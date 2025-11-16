ข่าวอาชญากรรม

รวบถึงบ้าน น้องพลอย อินฟลูฯ สาวเชียงใหม่โพสต์หวิว-แปะลิงก์พนันฉ่ำ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 15:38 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 15:38 น.
63
ภาพ @ตำรวจไซเบอร์

เคสอุทาหรณ์ น้องพลอย อินฟลูฯ สายเซ็กซี่ เจอรวบถึงบ้านหลังโพสต์หวิว แปะลิงก์เว็บพนันหรา สารภาพค่าจ้างโพสต์ละ 400 บาท

สืบเนื่องจากตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.4 ตรวจสอบพบบัญชีชื่อ “Ploy J ****” อินฟลูเอนเซอร์แนวเซ็กซี่ ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1 แสนคน ได้โพสต์สตอรี่ภาพแนวเซ็กซี่วาบหวิวพร้อมแปะลิงก์โฆษณาให้เข้าสู่เว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงการเล่นพนันได้ทันที

ต่อมาทำการสืบสวนจนทราบว่า น.ส.ไพลิน เป็นเจ้าของบัญชีเฟซบุ๊กและเป็นผู้โพสต์จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออก “หมายค้น” และล่าสุด (16 พ.ย.) เจ้าหน้ที่สามารถนำกำลังชุดสืบฯ พร้อมหมายค้นศาลศาลจังหวัดฝาง ที่ ค.77/2568 บุกไปค้นบ้านพักหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยสามารถเข้าจับกุมตัว น.ส.ไพลิน (สงวนนามสกุล) หรือ “น้องพลอย” อายุ 30 ปี พร้อมตรวจยึดของกลาง โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง

สอบสวน น.ส.ไพลิน อินฟลูฯ สาวเชียงใหม่ให้การยอมรับเป็นเจ้าของผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กดังกล่าวและเป็นผู้โพสต์สตอรี่ภาพวาบหวิวของตัวเองแนบลิงก์เพื่อโฆษณาให้คนเข้าเล่นพนันในเว็บไซต์พนันออนไลน์จริง โดยมีผู้จ้างให้โพสต์โฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ให้ เพราะเห็นว่าตนเองมีแฟนคลับและผู้ติดตามจำนวนมาก

ผู้ต้องหาอ้างว่าได้รับค่าจ้างโพสต์ครั้งละ 400 บาท ทำแบบนี้มานานกว่า 3 เดือน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อหาโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน พร้มอส่งตัวรับโทษตามกฏหมาย.

น้องพลอย อินฟลู สาวเชียงใหม่
ภาพ @ตำรวจไซเบอร์
น้องพลอยที่ถูกจับ
ภาพ @ตำรวจไซเบอร์
พลอย อินฟลูแปะลิงก์พนัน
ภาพ @ตำรวจไซเบอร์

Photo of Pachara

Pachara

