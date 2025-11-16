ข่าวกีฬามวย/MMA

ดูมวย one 173 แบบสดๆ ซุปเปอร์บอน ปะทะ โนอิริ 11 โมงตรงห้ามพลาด!

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 11:07 น.
2,538
ถ่ายสดมวย one
ภาพ @onefc.com

ถ่ายทอดสด ศึกมวย ONE 173 : ซุปเปอร์บอน vs มาซาอากิ เป็นคู่เอกนำรายการ ที่สนามอาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน นี้ เริ่มเวลา 11.00 น.

โปรแกรมถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวย “ONE 173” ประจำวันวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป รับชมถ่ายทอดสดแบบฟรีๆ ได้ 2 คู่แรก ที่แชนแนล ONE Championship

ชมแบบ เพย์-เพอร์-วิว (PPV) ครบทุกคู่ (มีค่าบริการ) LIVE.ONEFC.COM คลิกเลย

สำหรับคู่เอก “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) จะเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น เพื่อเฟ้นหาราชันหนึ่งเดียวของรุ่นนี้

คู่รอง ยูยะ วากามัตสึ นักชกเจ้าถิ่นจะขึ้นสังเวียนป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เป็นครั้งแรก จาก โจชัว พาซิโอ แชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จากฟิลิปปินส์ ที่ปีนน้ำหนักขึ้นมาท้าทายอำนาจ หวังนั่งแท่นแชมป์โลก 2 รุ่น

คู่ต่อมา “นาดากะ” จะพบกับ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” เพื่อแย่งกันจารึกชื่อในฐานะแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) คนแรกในประวัติศาสตร์ ร่วมด้วย “คริสเตียน ลี” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) และรุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) ตัวแทนสหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์ จะดวลเดือดกับ “อาลิเบก ราซูลอฟ” นักสู้ไร้พ่ายจากตุรกี ในไฟต์รีแมตช์ป้องกันเข็มขัดรุ่นไลต์เวต

นอกจากนั้นยังมี 4 ตัวแทนนักกีฬาไทยที่จะขึ้นชกในรายการนี้ เริ่มจาก “นาบิล อานาน” ที่จะขยับขึ้นมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ครั้งแรก พบกับ “ฮิโรมิ วาจิมะ” ขณะที่ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” จะประชันเพลงแข้งกับ “ยูกิ โยซะ” ตามด้วยการกลับมาขึ้นชกในรอบกว่า 2 ปี ของ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” พบกับ “คานะ โมริโมโตะ” และ “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” ดวลเดือด “เจก พีค็อก” จากสหราชอาณาจักร-แคนาดา

รวมถึงยังมีการกลับมากู้ศรัทธาต่อหน้าแฟน ๆ เจ้าถิ่นของนักชกซูเปอร์สตาร์ “ทาเครุ เซกาวา” ปะทะ “เดนิส พูริช” จอมเก๋าจากบอสเนีย-แคนาดา พร้อมด้วยคู่มวยคุณภาพอีกมากมายรวมแล้วทั้งสิ้น 16 คู่ตลอดรายการ

มวยone173 โปรแกรมชกวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2025
ภาพ @Facebook.com/ONEChampionship

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 11:07 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 11:07 น.
2,538
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

