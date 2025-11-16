ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink
นักแสดงหนุ่ม ลูกชายเจ้าของยาดมสมุนไพรแบรนด์ดัง สิ้นท่ากลางคอนโดหรู หลอกขายไอโฟน 17 – บัตรคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ (Blackpink) ทางออนไลน์
วานนี้ 15 พ.ย.2568 บช.สอท. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาพระโขนง เข้าจับกุมนายนรรัตน์ หรือ “ทิว” อายุ 32 ปี ดารานักแสดง-ดีเจ-โปรดิวเซอร์ และเป็นลูกชายเจ้าของธุรกิจยาดมสมุนไพรแบรนด์ดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 6686/2568 ลงวันที่ 14 พ.ย.2568
พร้อมตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 4 เล่ม บัตรคอนเสิร์ต “BLACKPINK World Tour in Bangkok” จำนวน 1 ใบ และบัตรคอนเสิร์ต “Jackson Wang Magic Man Tour – Impact Arena 2025–2026” จำนวน 1 ใบ
สำหรับพฤติการณ์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้เสียหาย 5 ราย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.2 ว่าได้สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน 17 และซื้อบัตรคอนเสิร์ต blackpink ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมและทางเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “Nararat” แต่เมื่อโอนเงินซื้อสินค้าแล้วกลับเงียบหายไม่ได้มีการส่งสินค้าจริง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2.5 แสนบาท โดยทางชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ทำการสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของบัญชีที่หลอกขายสินค้ารายนี้คือ นายนรรัตน์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและขออนุมัติหมายค้น ก่อนเข้าจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางไว้เป็นพยานหลักฐาน สอบสวนเบื้องต้นในชั้นจับกุมนายนรรัตน์ยังให้การปฏิเสธ
อีกทั้งเมื่อ ต.ค.ที่ผ่านมา “หนิง” ปณิตา พัฒนาหิรัญ นักแสดงชื่อดัง ได้นำกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันกว่า 20 ราย เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีกับนายนรรัตน์ ในกรณีความผิดเดียวกัน มีมูลค่าความเสียหายอีกนับ 10 ล้านบาท
ตำรวจได้แจ้งกระทำผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเช้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”.
