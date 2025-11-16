ONE173 โพสต์คลิป รถถัง ขอโทษแฟนคลับ ก่อนกำปั้นดังโผล่สวนเสียงติงแรง!

รถถัง จิตรเมืองนนท์ ขอโทษแฟนมวย One 173 ที่ถ่ายทอดสดจากญี่ปุ่นวันนี้ 16 พฤศจิกายน 2568 ย้ำสภาพร่างกายเหตุจำเป็นต้องถอนศึกลงตะบัน น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย ในรุ่นฟลายเวต
จากกรณี รถถัง จิตรเมืองนนท์ แจ้งกับทีมแพทย์ว่าไม่สบายและเพื่อความปลอดภัยจึงต้องถอนตัวจากไฟต์ชิงแชมป์โลกมวยไทย รุ่นฟลายเวตในศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้มีคิวปะทะ น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย โดยต่อมาบนโลกออนไลน์และพื้นที่สื่อกีฬาเกือบทุกหัวระแหงพากันประโคมข่าวใหใญ่โตจน “กำปั้นนักสู้วัย 28 ปี” ต้องเคลื่อนไหวลงภาพถูกหามส่งโรงหมอพร้อมเขียนเนื้อหาเปิดใจผ่านเฟซบุ๊ก เมื่อวานนี้ (15 พ.ย.68) โดยระบุว่า
“ขอโทษแฟนๆทุกคนด้วยที่ไม่ได้สู้ในไฟต์นี้ ผมทำเต็มที่แล้วทุกอย่างผ่าน พอกลับมาพักร่างกายเริ่มไม่ไหวเป็นตะคริว เพราะต้องตื่นตี 5 ของที่นี่ เพื่อรีบทำและชั่ง 10 โมง เชื่อผมเถอะคับ ! ผมมาเพื่อสู้ แต่หากร่างกายไม่ไหวผมคงต้องยอมและทาง ONE ก็ไม่สามารถให้ผมขึ้นสู้ได้ หวังว่าคงได้พบกันในไฟต์ต่อไป สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้พี่ชาย พี่โอ๋ และรัก เคารพพี่เสม”
ต่อมารถถังยังโพสต์ถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ โดยยอรับว่าเป็นสิ่งที่จะเตือนตลอดไป พร้อมกับลงภาพตัวน้อยที่เป็นดั่งกำลังใจสำคัญที่จะช่วยให้ผ่านมรสุมวิจารณ์ดอกล่าสุด อีกทั้งค่าใช้จ่ายที่นักมวยทุกคนต้องแบกรับเมื่อมีไฟต์สำคัญ
สิ่งที่นักมวยจะต้องรับผิดชอบเมื่อมีไฟต์ในโพสต์ของรถถัง จิตรเมืองนนท์ ระบุ ค่าน้ำมันรถไปช้อมเช้าเย็นในทุกๆวัน
- ค่าเครื่องเพิ่มอีก1ส่วน3คนที่ไป
- ค่าโภชนาการ
- ค่าอาหาร และของบำรุงต่างๆ
- ค่าโคช้ ฝึกเช้าเย็น
กำปั้นขวัญใจบ้านเราย้ำด้วยว่า “สิ่งเล็กๆน้อยๆ นี้แหละคับสิ่งที่นักมวยอยากชก เพื่อที่จะได้เงินมาดูแลครอบครัว และหากไม่ได้ชกนะวันนั้น ทุกอย่างก็ต้องจ่ายเหมือนเดิม”
ขณะเดียวกันฝั่งของ ONE Championship ซึ่งวันนี้ (16 พ.ย.68) ได้รวบรวมทั้งสีสันและผลการแข่งขันมวยวัน ONE173 ชนิดเอาใจแฟนมวยไม่ยั้ง และเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเพจทางการของมวยวันได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านบัญชีเฟซบุ๊กแฟนเพจอย่างเป็นทางการของตัวเอง โดยเป็นการพร่ภาพวิดีโอนาทีที่กำปั้นคนดังประจำสังเวียนอย่าง รถถัง จิตเมืองนนท์ ออกมาพูดลิ้นเปื้อนเนยเป็นภาษาอังกฤษ ตอกย้ำว่าเจ้าตัวยังพร้อมจะกลับมาสู้ต่อในไฟต์ถัดไป และขอให้แฟนๆ ไม่ต้องวิตกกับการพลาดโชว์ฝีมือในไฟต์ที่ญี่ปุ่นด้วย
ทั้งนี้ อัปเดตล่าสุด รถถังโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กของตัวเอง เมื่อราว 11.30 น.ที่ผ่านมา โดยลงภาพบันทึกหน้าจอของแฟนมวยที่เข้ามาโจมตีทำนองว่า “ไม่เป็นมืออาชีพ” ซึ่งฝั่งนักชกเลือดพัทลุงจึงตอบกลับเสียงตำหนิดังกล่าวแบบตรง ๆ โดยระบุ “ฝากพี่ๆทุกท่านที่คอมเม้นต์ในทางที่ไม่ดีกับผม วันไหนที่ผมเลิกมวยไป ผมจะมาบอกทุกอย่างตลอดการเดินทางชีวิตนักมวยของผม รักและเคารพพี่พี่ทุกคนเสมอ”.
