โรนัลโด้ ส่อชวดประเดิมบอลโลก หลังใบแดงแรกในนามทีมชาติทำพิษ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 16:09 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 16:09 น.
56
โรนัลโด้ โดนแบน
ภาพ @AP

โรนัลโด้ กัปตันทีมชาติโปรตุเกส เสี่ยงถูกแบน 2 นัด หลังใบแดงแรกในชีวิต เกมที่ 226 สูงสุดนามทีมชาติ นัดแพ้ ไอร์แลนด์ 0-2 ส่อแววเซ่นพิษหนัก กระทบแมตช์เปิดหัวฟุตบอลโลก ถ้าลูกทีมฝอยทอง โรแบร์โต มาร์ติเนซ ฉลุยด่านสุดท้ายทุบชนะ อาร์เมเนีย สมันน้อยได้ตามที่หวัง

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวยิงโปรตุกีส วัย 40 ปี กำลังเผชิญหน้ากับความเสี่ยงครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในอาชีพค้าแข้ง เมื่อเจ้าตัวอาจถูกคณะกรรมการวินัยของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ หรือ ฟีฟ่า (FIFA) สั่งแบน และอาจส่งผลให้พลาดลงเล่นในเกมแรกให้กับทีมขาติโปรตุเกส บ้านเกิดในศึกฟุตบอลโลก 2026 หลังจากเจอใบแดงเป็นครั้งแรก ในการลงสนามให้ทัพบ้านเกิดเป็นนัดที่ 226 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด

เหตุการณ์เกิดขึ้นในนาทีที่ 61 ของเกมที่โปรตุเกสต้องพ่ายแพ้ต่อสาธารณรัฐไอร์แลนด์ 0-2 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (13 พ.ย.) เมื่อโรนัลโด้ถูกจับได้ว่า ใช้ศอกกระทุ้ง ดาร่า โอเชีย กองหลังของไอร์แลนด์ จากจังหวะที่บอลไม่ได้อยู่ใกล้ตัว

ในตอนแรก ผู้ตัดสินได้แจกใบเหลือง แต่หลังจากได้รับคำแนะนำให้ตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านจอข้างสนามจาก VAR การตัดสินใจก็ถูกยกระดับเป็น ใบแดง ในที่สุด

คริสเตียโน โรนัลโด้ พยายามเลี้ยงบอลฝ่าวงล้อมนักเตะไอร์แลนด์ในเกมล่าสุด
(AP Photo/Peter Morrison)

เดิมพันสูงที่ FIFA ต้องตัดสิน

ดาวยิงจากอัล นาสเซอร์ จะต้องชดใช้โทษแบนบังคับ 1 นัด ในเกมที่โปรตุเกสจะเปิดบ้านรับอาร์เมเนียในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งเป็นนัดสำคัญที่หากโปรตุเกสชนะ จะการันตีตั๋วไปฟุตบอลโลก 2026 ทันที

อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบด้านวินัยของ FIFA ระบุโทษที่หนักกว่าสำหรับพฤติกรรมดังกล่าว

  • “การทำฟาวล์ร้ายแรง” จะถูกลงโทษแบน อย่างน้อย 2 นัด
  • “พฤติกรรมรุนแรง” หรือ “การทำร้ายร่างกาย รวมถึงการใช้ศอก” จะถูกลงโทษแบน อย่างน้อย 3 นัด หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม

หากฟีฟ่ามีคำสั่งแบนเพิ่มเติม โทษดังกล่าวจะนำไปใช้กับเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึ่งรวมถึงการลงเล่นในฟุตบอลโลก และไม่สามารถนำไปชดใช้ในเกมอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ได้

ด้าน โรแบร์โต้ มาร์ติเนซ โค้ชทีมชาติโปรตุเกส ออกโรงปกป้องลูกทีม โดยกล่าวว่า ใบแดงนี้เกิดขึ้นกับกัปตันทีมที่ไม่เคยถูกไล่ออกตลอด 226 นัด ซึ่งคิดว่าแค่นั้นก็ควรได้รับเครดิตแล้ว มันดูรุนแรงเกินไปเพราะเขาใส่ใจทีมมาก

“ตลอด 60 นาที เขายืนอยู่ในกรอบเขตโทษ โดนฉุด โดนดึง โดนผลัก และเห็นได้ชัดว่าเมื่อเขาพยายามจะปลีกตัวออกจากกองหลัง การกระทำนั้นดูแย่กว่าความเป็นจริง ผมไม่คิดว่ามันเป็นศอก มันเป็นการขยับทั้งตัว แต่จากมุมกล้องที่เห็น มันดูเหมือนศอก แต่เราก็ยอมรับมัน”

มาร์ติเนซยังกล่าวอีกว่า สิ่งที่ทำให้รู้สึกขมขื่นคือในงานแถลงข่าวโค้ชของพวกเขา (ไอร์แลนด์) พูดถึงเรื่องการที่ผู้ตัดสินได้รับอิทธิพล แล้วหลังจากนั้นกองหลังตัวใหญ่ (โอเชีย) ก็ล้มลงอย่างน่าตกใจในจังหวะที่คริสเตียโนหันตัว

โรนัลโด ฟรีคิกใส่ไอร์แลนด์
(AP Photo/Peter Morrison)

ขณะที่ เฮเมียร์ ฮัลล์กริมส์สัน โค้ชทีมชาติไอร์แลนด์ ปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว แต่ก่อนหน้านั้นเขาเคยออกมาเตือนผู้ตัดสิน เกลนน์ นีเบิร์ก ชาวสวีเดน ไม่ให้ยอมให้โรนัลโด้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินในสนามเอง

โรนัลโด้แสดงท่าทางตบมือและยกนิ้วโป้งสองนิ้วอย่างประชดประชัน ขณะที่ถูกแฟนบอลไอร์แลนด์โห่และเยาะเย้ยหลังถูกไล่ออก เขาเดินเข้าไปพูดกับโค้ชฮัลล์กริมส์สันอย่างจงใจ เมื่อถูกถามว่าโรนัลโด้พูดอะไร โค้ชฮัลล์กริมส์สันเปิดเผยว่า “เขาแสดงความชื่นชมผมที่กดดันผู้ตัดสิน… แต่การกระทำในสนามของเขาเองต่างหากที่ทำให้เขาโดนใบแดง มันไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลย เว้นแต่ว่าผมจะเข้าไปอยู่ในความคิดของเขาได้”

แม้จะพ่ายแพ้ แต่ “โปรตุเกส” ยังคงนำ ฮังการี อยู่ 2 คะแนนในกลุ่ม เอฟ ซึ่งหมายความว่า ชัยชนะเหนืออาร์เมเนียจะเพียงพอที่จะส่งโรนัลโด้เข้าสู่ฟุตบอลโลกสมัยที่ 6 ของเขาได้ แต่การตัดสินใจของฟีฟ่า (FIFA) ในสัปดาห์หน้า จะเป็นตัวกำหนดว่าตำนานรายนี้จะได้เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของตัวเองในสนามหรือบนอัฒจันทร์ ?.

ที่มา : อีเอสพีเอ็น

โรนัลโด้โดนแบนกี่นัด
(AP Photo/Peter Morrison)
โรนัลโด้ โดนแบน
(Niall Carson/PA via AP)

