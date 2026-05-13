นักมวยปล้ำเม็กซิโก เจอคุก 12 ปี ทำร้ายร่างกาย-พยายามฆ่านักมวยปล้ำหญิง WWE

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 13 พ.ค. 2569 10:17 น.| อัปเดต: 13 พ.ค. 2569 10:17 น.
ควาเตรโร นักมวยปล้ำเม็กซิโก เจอคุก 12 ปี 8 เดือน ทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่านักมวยปล้ำหญิง WWE สเตฟานี วาแคร์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม เว็บไซต์ Bodyslam รายงานว่า ศาลในประเทศเม็กซิโกพิพากษาจำคุกนายโรเจลีโอ รีเยส หรือชื่อในวงการคือ ควาเตรโร นักมวยปล้ำชาวเม็กซิกันเป็นระยะเวลา 12 ปี 8 เดือน

ฐานความผิดทำร้ายร่างกายและพยายามฆ่า สเตฟานี วาแคร์ (Stephanie Vaquer) นักมวยปล้ำหญิง WWE ซึ่งเคยเป็นแฟนเก่าของนายรีเยส

โดย วาแคร์ ได้โทรแจ้งตำรวจว่านายรีเยสพยายามบีบคอของเธอภายในบ้านพักของฝ่ายหญิงที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ ก่อนจะนำไปสู่การจับกุมในที่สุด

อย่างไรก็ตามสื่อท้องถิ่นระบุว่านายรีเยส จะติดคุกจริงสิบปี เนื่องจากเขาเคยติดคุกมาแล้วสองปี ซึงเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไขเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่านายรีเยสจะเข้ารับโทษหรือไม่ ขณะที่ทางฝ่ายหญิงจะขอยื่นอุทธรณ์เพื่อเรียกร้องโทษที่รุนแรงกว่านี้

สำหรับ สเตฟานี วาแคร์ เป็นดาวดวงใหม่ของวงการมวยปล้ำ หลังจากที่เธอเปิดตัวกับ WWE เมื่อปี 2567 และคว้าแชมป์โลกมวยปล้ำหญิง เมื่อเดือนสิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ก่อนจะเสียให้ ลิฟ มอร์แกน เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2569

ด่วน ทราย สก๊อต เปิดคลิปเสียง พาย 4 นาที คุยเรื่องอดีต

ต๊ะ นารากร สรุปปมดราม่า หลังฟังคลิปเสียง ทราย-พาย ชี้เป็นบาดแผลในใจที่ยากจะลบเลือน

นายกฯ "อนุทิน" ร่วมวงเก็บ เมล็ดข้าวพระราชทาน เตรียมปลูกเป็นสิริมงคล

โปรดเกล้าฯ ให้ 2 นายทหาร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ราชองครักษ์พิเศษ

จริงไหม? โซเชียลอ้าง ผู้ป่วยไวรัสฮันตา อวัยวะเพศชายจะหดตัวลง 3 นิ้ว

ประวัติ "แอ้ม สโรชา" ผู้ประกาศข่าว-พิธีกร มากความสามารถ เจ้าของเสียง MRT

ส่งกำลังใจ! สังข์ ดอกสะเดา ถูกหามส่งรพ.ด่วน อาการทรุดหนัก ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

เจาะกระแส "ละครผลไม้ AI" จากสตรอว์เบอร์รีโดนนอกใจ สู่เทรนด์ AI ที่คนดูติดหนัก

สภากัมพูชาผ่านร่าง บังคับชายอายุ 18-25 ปี ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารสองปี

ลูพิตา เอ็นยองโก รับบท เฮเลน กรุงทรอย หนัง The Odyssey

คลิปไวรัล ตำรวจ เต้นแอโรบิค ลานสวนลุม ออกสเต็ปควงเอวหวาน สนุกเผื่อคนทั้งประเทศ

ปลัด มท. สั่งด่วนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ บังคับใช้กฎหมายเด็ดขาด จัดระเบียบท่องเที่ยว

ทะเบียนรถพุ่มพวง อนุทิน พา 'ศุภจี' ซ้อนท้าย ร้องเพลงจ้ำจี้ เปิดงานไทยช่วยไทย

เปิดตัว นาฬิกา Swatch × Audemars Piguet ราคาไทย

รวมทุกประเด็น! เปิดความสองด้าน "พาย-ทราย สก๊อต" ปมดราม่าปัญหาครอบครัว

ผลเสี่ยงทายพระโค 2569 กินอะไร พระยาแรกนาเสี่ยงได้ผ้า 6 คืบ

เลขมงคล ในหลวง เสด็จฯ พิธีแรกนาขวัญ 2569 เลขทะเบียนรถ

รัฐบาล เผยมาตรการลดใช้ไฟฟ้าแสงสว่างบนถนน ช่วยประหยัดไฟ 40%

มายด์ ลภัสลัล งัดหลักฐาน โฉนดที่ดิน ระบุชัดไม่ใช่ของคนเดียว จ่อฟ้องชาวเน็ตสร้างข้อมูลเท็จ

หนังคนละม้วน! เปิดคลิปกล้องหน้ารถ อดีตผู้บริหารค่ายมือถือ โต้เดือดปมชนแล้วหนี ยันไม่ได้เมา-ถูกผลักก่อน

มายด์ ลภัสลัล แจงดราม่ายุ่งเรื่อง 'พาย สุนิษฐ์' ยันไม่ได้ล้ำเส้น แต่สามีตกเป็นจําเลยสังคม

พรรคประชาชน เปิดตัว "วัฒน์ อิทธิวัฒน์" ชิงเก้าอี้นายกเมืองพัทยา ชูแก้น้ำท่วม

เปิดประวัติ มายด์ ลภัสลัล นางเอกสายหวานห้าว สะใภ้ตระกูลสิงห์ ภรรยา พาย สุนิษฐ์

"ฟีฟ่า" เครียด "จีน-อินเดีย" ไม่ยอมจ่ายค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก กระทบ 3 พันล้านคน

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

