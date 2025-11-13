สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร คน-บริษัทในไทย โยงแก๊งสแกมเมอร์เมียนมา

ข่าวต่างประเทศ

เผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 14:08 น.
สหรัฐฯ สั่งคว่ำบาตร บริษัท-บุคคลในไทย ฐานมีส่วนสนับสนุนแก๊งสแกมเมอร์และกลุ่มติดอาวุธในเมียนมา หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงศูนย์ KK Park

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ สั่งคว่ำบาตร บุคคลและบริษัทที่อยู่ในเมียนมาและประเทศไทย อย่างเป็นทางการ ฐานสนับสนุนศูนย์สแกมในพม่าที่ใช้แผนการลงทุนปลอมมุ่งเป้าชาวอเมริกัน

นอกจากนั้น สหรัฐฯ ยังคว่ำบาตร บริษัท ทรานส์เอเชีย อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง กรุ๊ป ไทยแลนด์ จำกัด (Trans-Asia) ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.แม่สอด, นาย Chamu Sawang สัญชาติไทย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Yu Jianjun ผู้อำนวยการของทรานส์เอเชีย และบริษัท ทรอธ สตาร์ จำกัด (ทรอธ สตาร์) ในประเทศเมียนมา เนื่องจากพบหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยง-สนับสนุนองค์กรอาชญากรรมจีน และได้ร่วมมือกับ DKBA และกลุ่มติดอาวุธอื่น ๆ เพื่อพัฒนาศูนย์สแกมเมอร์เหล่านี้ด้วย

จอห์น เค. เฮอร์ลีย์ ปลัดกระทรวงการคลังฝ่ายการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่า “ขบวนการอาชญากรรมที่ปฏิบัติการจากพม่ากำลังขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากชาวอเมริกันผู้ทำงานหนัก ผ่านสแกมออนไลน์

เครือข่ายเดียวกันนี้ยังค้ามนุษย์และยิ่งทำให้สงครามกลางเมืองในพม่ารุนแรงขึ้น รัฐบาลจะใช้ทุกเครื่องมือที่มีเพื่อเล่นงานอาชญากรไซเบอร์ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด เพื่อคุ้มครองครอบครัวชาวอเมริกันจากการเอารัดเอาเปรียบ”

ปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินร่วมกับสำนักงานสืบสวนกลาง (FBI) สนง.ซานดิเอโก, สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตโคลัมเบีย, ฝ่ายอาญากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ, หน่วยสืบราชการลับ (USSS) และสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) โดยมอบหมายพนักงานสอบสวนและอัยการจากหลายหน่วยร่วมสืบสวน สกัดกั้น และดำเนินคดีกับศูนย์สแกมและผู้บงการที่เลวร้ายที่สุด โดยเน้นพม่า กัมพูชา และลาว

กองกำลังนี้จะทำงานร่วมกับ OFAC กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยอื่น ๆ เพื่อใช้ทุกมาตรการของรัฐบาล ตั้งแต่คว่ำบาตร อายัด/ยึดทรัพย์ ดำเนินคดีอาญาต่อบุคคล สกัดการใช้โครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ โดยมิจฉาชีพ ตลอดจนคุ้มครองและช่วยเหลือเหยื่อในสหรัฐฯ ผ่านการให้ความรู้สาธารณะและการเยียวยา

สถานที่แห่งหนึ่งที่ทราบกันว่าเคยเป็นแหล่งปฏิบัติการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าและขโมยเงินจากชาวอเมริกัน คือ เขตไท่ชาง (Tai Chang) ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา

ศูนย์ไท่ชางก่อตั้งโดย นายไซ จอ หล่า พลจัตวาและผู้นำอาวุโสของ DKBA และบริษัททรานส์เอเชีย ที่ตั้งอยู่ในแม่สอด ประเทศไทย ซึ่งเป็นฉากบังหน้าให้บริษัท TCO ในประเทศจีนลงทุนในศูนย์สแกมเมอร์

OFAC ระบุว่า ปฏิบัติการเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการหลอกลวงต้มตุ๋นชาวอเมริกัน แต่ยังเกี่ยวข้องกับการ “ค้ามนุษย์” อย่างโหดร้าย โดยกลุ่ม DKBA ไม่เพียงแต่ให้การคุ้มกันศูนย์เหล่านี้ แต่ยังมีส่วนร่วมในการกระทำความรุนแรงต่อเหยื่อที่ถูกกักขังอยู่ด้วย

ทั้งยังมีหลักฐานเป็นภาพทหาร DKBA ทำร้ายร่างกายแรงงานที่ถูกใส่กุญแจมือ และเหยื่อที่รอดออกมาได้ยังอ้างว่าถูก ช็อตไฟฟ้า, ถูกแขวนคอในห้องมืด และถูกกระทำอย่างโหดร้ายสารพัด

การคว่ำบาตรครั้งนี้ส่งผลให้ทรัพย์สินทั้งหมดของบุคคลและบริษัทดังกล่าวที่อยู่ในสหรัฐฯ จะถูกอายัดทันที นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังได้ประกาศจัดตั้ง “หน่วยปฏิบัติการปราบปรามศูนย์สแกมเมอร์” เพื่อมุ่งเป้ากวาดล้างเครือข่ายเหล่านี้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเมียนมา กัมพูชา และลาว อย่างเต็มรูปแบบ

อ้างอิงจาก : home.treasury.gov

