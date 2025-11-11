ข่าว

“โรม” ชี้ “เขมร” ใช้ทุ่นระเบิดเบี่ยงเบนความสนใจปราบสแกมเมอร์ เสนอวิธีแก้ 4 ข้อ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 15:19 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 15:19 น.
59

รังสิมันต์ โรม ชี้ เขมร ใช้ทุ่นระเบิดเบี่ยงเบนความสนใจปราบสแกมเมอร์ เพราะจะเสียหายต่อรายได้กัมพูชา พร้อมเสนอวิธีแก้ 4 ข้อ

นาย รังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชือพรรคประชาชน โพสต์ข้อความระบุว่า “[กัมพูชากำลังใช้ทุ่นระเบิดเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ จากปัญหาเรื่องสแกมเมอร์ให้กลับมาที่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนอีกครั้ง]

พี่น้องประชาชนที่รักครับ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องทหารที่สูญเสียขา และได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดจากทุ่นระเบิด นี่คืออีกเหตุการณ์ที่แสดงถึงความป่าเถื่อนและไม่เคารพข้อตกลงใดๆระหว่างประเทศของฝ่ายกัมพูชาอีกครั้ง

ผมเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายกัมพูชา เป็นความพยายามที่ต้องการเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องสแกมเมอร์ มาเป็นเรื่องความขัดแย้งตามแนวชายแดน โดยเฉพาะเมื่อหนึ่งในข้อตกลงในการเจรจาสันติภาพที่มีเรื่องของการปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ อย่างสแกมเมอร์เอาไว้ด้วย ซึ่งส่งผลเสียหายต่อแหล่งรายได้ของกัมพูชาตลอดจนภาพลักษณ์สายตานานาอารยะประเทศที่เขามองว่ากัมพูชาเป็นศูนย์กลางของปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์

และด้วยแรงกดดันของสังคมไทยที่มีต่อรัฐบาลไทย ประกอบกับแรงกดดันจากนานาชาติ ซึ่งในระยะหลังทำให้มีการออกหมายจับกับบรรดาบุคคลสำคัญของแก๊งแสกมเมอร์ในกัมพูชามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นก๊กอาน หรือลียงพัด ซึ่งมีความใกล้ชิดสนิทสนมกีบตระกูลฮุนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เราต้องไม่ลืมว่าประเทศไทยได้เป็นสรวงสวรรค์ของการฟอกเงินผิดกฎหมายของอาชญากรข้ามชาติในกัมพูชา รวมถึงเป็นที่พักพักผ่อนหย่อนใจระดับห้าดาวเพื่อให้หายเหนื่อยและหายเครียดจากการสแกมคนทั่วโลก ดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ประเทศไทยมีปฏิบัติการเชิงรุกต่อแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา กัมพูชาจะไม่มีทางอยู่เฉยเรื่องนี้เพราะรายได้จากการหลอกลวงคนทั่วโลกในกัมพูชาคิดเป็น 60% ของจีดีพีกัมพูชา

ด้วยเหตุนี้ผมเชื่อว่าการวางทุ่นระเบิด จึงมีความเป็นไปได้อย่างมาก เพื่อเปลี่ยนแรงกดดันจากฝ่ายไทยในเรื่องสแกมเมอร์ มาเป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน โดยกัมพูชาหวังว่าจะใช้ภาพลักษณ์ของความเป็นประเทศเล็กเป็นเหยื่อเพื่อหลอกลวงคนทั่วโลกว่าฝ่ายไทยได้รังแกกัมพูชา ทั้งนี้เราต้องไม่ลืมว่าฝ่ายกัมพูชาได้ติดตามข่าวสารจากเมืองไทยอย่างใกล้ชิดและพยายามใช้ความได้เปรียบตรงนี้เพื่อทำให้เรื่องราวของสแกมเมอร์ถูกลดความสำคัญลงไป

พี่น้องประชาชนที่เคารพรักครับ ผมจึงมีข้อเสนอเพื่อแก้ปัญหาดังต่อไปนี้

1. สำหรับเรื่องความปลอดภัยของทหารไทยโดยเฉพาะปัญหาการวางทุ่นระเบิดใหม่ๆ โดยฝ่ายกัมพูชา ซึ่งหลายครั้งมีการรุกล้ำดินแดนไทยหรือเข้ามาในเขตปฏิบัติการของทหารไทย ผมคิดว่าเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีต้องสั่งการ และอนุมัติงบประมาณอย่างเร่งด่วนให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดต่างๆซึ่งในปัจจุบันมีราคาที่ถูกลงเป็นอย่างมาก เพื่อให้สามารถที่จะมอนิเตอร์พื้นที่ปฏิบัติการหรือแนวปฏิบัติการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านนึงก็จะเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับทหารของพวกเรา อีกด้านนึงก็จะได้เห็นกันไปเลยว่าทหารกัมพูชาได้มีการวางทุ่นระเบิดอย่างไรตามแนวชายแดนของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่สำคัญในการเอาไปบอกกล่าวกับนานาอารยะประเทศ

2. งานต่างประเทศต้องทำเรื่องนี้อย่างแข็งขัน เพื่อให้ประเทศต่างๆได้รับรู้ข้อเท็จจริงว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ไม่ใช่ให้เขารู้ก่อนจากกัมพูชาแล้วเราค่อยไปแก้ตัวทีหลัง ทำแบบนี้จะสร้างความรู้สึกว่าประเทศไทยแค่เพียงแก้ตัวเท่านั้น

3. ผมเสนอให้เปิดปฏิบัติการเชิงรุกต่อเครือข่ายสแกมเมอร์มากยิ่งขึ้น โดยเน้นเป้าหมายที่บุคคลที่มีความสำคัญหรือความใกล้ชิดต่อรัฐบาลกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นฮุนโต ที่มีความสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา เกี่ยวข้องกับ บริษัทฮุ่ยวัน ซึ่งถูกทางการ FinCEN ของสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรและจับตาอย่างใกล้ชิดในฐานะที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเท่าที่ผมทราบทางการไทยก็มีข้อมูลของบริษัทนี้เช่นเดียวกัน การออกหมายจับ และการยึดอายัดทรัพย์ของฮุนโตจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำเป็นอย่างยิ่ง

4. ตัดแขนตัดขาเครือข่ายที่กำลังทำปฏิบัติการฟอกเงินในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีของเครือข่ายนายเบน สมิธ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่ใกล้ชิดของสมเด็จฮุนเซน ใช้พาสปอร์ตทางการทูตของกัมพูชาและเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับนักการเมืองไทย รัฐบาลสมควรจะเปิดปฏิบัติการใกล้ชิดในการกวาดล้างเครือข่ายเหล่านี้เพื่อทำให้การฟอกเงินผิดกฎหมายจากกัมพูชาในประเทศไทยถูกทำลายลง นอกจากนี้สำหรับเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับนายยิม เลียก ก็สามารถดำเนินการในลักษณะเดียวกันได้ถึงเวลาประเทศไทยทำลายล้างเครือข่ายพวกนี้ให้สิ้นซากได้แล้ว

ผมหวังว่ารัฐบาลจะมองปัญหาครั้งนี้อย่างเข้าใจ และตีโจทย์เรื่องนี้ได้แตกฉาน และแก้ปัญหาอย่างตรงประเด็น ผมเชื่อว่าแนวทางนี้จะทะลุใจกลางปัญหาที่มีระหว่างไทยและกัมพูชาครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เช็กเลขอายุ ผกก.หนุ่ย พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย เกิด 3 ม.ค. 2513 ปัจจุบันอายุ 55 ปี ล่าสุด ครม. รับทราบแต่งตั้งเป็น รอง ผอ.ป.ย.ป. ข่าว

เปิดอายุจริง “ผกก.หนุ่ย” บอดี้การ์ดตระกูลชิน หลัง ครม. ตั้งนั่ง รอง ผอ.ป.ย.ป.

11 นาที ที่แล้ว
กระทรวงการคลังยืนยันข่าวแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10-14 พ.ย. 68 เป็นข่าวเท็จ เศรษฐกิจ

ลือ แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10 – 14 พ.ย.นี้ คลังตอบชัด เปิดให้ลงทะเบียนไหม?

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว! แพน โมนิก้า สาวเขมรชี้นิ้วด่าทหารไทย โดนคดีฉ้อโกง แอบอ้างเบื้องสูง

57 นาที ที่แล้ว
Line News

มาแล้ว! เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา คันใหม่ล่าสุด งวด 16/11/68

57 นาที ที่แล้ว
พาณิชย์ฯ ราชบุรี ลุยตรวจร้านค้าดราม่าคัลแลน จ่อเอาผิดขายของแพงเกินจริง-ไม่ติดป้ายราคา ข่าว

เปิดโทษหนัก แม่ค้าตลาดน้ำ ปมดราม่าพี่จอง-คัลแลน ปรับสูงสุด 1.4 แสน จำคุก 7 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ “เป๊ก เศรณี” ลูกชายคนเล็ก นายกฯ อนุทิน ทายาทรุ่น 3 แห่งซิโน-ไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“โรม” ชี้ “เขมร” ใช้ทุ่นระเบิดเบี่ยงเบนความสนใจปราบสแกมเมอร์ เสนอวิธีแก้ 4 ข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนเส้นทางรัก 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา - เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะโดยสมบูรณ์ บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะโดยสมบูรณ์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพเติ่ง” รุดเยี่ยม 4 กำลังพลบาดเจ็บ เหตุเหยียบทุ่นระเบิด ซัดเขมร ไร้มนุษยธรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาณิชย์ฯ ราชบุรี สั่งปรับ 2,000 บาท แม่ค้าตลาดน้ำ ปมขายของแพงคัลแลน-พี่จอง บันเทิง

ปรับ 2 พัน แม่ค้าตลาดน้ำ ดราม่าพี่จอง-คัลแลน ถามกลับ ‘จะเอาเงินคืนไหม’

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หมอนทองวิทยา รับมอบ “รถขนฝัน” รถบัส EV คันใหม่จาก ไทย สมายล์ บัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3 บันเทิง

เพลง ชนม์ทิดา รับวิวาห์ล่ม เป๊ก เศรณี เอ่ยปากขอลดสถานะ เคลียร์ชัดข่าวลือมือที่ 3

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครม. แต่งตั้ง “ผกก.หนุ่ย” ตร.อารักขา “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” นั่งรอง ผอ.ยุทธศาสตร์ชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตะลึง! สาวเต้นโชว์รอยสัก พลาดท่า กีกี้โผล่กลางงาน เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด ข่าว

อึ้งทั้งงาน! สาวเต้นโชว์ ประกวดรอยสัก จนกีกี้โผล่ เจ้าตัวขอโทษ อ้างเมา-ที่แปะหลุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณออนคลอดลูกสาวแล้ว หมอสองอยู่เคียงข้าง บันเทิง

ออน สมฤทัย คลอดลูกแล้ว ‘หมอสอง’ ยิ้มแก้มปริ เฝ้าไม่ห่าง เผยชื่อสุดน่ารัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วู้ดดี้ อัดคลิปขอโทษเกี่ยวกับดราม่านมวัว ยอมรับข้อมูลไม่ครบถ้วน บันเทิง

วู้ดดี้ อัดคลิป ขอโทษ ปมดราม่านมวัว รับข้อมูลไม่ครบ สั่งระงับคลิปต้นเหตุแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ บ๊อบบี้ ศรีระพี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านแกรนด์โฮม อดีตคนรัก นิวเคลียร์ หรรษา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมช. มีมติระงับ “ปฏิญญาไทย-กัมพูชา” เตรียมประสานชี้แจงประชาคมโลกต่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือน คนโดนตัดสิทธิ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม เศรษฐกิจ

เตือน คนโดนตัดสิทธิ “คนละครึ่งพลัส” ลงทะเบียนใหม่เฟส 2 ได้ไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนเก่า คิมจุนยอง พระเอกเกาหลี แฉ ใบเสร็จจากบาร์ผู้ใหญ่ เจ้าตัวรับผิดจริง ยกเลิกสัญญา-ถอนตัวจากละครเพลง 2 เรื่องรวด บันเทิงเกาหลี

จบอาชีพพระเอก “คิมจุนยอง” รับผิดจริง “ซื้อบริการ” หลังแฟนเก่าแฉ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ย้อนเส้นทางรัก นิวเคลียร์-บ๊อบบี้ จากหนุ่มนอกสเปก สู่คนรู้ใจ ก่อนจบรัก 2 ปีแบบเงียบๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ &quot;เสียงจากทหารเรือ&quot; รายงาน นาวิกโยธินประกาศใช้กฎอัยการศึก สั่งปิดชายแดนตราดทุกช่องทาง สกัดกลุ่มหาผลประโยชน์ช่วงคนไทย-เขมรข้ามแดน ข่าว

ด่วน! นาวิกโยธินตราด ใช้กฎอัยการศึก ปิดชายแดน 100% ทุกช่องทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด น้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 พ.ย. 68 เลขเด็ด

เลขเด็ด น้องเพชรกล้า งวด 16 พ.ย. 68 ให้โชคครั้งที่ 135 ชนเลยท้ายตรงเป๊ะ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ชัชชาติ&quot; ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน ข่าว

“ชัชชาติ” ยันเอาอยู่ กทม.คุมสถานการณ์น้ำได้ เตือน 11 ชุมชนนอกคันกั้นน้ำ ยกของด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 15:19 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 15:19 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการคลังยืนยันข่าวแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10-14 พ.ย. 68 เป็นข่าวเท็จ

ลือ แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10 – 14 พ.ย.นี้ คลังตอบชัด เปิดให้ลงทะเบียนไหม?

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

จับแล้ว! แพน โมนิก้า สาวเขมรชี้นิ้วด่าทหารไทย โดนคดีฉ้อโกง แอบอ้างเบื้องสูง

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

มาแล้ว! เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา คันใหม่ล่าสุด งวด 16/11/68

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568

ประวัติ “เป๊ก เศรณี” ลูกชายคนเล็ก นายกฯ อนุทิน ทายาทรุ่น 3 แห่งซิโน-ไทย

เผยแพร่: 11 พฤศจิกายน 2568
Back to top button