อิตาลี พบ นอร์เวย์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง อิตาลี พบ นอร์เวย์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 อิตาลี VS นอร์เวย์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : อิตาลี พบ นอร์เวย์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
- สนาม : ซาน ซิโร่
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล อิตาลี – นอร์เวย์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
อิตาลี
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพอัซซูรี่ ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ เจนนาโร่ กัตตูโซ่ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน แต่ยังต้องเช็คความฟิตของ ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จานลุยจิ ดอนนารุมม่า, โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้, มานูเอล โลคาเตลลี่, ซานโดร โตนาลี่, เจียโกโม่ ราสปาโดรี่, มัตเตโอ โปลิตาโน่, มาเตโอ เรเตกี และ ดาวิเด้ ฟรัตเตซี่
นอร์เวย์
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ สตาเล่ โซลบัคเค่น ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ออร์ยาน นีแลนด์, ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, ทอร์บยอร์น ลีซาเกอร์ เฮกเกม, เดวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ, ออสการ์ บ็อบบ์, ซานเดอร์ เบอร์เก้, พาทริค เบิร์ก, อันโตนิโอ นูซ่า, อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ และ เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
สถิติการพบกันของ อิตาลี – นอร์เวย์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 06/06/25 นอร์เวย์ 3-0 อิตาลี (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 13/10/15 อิตาลี 2-1 นอร์เวย์ (ยูโร รอบคัดเลือก)
- 09/09/14 นอร์เวย์ 0-2 อิตาลี (ยูโร รอบคัดเลือก)
- 04/06/05 นอร์เวย์ 0-0 อิตาลี (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/04 อิตาลี 2-1 นอร์เวย์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี
- 13/11/25 ชนะ มอลโดวา 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 14/10/25 ชนะ อิสราเอล 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 11/10/25 ชนะ เอสโตเนีย 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/09/25 ชนะ อิสราเอล 5-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ เอสโตเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ นอร์เวย์
- 13/11/25 ชนะ เอสโตเนีย 4-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 14/10/25 เสมอ นิวซีแลนด์ 1-1 (กระชับมิตร)
- 11/10/25 ชนะ อิสราเอล 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/09/25 ชนะ มอลโดวา 11-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 ชนะ ฟินแลนด์ 1-0 (กระชับมิตร)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
อิตาลี (4-1-2-3) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – มานูเอล โลคาเตลลี่ – ซานโดร โตนาลี่, เจียโกโม่ ราสปาโดรี่ – มัตเตโอ โปลิตาโน่, มาเตโอ เรเตกี, ดาวิเด้ ฟรัตเตซี่
นอร์เวย์ (4-4-2) : ออร์ยาน นีแลนด์ (GK) – ยูเลี่ยน รีเออร์สัน, คริสตอฟเฟอร์ อาเยอร์, ทอร์บยอร์น ลีซาเกอร์ เฮกเกม, เดวิด โมลเลอร์ โวล์ฟ – ออสการ์ บ็อบบ์, ซานเดอร์ เบอร์เก้, พาทริค เบิร์ก, อันโตนิโอ นูซ่า – อเล็กซานเดอร์ ซอร์ล็อธ, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
อิตาลี 2-2 นอร์เวย์
