ข่าวอาชญากรรม

เตือนภัยมิจฉาชีพ ทำทีซื้อกล้องไลก้า ก่อนวางยาในน้ำส้ม ฉกของหนีลอยนวล

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 09:12 น.
78

มิจฉาชีพออกอุบายซื้อกล้อง Leica Q2 ราคา 85,000 บาท หลอกให้คนขายดื่มน้ำส้มผสมยานอนหลับจนสลบ ก่อนขโมยของหนี

เตือนภัยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่ ทำทีซื้อกล้องไลก้าก่อนวางยาในน้ำส้ม ฉกของหนีลอยนวล

ภัยสังคมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในวงการซื้อขายกล้องถ่ายรูป ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Schakka Kaewmart โพสต์เล่าเตือนภัยลงในกลุ่ม Leica Club THAILAND หลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพทำทีมาติดต่อขอซื้อกล้อง Leica Q2 ราคา 85,000 บาท มิจฉาชีพออกอุบายหลอกให้ดื่มน้ำส้มผสมยานอนหลับจนหมดสติ กวาดทรัพย์สินหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย

มีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อขอซื้อชุดกล้องดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ นัดหมายรับของกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงบ่าย เมื่อผู้ขายเดินทางไปถึงสถานที่นัดหมาย ผู้ซื้ออ้างว่าจะไปกดเงินสดมาจ่ายให้ ขอให้ผู้ขายนำของไปให้ลูกสาวตรวจเช็กสภาพกล้องก่อน ผู้ซื้อยังขอร้องให้ผู้ขายช่วยเป็นแบบถ่ายงานวิดีโอส่งอาจารย์ให้ลูกสาวด้วย

ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้ขายตกลงช่วยเหลือ ลูกสาวของผู้ซื้อยื่นน้ำส้มขวดเล็กให้ดื่มครึ่งขวด อ้างว่าต้องนำผลการรีวิวรสชาติไปทำวิจัยส่งงานอาจารย์ หลังจากผู้ขายดื่มน้ำส้มไปได้เพียง 5 นาที เริ่มมีอาการมึนงง ทรงตัวไม่ได้ เดินไม่ตรงทาง ก่อนจะวูบหลับไปในรถยนต์ของตนเอง

เมื่อผู้ขายรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา พบว่ากล้องพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดหายไปแล้ว พยายามติดต่อไปหาผู้ซื้อทางไลน์หลายครั้งแต่ไม่มีการตอบรับ มิจฉาชีพกดตัดสายทิ้งตลอดเวลา ผู้ขายจึงพิมพ์ข้อความทิ้งไว้เพื่อแจ้งข้อหาลักทรัพย์ หลอกลวง วางยาพิษในเครื่องดื่ม ฉ้อโกง

ปัจจุบันผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเรียบร้อยแล้ว ร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการ รวมถึงแจ้งเรื่องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้เสียหายฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนขายของออนไลน์ทุกคนให้ระมัดระวังตัว มิจฉาชีพมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง กล้าลงมือวางยากล่อมประสาทเพื่อชิงทรัพย์หน้าตาเฉย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รมว.ยุติธรรม เผยอาการ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด ข่าว

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ แถลงปม “หมิงเฉิน” สาเหตุเข้าโรงพยาบาล กินยาเกินขนาดบวกอดอาหาร

6 นาที ที่แล้ว
น้องเติ้ล นศ.ปี 4 ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต ข่าว

อาลัยคนเก่ง น้องเติ้ล นักศึกษาปี 4 ถูกฟ้าผ่าดับสลด หนุ่มวิศวะอนาคตไกล

15 นาที ที่แล้ว
นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง อิจิโร่ปิ้งย่าง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี เศรษฐกิจ

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

15 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นายกเทศมนตรีสหรัฐ สารภาพเป็นสายลับให้จีน ลงโฆษณาชวนเชื่อตามใบสั่ง

19 นาที ที่แล้ว
โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง ข่าวต่างประเทศ

โฆษกตำรวจกัมพูชา แถลงโต้ “หมิงเฉิน ซัน” ปัดโยงหน่วย BHQ ซัดไทยไร้ข้อเท็จจริง

22 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง เข้ารับทราบข้อหา ปมเงินวัดจ่ายโบนัสลูกศิษย์

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภจี” ถกผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา ผลักดันข้อตกลงทางการค้าตอบแทน

39 นาที ที่แล้ว
ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี ข่าว

ประวัติ น้องไปป์ ศุภเสกข์ ลูกชายนายกยิ่งลักษณ์ หล่อ ฉลาด การศึกษาดี

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเสนอเลิกเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมีในโรงหนัง ข่าว

หนุ่มร้อง ถอดเพลงสรรเสริญฯ ในโรงหนัง ฝรั่งยืนเคารพ แต่คนไทยนั่งนิ่ง เพื่อรักษาพระเกียรติ

49 นาที ที่แล้ว
ปอนด์ กฤษดา น้ำตาคลอ รับใช้คำ-ท่าทางไม่เหมาะสม ติงเด็กพูดอังกฤษ ยันไม่ได้สร้างดรามาโปรโมตรายการ บันเทิง

ปอนด์ กฤษดา น้ำตาคลอ รับใช้คำ-ท่าทางไม่เหมาะสม ติงเด็กพูดอังกฤษ ยันไม่ได้สร้างดรามาโปรโมตรายการ

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” คุยกับนายกฯ พิจารณาหั่นฟรีวีซ่านักท่องเที่ยว เหลือ 30 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cibes Air 2 ลิฟท์ระบบสกรูรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีบ่อลิฟท์ ดีไซน์กลมกลืนกับสไตล์ของบ้าน เทคโนโลยี

ลิฟท์ยี่ห้อไหนอัจฉริยะและนำเทรนด์ลิฟท์บ้านปี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลรัสเซียสั่งช่างภาพหญิงใช้แรงงาน 18 เดือน แต่งฟิกเกย์ อิงวงเกาหลี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนิง ปณิตา เตือนอุทาหรณ์ไรเดอร์แอปดังแต่งตัวดีเนียนเป็นเพื่อนเดินเข้าบ้าน ข่าวดารา

หนิง ปณิตา ผวาไรเดอร์แอปดัง เดินเข้าบ้าน-แอบถ่ายรูป สงสัย ความปลอดภัยอยู่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อาลัย “อาคม ซิดนี่ย์” ผู้ต้องหา ม.112 จากไปอย่างสงบ ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Cibes Air 2 ลิฟท์ระบบสกรูรุ่นใหม่ล่าสุด ที่ติดตั้งง่าย ไม่ต้องมีบ่อลิฟท์ ดีไซน์กลมกลืนกับสไตล์ของบ้าน เทคโนโลยี

ลิฟท์สกรูคืออะไร ทำไมถึงเป็นลิฟท์ที่ประหยัดพื้นที่ และมีความปลอดภัยสูง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย ชัชชุอร แยกทางสโมสร ฮิเมจิ ตำนานแบกทีมขึ้น D1 วอลเลย์บอล

ใจหาย ชัชชุอร แยกทางสโมสร ฮิเมจิ ตำนานแบกทีมขึ้น D1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พลเมืองดีถูกนักท่องเที่ยวอินเดียรุมทำร้าย ฉุนโดนห้ามไม่ให้นั่งบนกระโปรงรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขมงคล วันพืชมงคล 2569 เลขเด็ดพระราชพิธีแรกนาขวัญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;วาสนา&quot; แฉ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง รับสั่งตายในเขมร ข่าว

“วาสนา” แฉ “หมิงเฉิน ซัน” บอสใหญ่จีนเทา ใช้ไทยซุกคลังแสง รับสั่งตายในเขมร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 มิถุนายน 2569 หยุดราชการหรือไม่ หลังคนไทยลุ้นหยุดยาว เศรษฐกิจ

2 มิถุนายน 2569 หยุดราชการหรือไม่ หลังคนไทยลุ้นหยุดยาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ ประกาศเลิกปักตะกร้าใน TikTok หลังโดนหักค่าธรรมเนียมอ่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจสอบสวนกลางเร่งตรวจสอบเรื่องเล่าโน้ส อุดมปมหมอดูแก้กรรม ข่าว

จ่อสอบเรื่องเล่า โน้ส อุดม แฉ ‘อ.แก้กรรม’ ล้วงของลับลูกน้อง ประกอบข้อมูลคดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เซ็นตั้ง “สีหศักดิ์” เป็นประธาน ดับไฟใต้ “วันนอร์” นั่งเก้าอี้ที่ปรึกษา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 12 พ.ค. 2569 09:12 น.| อัปเดต: 12 พ.ค. 2569 09:12 น.
78
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ &quot;หมิงเฉิน ซัน&quot; ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

รมว.ยุติธรรม เผยอาการ “หมิงเฉิน ซัน” ปลอดภัยแล้ว สั่งตรวจหาสารเสพติด

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569

กรมราชทัณฑ์ แถลงปม “หมิงเฉิน” สาเหตุเข้าโรงพยาบาล กินยาเกินขนาดบวกอดอาหาร

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
น้องเติ้ล นศ.ปี 4 ถูกฟ้าผ่าเสียชีวิต

อาลัยคนเก่ง น้องเติ้ล นักศึกษาปี 4 ถูกฟ้าผ่าดับสลด หนุ่มวิศวะอนาคตไกล

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง อิจิโร่ปิ้งย่าง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

นักกินใจหาย! ร้านปิ้งย่างเจ้าดัง ประกาศปิดกิจการ 31 พ.ค.นี้ หลังขาดทุนต่อเนื่อง 2 ปี

เผยแพร่: 12 พฤษภาคม 2569
Back to top button