ล่าตัว! เฒ่าหื่น บุกขืนใจ เด็กหญิง 13 ผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ คาโซฟาในบ้านพัก ก่อนเผ่นหนี
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พานทอง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งเหตุ เด็กหญิงวัย 13 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการหูหนวกและเป็นใบ้ ถูกคนร้ายบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายและล่วงละเมิดทางเพศถึงภายในบ้านพัก
ย่าของเด็กหญิงผู้เสียหายเปิดเผยว่า ปกติช่วงกลางวันตนและลูกสาวต้องออกไปทำงาน หลานสาวต้องอยู่บ้านเพียงลำพัง จนกระทั่งช่วงเย็นของวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เมื่อกลับเข้าบ้านมาก็พบความผิดปกติหลายอย่าง หลานสาวอยู่ในอาการตกใจ ตื่นตระหนก และแสดงท่าทางหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด
นอกจากนั้นยังพบกระดาษทิชชูเปื้อนเลือดถูกทิ้งไว้ข้างโซฟา ย่าจึงรีบพาหลานสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลทันที และด้วยความที่ทางบ้านไม่รู้ภาษามือ จึงได้ติดต่อไปหาครูี่โรงเรียนสอนคนหูหนวก เพื่อวิดีโอคอลช่วยแปลความหมายให้ กระทั่งทราบข้อเท็จจริงว่า
“คนร้ายแอบย่องเข้ามาในบ้านขณะที่เด็กหญิงกำลังนอนหลับ จากนั้นลงมือทำร้ายร่างกายด้วยการชกเข้าที่ท้องถึง 5 ครั้ง บีบคอ และใช้ของแข็งทุบศีรษะ ก่อนจะลงมือล่วงละเมิดทางเพศแล้วหลบหนีไป”
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจนำรูปภาพของคนในระแวกใกล้เคียงมาให้ดู เด็กหญิงแสดงอาการหวาดกลัวอย่างรุนแรง และชี้ตัวยืนยันว่าผู้ก่อเหตุคือชายวัย 51 ปี ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่มีรั้วติดกัน
จากการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์พบว่า ชายคนดังกล่าวมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบที่บ้านพักพบว่า มีการถอดกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านออกไป และตัวผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้ามืด จากการตรวจค้นในบ้าน พบกระดาษทิชชูเปื้อนคราบสีแดงคล้ายเลือดทิ้งอยู่ในถังขยะ เจ้าหน้าที่จึงเก็บไปตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ
ล่าสุด ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและจัดชุดสืบสวนออกไล่ล่าติดตามตัวเพื่อนบ้านรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
อ้างอิงจาก : honekrasae
