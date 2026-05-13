“เจสัน คอลลิน” อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี
เจสัน คอลลิน อดีตนักบาสคนแรกที่เปิดตัวว่าเป็นเกย์ขณะที่ยังเป็นผู้เล่น เสียชีวิตจากมะเร็งสมอง วัย 47 ปี หลังจากพึ่งตรวจพบเมื่อสิ้นปีที่แล้ว
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจสัน คอลลิน อดีตนักบาสเกตบอล NBA เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 47 ปี หลังจากต่อสู้กับไกลโอบลาสโตมา เนื้องอกสมองชนิดร้ายแรง
โดย เจสัน คอลลิน นั้นถือเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลคนแรกที่ออกมาเปิดตัวว่าตนเองเป็นเกย์อย่างเปิดเผย ซึ่งตลอดชีวิตนักกีฬาของเขา เขาลงแข่งให้กับ 6 ทีม ตลอดช่วงปี 2544 ถึง 2557
คอลลิน เปิดเผยว่าตนเองเป็นเกย์ครั้งแรกใน 2556 ซึ่งเขากล่าวว่า “ผมอายุ 34 ปี ผมเป็นคนดำและผมเป็นเกย์” ซึ่งเขากล่าวว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาของเขาจะจบลงไหม ก่อนที่จะย้ายไปร่วมเล่นให้กับบรูคลินเน็ตส์ ทำให้เขาเป็นนักกีฬาคนแรกที่เปิดเผยว่าตนเองเป็นเกย์ ในช่วงที่เขายังเป็นผู้เล่นอยู่
ทั้งนี้นายคอลลินเปิดใจเมื่อช่วงธันวาคม 2568 ว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งสมอง หลังจากที่เขาพบว่าเขาตั้งสมาธิไม่ได้ ซึ่งมะเร็งสมองแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว โดยหมอบอกว่าหากไม่รักษาเขาจะเสียชีวิตใน 3 เดือน
ขณะที่ทาง NBA ออกแถลงว่า เจสัน คอลลิน เป็นผู้มีอิทธิพลและผลกระทบที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าวงการบาสเกตบอล เพราะเขาช่วยทำให้ทั้ง NBA, WNBA และชุมชนกีฬาในวงกว้าง กลายเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างและเป็นมิตรต่อความหลากหลายมากขึ้นสำหรับคนรุ่นต่อไป
เจสัน จะถูกจดจำไม่ใช่เพียงในฐานะผู้ทำลายกำแพงข้อจำกัดต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเมตตาและความเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวตนของเขา และได้ส่งต่อความรู้สึกนั้นไปถึงผู้คนอีกมากมายด้วย
