสียงฮือฮา ! เป็นจังหวะเข้าปะทะกับ “เจ้าเต” วรากร ช่างเขียนดี “วิตินญ่าบางน้ำเปรี้ยว” ซึ่งถูกลูกพี่ใหญ่อดีตเด็กฝึกไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นเตะสอยจนล้มกลิ้งในเกมนัดพิเศษ
งานนี้จึงมิวาย ! อดีตกองกลางกัปตันทีมชาติไทยรุ่นลายครามต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงหลังเกิดดราม่าเล็กๆ หนล่าสุด โดยระบุ “ดราม่าทีไร… เกิดแต่กับตู ไผสิเข้าใจหัวอกอ้าย”
เท่านั้นไม่พอ อัปเดตล่าสุด “กัปตันโก้” ดัสกร ยังโพสต์ตำหนิสื่อใหญ่เจ้าหนึ่งหลังมีการนำภาพในเกมดังกล่าวไปตัดต่อจังหวะปะทะพร้อมกับใส่คำพาดหัวซึ่งดูไม่เหมาะสมจนเจ้าตัวต้องเขียนตำหนิกลับไปแบบตรงๆว่า ทุเรศ !
“จังหวะนี้ไม่ใช่พี่โก้ … แต่จั่วหัวแบบนี้ บอกตรงทุเรศ!!! #คมชัดลึก”
ขณะเดียวกันในส่วนของความเห็นใต้โพสต์ของบัญชีเฟซบุ๊กดัสกร ทองเหลา หลายๆ คนต่างเข้ามาให้กำลังใจเพราะแมตช์นี้ใครที่ได้ดูในสนามจริงๆ จะทราบว่า ทีมบอยท่าพระจันทร์เล่นได้เป็นมืออาชีพไม่มียอกเกมกับน้องๆ ทีมหมอนทองวิทยาแต่อย่างใดจริงๆ
“กะแล้วต้องมีดราม่า ไม่มีจังหวะไหนที่ ทีมบอย เล่นหนักหรือนอกเกมส์เลยทุกคนเอ็นดูน้องๆ ต่อไปใครจะอยากเตะด้วยแตะตัว ไม่ได้แบบนี้”
“จริงค่ะ ดราม่าเกิน ขนาดเราเป็นผู้หญิงชอบดูบอล เรายังว่าทีมผู้ใหญ่เล่นดีมากๆนิ่งมากตามเกมเลย เข้าบอลนู้นนี่มันก็ต้องมีโดนบ้าง ไม่ใช่จะไม่ให้ใครโดนเลย งงคนดราม่า”
ภาพจำเคยเป็นแบบนั้นคนเลยอคติ แย่เลยแบบนี้
ดู เกมส์ภาพรวมแล้ว พี่โก้ไม่มีความก้าวร้าว ดุดันในสนามเลย แถมให้เกียรติน้องๆหมอนทองที่อยู่ในสนามทุกคน ดูจากการวิ่งเพซ ไล่บอลก็รู้แล้ววว
“ตำบลกระสุนตก”
“ขำพีโก้มากคนพากย์ก้สนุก555เป็นสระชับมิตรทีคนดูสนามแตกสนุกมากค่ะ”
“บอลก็ไม่มีอะไรพาดหัวข่าวเรียกแขกอีกแล้ว”.
