ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 11:58 น.
50
CybercopTH
ภาพ @ตำรวจไซเบอร์

นักแสดงหนุ่ม ลูกชายเจ้าของยาดมสมุนไพรแบรนด์ดัง สิ้นท่ากลางคอนโดหรู หลอกขายไอโฟน 17 – บัตรคอนเสิร์ตแบล็กพิงก์ (Blackpink) ทางออนไลน์

วานนี้ 15 พ.ย.2568 บช.สอท. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาพระโขนง เข้าจับกุมนายนรรัตน์ หรือ “ทิว” อายุ 32 ปี ดารานักแสดง-ดีเจ-โปรดิวเซอร์ และเป็นลูกชายเจ้าของธุรกิจยาดมสมุนไพรแบรนด์ดัง ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลอาญา ที่ 6686/2568 ลงวันที่ 14 พ.ย.2568

พร้อมตรวจยึดของกลาง สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 4 เล่ม บัตรคอนเสิร์ต “BLACKPINK World Tour in Bangkok” จำนวน 1 ใบ และบัตรคอนเสิร์ต “Jackson Wang Magic Man Tour – Impact Arena 2025–2026” จำนวน 1 ใบ

สำหรับพฤติการณ์สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา มีกลุ่มผู้เสียหาย 5 ราย เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน กก.3 บก.สอท.2 ว่าได้สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือไอโฟน 17 และซื้อบัตรคอนเสิร์ต blackpink ผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตาแกรมและทางเฟซบุ๊ก ชื่อบัญชี “Nararat” แต่เมื่อโอนเงินซื้อสินค้าแล้วกลับเงียบหายไม่ได้มีการส่งสินค้าจริง รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 2.5 แสนบาท โดยทางชุดสืบสวน กก.3 บก.สอท.2 ทำการสืบสวนจนทราบว่าเจ้าของบัญชีที่หลอกขายสินค้ารายนี้คือ นายนรรัตน์ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับและขออนุมัติหมายค้น ก่อนเข้าจับกุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางไว้เป็นพยานหลักฐาน สอบสวนเบื้องต้นในชั้นจับกุมนายนรรัตน์ยังให้การปฏิเสธ

อีกทั้งเมื่อ ต.ค.ที่ผ่านมา “หนิง” ปณิตา พัฒนาหิรัญ นักแสดงชื่อดัง ได้นำกลุ่มผู้เสียหายรวมตัวกันกว่า 20 ราย เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีกับนายนรรัตน์ ในกรณีความผิดเดียวกัน มีมูลค่าความเสียหายอีกนับ 10 ล้านบาท

ตำรวจได้แจ้งกระทำผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเช้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน”.

ลูกชายเจ้าของยาดมแบรนด์ดัง
แฟ้มภาพ
ทิว CYBER
แฟ้มภาพ
นักแสดงลูกชายเจ้าของยาดมแบรนด์ดัง
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

58 วินาที ที่แล้ว
CybercopTH ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink

3 นาที ที่แล้ว
‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ ข่าว

‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ

21 นาที ที่แล้ว
ถ่ายสดมวย one ข่าวกีฬา

ดูมวย one 173 แบบสดๆ ซุปเปอร์บอน ปะทะ โนอิริ 11 โมงตรงห้ามพลาด!

54 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6 Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6

58 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดสงสัยงูอะไรเข้าบ้าน 16/11/68 เลขเด็ด

สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน? โพสต์ถามเฟซบุ๊ก เจอคนแห่ขอบ้านเลขที่สนั่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรถือ RPG ขู่ไทย ปราสาทคนา ข่าว

นับถือใจพี่ทหารไทย คลิปนาทีเขมรแบก RPG ขู่! หวิดปะทะที่ปราสาทคนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ทิว นรรัตน์&quot; ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง บันเทิง

ประวัติ “ทิว นรรัตน์” ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 20 ยิงตำรวจ ไอโฟน 17 ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก สาววัย 20 ยิงร.ต.ต.ดับ ไขเงื่อนงำรักขม ชิงทอง 5 บาทซื้อไอโฟน 17

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ ข่าว

อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง แจกเลขเด็ด 2 ตัวตรง ใบเต็มโค้งสุดท้ายก่อนหวยออก 16/11/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร 16 พ.ย. 68 หยดน้ำตาเทียนนำโชค

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันอาทิตย์นี้ เวลา 10.30 น. บรรดาผู้ถือสลากและคอหวยออมสิน เตรียมเฝ้ารอจับตา การถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ ประจำงวดวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ซึ่งธนาคารออมสินจะเริ่มทำการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ตรวจหวย

หวยออมสิน 16/11/68 ตรวจสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ทุกรางวัลที่นี่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับโป๊ะ &#039;กัปตันเก๊&#039; ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย สายการบินดังสั่งปลดแล้ว ข่าวต่างประเทศ

จับโป๊ะ ‘กัปตันเก๊’ ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
แมวน้ำหนีฝูงวาฬเพชฌฆาต ข่าวต่างประเทศ

สุดระทึก! ช่างภาพเปิดคลิปนาทีเดิมพันชีวิต “แมวน้ำหนี” ฝูงวาฬเพชฌฆาต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่เลิกก๊อตอิทธิพัทธ์จริงไหม บันเทิง

“ริชชี่-ก๊อต อิทธิพัทธ์” สัมพันธ์ 6 ปี ส่อร้าว ฝ่ายชายรับ “ผมไม่ยอมเติบโต”

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน เศรษฐกิจ

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 เตะกี่โมง ข่าว

จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 11:58 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 11:58 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ

‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
ถ่ายสดมวย one

ดูมวย one 173 แบบสดๆ ซุปเปอร์บอน ปะทะ โนอิริ 11 โมงตรงห้ามพลาด!

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
Back to top button