เตือนภัยมิจฉาชีพ ทำทีซื้อกล้องไลก้า ก่อนวางยาในน้ำส้ม ฉกของหนีลอยนวล

มิจฉาชีพออกอุบายซื้อกล้อง Leica Q2 ราคา 85,000 บาท หลอกให้คนขายดื่มน้ำส้มผสมยานอนหลับจนสลบ ก่อนขโมยของหนี
ภัยสังคมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในวงการซื้อขายกล้องถ่ายรูป ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Schakka Kaewmart โพสต์เล่าเตือนภัยลงในกลุ่ม Leica Club THAILAND หลังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพทำทีมาติดต่อขอซื้อกล้อง Leica Q2 ราคา 85,000 บาท มิจฉาชีพออกอุบายหลอกให้ดื่มน้ำส้มผสมยานอนหลับจนหมดสติ กวาดทรัพย์สินหลบหนีไปอย่างไร้ร่องรอย
มีผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อขอซื้อชุดกล้องดังกล่าวผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ นัดหมายรับของกันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในช่วงบ่าย เมื่อผู้ขายเดินทางไปถึงสถานที่นัดหมาย ผู้ซื้ออ้างว่าจะไปกดเงินสดมาจ่ายให้ ขอให้ผู้ขายนำของไปให้ลูกสาวตรวจเช็กสภาพกล้องก่อน ผู้ซื้อยังขอร้องให้ผู้ขายช่วยเป็นแบบถ่ายงานวิดีโอส่งอาจารย์ให้ลูกสาวด้วย
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผู้ขายตกลงช่วยเหลือ ลูกสาวของผู้ซื้อยื่นน้ำส้มขวดเล็กให้ดื่มครึ่งขวด อ้างว่าต้องนำผลการรีวิวรสชาติไปทำวิจัยส่งงานอาจารย์ หลังจากผู้ขายดื่มน้ำส้มไปได้เพียง 5 นาที เริ่มมีอาการมึนงง ทรงตัวไม่ได้ เดินไม่ตรงทาง ก่อนจะวูบหลับไปในรถยนต์ของตนเอง
เมื่อผู้ขายรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา พบว่ากล้องพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดหายไปแล้ว พยายามติดต่อไปหาผู้ซื้อทางไลน์หลายครั้งแต่ไม่มีการตอบรับ มิจฉาชีพกดตัดสายทิ้งตลอดเวลา ผู้ขายจึงพิมพ์ข้อความทิ้งไว้เพื่อแจ้งข้อหาลักทรัพย์ หลอกลวง วางยาพิษในเครื่องดื่ม ฉ้อโกง
ปัจจุบันผู้เสียหายเดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเรียบร้อยแล้ว ร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการ รวมถึงแจ้งเรื่องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้เสียหายฝากเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจคนขายของออนไลน์ทุกคนให้ระมัดระวังตัว มิจฉาชีพมาในรูปแบบที่คาดไม่ถึง กล้าลงมือวางยากล่อมประสาทเพื่อชิงทรัพย์หน้าตาเฉย
