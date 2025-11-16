เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 27 ใบ 162 ล้าน กวาดทรัพย์คนเดียว 48 ล้าน

ข่าว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 17:34 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 17:34 น.
123
ผลหวยรัฐบาล งวด 16 พฤศจิกายน 2568 สลากดิจิทัล จากแอปฯ เป๋าตัง รางวัลที่ 1 ‘458145’ ถูกรางวัล 27 ใบ 162 ล้าน เศรษฐีใหม่ กวาดทรัพย์คนเดียว 48 ล้าน

จบสิ้นลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 โดยรางวัลทั้งหมดประกอบด้วย

  • รางวัลที่ 1 : 458145
  • เลขหน้า 3 ตัว : 242, 602
  • เลขท้าย 3 ตัว : 239, 389
  • เลขท้าย 2 ตัว : 37

ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance ได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 สลากดิจิทัลจากการซื้อผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระบุว่า สลากดิจิทัล L6 งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 68 รางวัลที่ 1 เลขที่ 458145 จำนวนใบที่ถูกทั้งหมด 27 ใบ รวมเป็นเงินรางวัล 162 ล้านบาท

  • ถูก 1 ใบ จำนวน 6 คน
  • ถูก 2 ใบ จำนวน 2 คน
  • ถูก 4 ใบ จำนวน 1 คน
  • ถูก 5 ใบ จำนวน 1 คน
  • ถูก 8 ใบ จำนวน 1 คน

สลากตัวเลขสามหลัก งวดประจำวันที่ 16 พ.ย. 68

  • เลขรางวัลสามตรง: 145 รางวัลละ 3,210 บาท
  • เลขรางวัลสามสลับหลัก: 154 415 451 514 541 รางวัลละ 647 บาท
  • เลขรางวัลสองตรง: 37 รางวัลละ 623 บาท
  • เลขรางวัลพิเศษ: 145 000 000 855 รางวัลละ 307,544 บาท

ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ ตรวจผลการถูกรางวัลสลากดิจิทัล และสามารถขึ้นรางวัลได้ ผ่านแอปฯ #เป๋าตังเป๋าตัง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://krungthai.com/link/paotang-digital-lottery-facebook

งวดหน้าเริ่มซื้อได้ตั้งแต่ 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไป หลังจากวันออกรางวัล *เงื่อนไขเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

ผลรางวัล 16 11 68
FB/ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ข่าว

