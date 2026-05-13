นักมวยปล้ำเม็กซิโก เจอคุก 12 ปี ทำร้ายร่างกาย-พยายามฆ่านักมวยปล้ำหญิง WWE
ควาเตรโร นักมวยปล้ำเม็กซิโก เจอคุก 12 ปี 8 เดือน ทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่านักมวยปล้ำหญิง WWE สเตฟานี วาแคร์
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม เว็บไซต์ Bodyslam รายงานว่า ศาลในประเทศเม็กซิโกพิพากษาจำคุกนายโรเจลีโอ รีเยส หรือชื่อในวงการคือ ควาเตรโร นักมวยปล้ำชาวเม็กซิกันเป็นระยะเวลา 12 ปี 8 เดือน
ฐานความผิดทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่า สเตฟานี วาแคร์ (Stephanie Vaquer) นักมวยปล้ำหญิง WWE ซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของนายรีเยส
โดย วาแคร์ ได้โทรแจ้งตำรวจว่านายรีเยสพยายามบีบคอของเธอภายในบ้านพักของฝ่ายหญิงที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ก่อนจะนำไปสู่การจับกุมในที่สุด
อย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นระบุว่านายรีเยส จะติดคุกจริงสิบปี เนื่องจากเขาเคยติดคุกมาแล้วสองปี ซึงเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่านายรีเยสจะเข้ารับโทษหรือไม่ ขณะที่ทางฝ่ายหญิงจะขอยื่นอุทธรณ์เพื่อเรียกร้องโทษที่รุนแรงกว่านี้
สำหรับ สเตฟานี วาแคร์ เป็นดาวดวงใหม่ของวงการมวยปล้ำ หลังจากที่เธอเปิดตัวกับ WWE เมื่อปี 2567 และคว้าแชมป์โลกมวยปล้ำหญิง เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ก่อนจะเสียให้ ลิฟ มอร์แกน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “จอห์น ซีน่า” อำลาสังเวียน ปิดฉากอาชีพนักมวยปล้ำ นาน 24 ปี
- ลูกนักมวยดังเล่นนอกบท ซ้อมนักมวยปล้ำกลางเวที รัว 20 หมัด บาดเจ็บสาหัส
- จำได้ไหม? ไทเลอร์ เร็กส์ ร่างยักษ์ WWE ล่าสุด ‘กลายร่าง’ เป็นสาวข้ามเพศสุดจึ้ง สวยจนจำไม่ได้!
ติดตาม The Thaiger บน Google News: