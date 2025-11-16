ข่าวกีฬามวย/MMA

ONE173 โพสต์คลิป รถถัง ขอโทษแฟนคลับ ก่อนกำปั้นดังโผล่สวนเสียงติงแรง!

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 15:14 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 15:16 น.
68
รถถังถอนตัว มวย one173
แฟ้มภาพ

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขอโทษแฟนมวย One 173 ที่ถ่ายทอดสดจากญี่ปุ่นวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2568 ย้ำสภาพร่างกายเหตุจำเป็นต้องถอนศึกลงตะบัน น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ในรุ่นฟลายเวต

จากกรณี รถถัง จิตรเมืองนนท์ แจ้งกับทีมแพทย์ว่าไม่สบายและเพื่อความปลอดภัยจึงต้องถอนตัวจากไฟต์ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวตในศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้มีคิวปะทะ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย โดยต่อมาบนโลกออนไลน์และพื้นที่สื่อกีฬาเกือบทุกหัวระแหงพากันประโคมข่าวใหใญ่โตจน “กำปั้นนักสู้วัย 28 ปี” ต้องเคลื่อนไหวลงภาพถูกหามส่งโรงหมอพร้อมเขียนเนื้อหาเปิดใจผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.68) โดยระบุว่า

“ขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยที่ไม่ได้สู้ในไฟต์นี้ ผมทำเต็มที่แล้วทุกอย่างผ่าน พอกลับมาพักร่างกายเริ่มไม่ไหวเป็นตะคริว เพราะต้องตื่นตี 5 ของที่นี่ เพื่อรีบทำและชั่ง 10 โมง เชื่อผมเถอะคับ ! ผมมาเพื่อสู้ แต่หากร่างกายไม่ไหวผมคงต้องยอมและทาง ONE ก็ไม่สามารถให้ผมขึ้นสู้ได้ หวังว่าคงได้พบกันในไฟต์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่ชาย พี่โอ๋ และรัก เคารพพี่เสม”

รถถังถอน one173
แฟ้มภาพ Facebook @tinnakorn23
รถถังไม่สบาย
แฟ้มภาพ Facebook @tinnakorn23

ต่อมารถถังยังโพสต์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยยอรับว่าเป็นสิ่งที่จะเตือนตลอดไป พร้อมกับลงภาพตัวน้อยที่เป็นดั่งกำลังใจสำคัญที่จะช่วยให้ผ่านมรสุมวิจารณ์ดอกล่าสุด อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่นักมวยทุกคนต้องแบกรับเมื่อมีไฟต์สำคัญ

สิ่งที่นักมวยจะต้องรับผิดชอบเมื่อมีไฟต์ในโพสต์ของรถถัง จิตรเมืองนนท์ ระบุ ค่าน้ำมันรถไปช้อมเช้าเย็นในทุกๆวัน

  • ค่าเครื่องเพิ่มอีก1ส่วน3คนที่ไป
  • ค่าโภชนาการ
  • ค่าอาหาร และของบำรุงต่างๆ
  • ค่าโคช้ ฝึกเช้าเย็น

กำปั้นขวัญใจบ้านเราย้ำด้วยว่า “สิ่งเล็กๆน้อยๆ นี้แหละคับสิ่งที่นักมวยอยากชก เพื่อที่จะได้เงินมาดูแลครอบครัว และหากไม่ได้ชกนะวันนั้น ทุกอย่างก็ต้องจ่ายเหมือนเดิม”

ทินกร ศรีสวัสดิ์ คือใคร
แฟ้มภาพ Facebook @tinnakorn23

ขณะเดียวกันฝั่งของ ONE Championship ซึ่งวันนี้ (16 พ.ย.68) ได้รวบรวมทั้งสีสันและผลการแข่งขันมวยวัน ONE173 ชนิดเอาใจแฟนมวยไม่ยั้ง และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพจทางการของมวยวันได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านบัญชีเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเป็นทางการของตัวเอง โดยเป็นการพร่ภาพวิดีโอนาทีที่กำปั้นคนดังประจำสังเวียนอย่าง รถถัง จิตเมืองนนท์ ออกมาพูดลิ้นเปื้อนเนยเป็นภาษาอังกฤษ ตอกย้ำว่าเจ้าตัวยังพร้อมจะกลับมาสู้ต่อในไฟต์ถัดไป และขอให้แฟนๆ ไม่ต้องวิตกกับการพลาดโชว์ฝีมือในไฟต์ที่ญี่ปุ่นด้วย

ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุด รถถังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง เมื่อราว 11.30 น.ที่ผ่านมา โดยลงภาพบันทึกหน้าจอของแฟนมวยที่เข้ามาโจมตีทำนองว่า “ไม่เป็นมืออาชีพ” ซึ่งฝั่งนักชกเลือดพัทลุงจึงตอบกลับเสียงตำหนิดังกล่าวแบบตรง ๆ โดยระบุ “ฝากพี่ๆทุกท่านที่คอมเม้นต์ในทางที่ไม่ดีกับผม วันไหนที่ผมเลิกมวยไป ผมจะมาบอกทุกอย่างตลอดการเดินทางชีวิตนักมวยของผม รักและเคารพพี่พี่ทุกคนเสมอ”.

Credit : รถถัง จิตรเมืองนนท์
Credit : รถถัง จิตรเมืองนนท์

อ่านข่าวกีฬาที่น่าสนใจประจำวันที่ 16 พ.ย.2025 สีสันมวยวัน (ONE Championchip) ใครน็อก ใครร่วงเช็กผลที่นี่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ีรางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว ข่าว

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้รางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาเซอร์ไบจาน พบ ฝรั่งเศส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

29 นาที ที่แล้ว
โรนัลโด้ โดนแบน ข่าวกีฬา

โรนัลโด้ ส่อชวดประเดิมบอลโลก หลังใบแดงแรกในนามทีมชาติทำพิษ

50 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

57 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอลเบเนีย พบ อังกฤษ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

58 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุดิษฐ์&quot; ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย ข่าวการเมือง

“อนุดิษฐ์” ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ “ชนนพัฒฐ์” ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบถึงบ้าน น้องพลอย อินฟลูฯ สาวเชียงใหม่โพสต์หวิว-แปะลิงก์พนันฉ่ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถังถอนตัว มวย one173 ข่าวกีฬา

ONE173 โพสต์คลิป รถถัง ขอโทษแฟนคลับ ก่อนกำปั้นดังโผล่สวนเสียงติงแรง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร ข่าว

บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มืดแปดด้าน ลูกชายวอนพลเมืองดี ถุงนี้ 2 ล้าน! ใครเจอมีสินน้ำใจตอบแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มวิ่งงานดัง เล่าอุทาหรณ์ “กล้ามเนื้อสลาย” เข้าเส้นชัยไข้สูง 38.1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล &quot;น้องเกล&quot; เข้าเฝ้า &quot;เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ&quot; พร้อมโมเมนต์สุดน่ารัก น่าเอ็นดูสุดๆ บันเทิง

โมเมนต์สุดน่ารัก “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ-น้องเกล” ทำเอาคนดูยิ้มแก้มปริ น่าเอ็นดูสุดๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
CybercopTH ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ ข่าว

‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายสดมวย one ข่าวกีฬา

ดูมวย one 173 แบบสดๆ ซุปเปอร์บอน ปะทะ โนอิริ 11 โมงตรงห้ามพลาด!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6 Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดสงสัยงูอะไรเข้าบ้าน 16/11/68 เลขเด็ด

สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน? โพสต์ถามเฟซบุ๊ก เจอคนแห่ขอบ้านเลขที่สนั่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรถือ RPG ขู่ไทย ปราสาทคนา ข่าว

นับถือใจพี่ทหารไทย คลิปนาทีเขมรแบก RPG ขู่! หวิดปะทะที่ปราสาทคนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ทิว นรรัตน์&quot; ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง บันเทิง

ประวัติ “ทิว นรรัตน์” ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 20 ยิงตำรวจ ไอโฟน 17 ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก สาววัย 20 ยิงร.ต.ต.ดับ ไขเงื่อนงำรักขม ชิงทอง 5 บาทซื้อไอโฟน 17

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ ข่าว

อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 15:14 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 15:16 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ีรางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้รางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
&quot;อนุดิษฐ์&quot; ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

“อนุดิษฐ์” ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ “ชนนพัฒฐ์” ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568

รวบถึงบ้าน น้องพลอย อินฟลูฯ สาวเชียงใหม่โพสต์หวิว-แปะลิงก์พนันฉ่ำ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
Back to top button