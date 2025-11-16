ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุกครูสาว 14 ปี แอบกินแซ่บกับลูกศิษย์ในคุก แถมจ้างฆ่าผัวตัวเอง

ศาลสหรัฐฯ สั่งจำคุกครูสาว 14 ปี แอบกินแซ่บกับลูกศิษย์ในคุก แถมจ้างฆ่าผัวตัวเอง

ครูสาววัย 27 ถูกศาลสั่งจำคุก 14 ปี ฐานล่วงละเมิดทางเพศลูกศิษย์ในสถานพินิจ พบหลักฐานจดหมายลามก 193 ฉบับ แต่รอดคดีจ้างฆ่าสามี

เอเลนา บาร์ดิน ครูสอนภาษาอังกฤษวัย 27 ปี ถูกศาลแห่งหนึ่งในรัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา สั่งจำคุกเป็นเวลา 14 ปี หลังคณะลูกขุนพิจารณาแล้วว่ามีความผิดจริง ฐานล่วงละเมิดทางเพศและกระทำผิดกฎหมายกับผู้เยาว์ จากกรณีมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเด็กชายวัย 17 ปี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ในศูนย์กักกันเยาวชนอาแดร์เคาน์ตี้ ขณะที่ข้อหาจ้างวานฆ่าสามี ศาลยกฟ้องเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ

คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทำการตรวจค้นห้องพักของเด็กหนุ่มตามระเบียบปกติ และพบหลักฐานสำคัญเป็นจดหมายและรูปภาพลามกอนาจารจำนวนกว่า 193 ฉบับ ที่ บาร์ดิน ส่งให้กับลูกศิษย์รายนี้ ซึ่งในจดหมายฉบับหนึ่ง บาร์ดิน ได้เขียนยอมรับอย่างชัดเจนว่ามีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ต้องขังวัย 17 ปีรายนี้จริง

เอเลนา บาร์ดิน ครูสาวที่ถูกตัดสินจำคุก 14 ปี
ภาพจาก: NEW YORK POST

ซามูเอล สปอลดิง ผู้พิพากษา กล่าวต่อการกระทำของจำเลยในวันตัดสินโทษว่า เนื้อหาในจดหมายมีความรุนแรงทางเพศเทียบเท่าหนังอนาจาร ซึ่งไม่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับคนเป็นครูและแม่ของลูกวัย 5 ขวบ นอกจากนี้ หัวหน้างานของ บาร์ดิน เคยตักเตือนให้ยุติความสัมพันธ์และสั่งย้ายเด็กไปโซนอื่นแล้ว แต่จำเลยกลับเพิกเฉยและยิ่งกระทำความผิดหนักข้อขึ้นกว่าเดิม

เจ้าหน้าที่ระบุเพิ่มเติมว่า นอกจากการล่วงละเมิดทางเพศแล้ว เนื้อหาในจดหมายยังเปิดเผยแผนการที่ บาร์ดิน พยายามชักจูงให้เด็กหนุ่มไปสังหารสามีของเธอ อย่างไรก็ตาม เหยื่อเยาวชนได้ให้การต่อศาลว่า เขาไม่เคยมีความคิดที่จะลงมือฆ่าตามที่ถูกร้องขอ และมองว่าความสัมพันธ์ต้องห้ามครั้งนี้เป็นเพียงวิธีฆ่าเวลาในระหว่างที่ถูกคุมขังเท่านั้น

ภาพจาก: NEW YORK POST

สำหรับบทลงโทษ เอเลนา บาร์ดิน จะต้องโทษจำคุก 14 ปี และเมื่อพ้นโทษออกมาแล้ว จะต้องลงทะเบียนเป็นผู้กระทำความผิดทางเพศเป็นเวลา 20 ปี โดยตลอดการพิจารณาคดี 2 วัน จำเลยไม่ได้ขึ้นให้การแต่อย่างใด

ที่มา: NEW YORK POST

