“อนุดิษฐ์” ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ “ชนนพัฒฐ์” ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 15:43 น.
"อนุดิษฐ์" ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ "ชนนพัฒฐ์" ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

อนุดิษฐ์ แจงชัด พรรคกล้าธรรม ไม่เคยสัญญาเก้าอี้ รมต. ให้ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว ย้ำเป็นอำนาจนายกฯ ยืนยันไม่ปกป้องคดีความ แต่ขอมาตรฐานเดียวกับทั้งสภา

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เพื่อชี้แจงกรณีที่ นางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ตั้งคำถามถึงการที่พรรคกล้าธรรมอาจสนับสนุน นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

น.อ.อนุดิษฐ์ ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า พรรคกล้าธรรมไม่มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือสัญญาใดๆ ที่จะมอบตำแหน่งรัฐมนตรีให้กับนายชนนพัฒฐ์ สิ่งที่นายชนนพัฒฐ์เคยกล่าวอ้างเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น เพราะอำนาจในการแต่งตั้งรัฐมนตรีเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่สิ่งที่พรรคหรือบุคคลใดจะกำหนดล่วงหน้าได้

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม (ภาพแฟ้ม)
FB/ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

สำหรับกรณีที่นายชนนพัฒฐ์กำลังถูกตรวจสอบทางกฎหมาย น.อ.อนุดิษฐ์ ระบุว่า พรรคมีจุดยืนชัดเจนที่จะไม่ปกป้อง ไม่แทรกแซง และไม่ขัดขวางกระบวนการตรวจสอบ แต่ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเคารพสิทธิในการต่อสู้คดีตามหลักนิติรัฐ เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกกล่าวหา โดยย้ำว่าทุกอย่างต้องตัดสินด้วยข้อเท็จจริง ไม่ใช่กระแสกดดันทางการเมือง

ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ยังฝากข้อคิดถึงสังคมว่า ควรใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบ สส. ทุกคนในสภา เพราะปัจจุบันมี สส. หลายคนที่อยู่ระหว่างการต่อสู้คดีแต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้นการเรียกร้องให้ใช้มาตรฐานใดกับฝ่ายหนึ่ง ก็ควรใช้กับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

น.อ.อนุดิษฐ์ ทิ้งท้ายว่า ตนเข้าใจข้อกังวลของ นางสาวภคมน แต่การตัดสินความน่าเชื่อถือของพรรคจากคำพูดของคนเพียงคนเดียวอาจไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกคนอื่นๆ ที่ตั้งใจทำงาน พร้อมยืนยันว่าพรรคกล้าธรรมยึดมั่นในหลักการ กฎหมาย และความโปร่งใส หากพบว่าใครกระทำผิดจริง พรรคพร้อมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแน่นอน

Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

