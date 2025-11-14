ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 15:26 น.
56
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง

ชีวิตปัจจุบัน ‘พัค มีซอน’ นักแสดงตลกเกาหลี ปรากฏตัวครั้งแรกหลังป่วยมะเร็งเต้านม โกนผมหมดหัว ย้อนเส้นทางการรักษา 1 ปี รู้สึกเหมือนจะตาย เสียงหาย-ปอดอักเสบ

แฟน ๆ รายการเกาหลีใต้ส่งกำลังใจล้นหลามให้ พัค มีซอน (Park Mi-sun) นักแสดงตลกหญิงชื่อดัง ผู้เป็นที่จดจำจากภาพลักษณ์สวมแว่นตาสีแดงและความเฉลียวฉลาด เธอปรากฏตัวทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในรอบ 1 ปี หลังจากที่ต้องหยุดพักงานไปเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านม ในครั้งนี้กลับมาพร้อมกับลุคใหม่ที่เปลี่ยนไป แต่ยังคงเต็มไปด้วยพลังเหมือนเคย

พัค มีซอน ปรากฏตัวในรายการวาไรตี้ชื่อดัง You Quiz on the Block ทางช่อง tvN เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เธอเปิดใจอย่างตรงไปตรงมาถึงการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมและเส้นทางการรักษาด้วยเคมีบำบัดอันยาวนาน พร้อมกล่าวชัด ๆ กลางรายการว่า “ฉันมาที่นี่เพื่อประกาศว่าฉันรอดชีวิตมาได้ค่ะ”

ตลกคนดังมาในลุคผมสั้น (หลังจากผมร่วงระหว่างการรักษา) โดยกล่าวติดตลกว่า “ฉันคิดว่าคนอาจจะตกใจกับลุคที่เปลี่ยนไปมากขนาดนี้ แต่ฉันก็รวบรวมความกล้าที่จะออกมา” เธอหัวเราะและพูดว่า “ฉันดูเหมือนดีไซเนอร์ที่เพิ่งกลับมาจากการเรียนที่อิตาลีไหมคะ?”

แม้การออกอากาศจะเริ่มต้นด้วยเสียงหัวเราะ แต่ระหว่างในรายการมีการเล่าถึงการต่อสู้กับโรคร้ายที่ยากลำบาก “ฉันตรวจพบมะเร็งระหว่างการตรวจสุขภาพเมื่อปีที่แล้ว และเข้ารับการผ่าตัดในวันที่ 24 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสอีฟ เมื่อพวกเขาตรวจร่างกายก็พบว่ามะเร็งได้ลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลืองแล้ว พอโรคลุกลามจึงต้องเข้ารับการเคมีบำบัด (คีโม) ฉันได้รับรังสีรักษา 16 ครั้ง และปัจจุบันยังคงต้องทานยาอยู่ค่ะ”

พัค มีซอน เล่าถึงช่วงเวลาที่สุขภาพที่ทรุดโทรมลงอย่างหนักระหว่างการรักษา “ฉันรักษาเพื่อให้มีชีวิตอยู่ แต่ฉันกลับรู้สึกเหมือนกำลังจะตาย เสียงของฉันหายไป และภาวะเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ ทำให้ฉันไม่รู้สึกที่มือและเท้า ฉันมีลมพิษขึ้นเต็มตัวและแผลเริมก็ขึ้นทั่วร่างกายจนผิวหนังเปื่อย”

เธอกล่าวว่าตอนที่อันตรายที่สุดคือ ภาวะปอดอักเสบ “ฉันเป็นปอดอักเสบระหว่างการทำคีโมรอบที่ 4 ไข้ไม่ยอมลดเลย และต้องนอนโรงพยาบาลนาน 2 สัปดาห์ ครอบครัวของฉันเป็นกังวลมาก”

พัค มีซอน เผยความรู้สึกหลังสู้มะเร็งเต้านมลามต่อมน้ำเหลือง
ภาพจาก Instagram : misun_park15

อย่างไรก็ดี เธออัปเดตว่าตอนนี้แข็งแรงขึ้นมากแล้ว “ฉันมาออกรายการวันนี้เพราะอยากมอบความหวังให้กับผู้คน มะเร็งเต้านมมีอัตราการรักษาหายสูงหากตรวจพบตั้งแต่เนิ่น ๆ”

ประสบการณ์ครั้งนี้เปลี่ยนมุมมองชีวิตของเธอไปอย่างสิ้นเชิง “ฉันไม่มีอาการป่วยร้ายแรงอะไรเลย มีแค่ความเหนื่อยล้า ฉันเหนื่อยมากจนเผลอหลับระหว่างการอัดรายการ และนอนตลอดเวลาในห้องพัก นั่นคือสัญญาณเตือน แต่ฉันไม่สนใจมันและฝืนทำงานหนักต่อไป”

“ตอนนี้ ฉันใช้ชีวิตต่างไปจากเดิมแล้วค่ะ” เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้ม “ฉันไม่รู้ว่าปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้น ดังนั้นฉันจึงไม่วางแผนอะไรเลย ฉันแค่อยากใช้ชีวิตให้มีอิสระมากขึ้น อยากพักผ่อนเมื่อจำเป็นและปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามธรรมชาติ”

สำหรับ พัค มีซอน เดบิวต์ตั้งแต่ปี 1988 และแทบไม่เคยหยุดพักงานเลย “ฉันพูดเสมอว่าฉันหยุดพักแค่ 2 เดือน คือหลังคลอดลูกคนแรก 1 เดือน และคนที่สองอีก 1 เดือน” เมื่อเธอประกาศยุติทุกรายการในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว แฟน ๆ จึงเป็นห่วงมาก มีข่าวลือแพร่สะพัดออกไป หลายคนคิดว่าเธอต้องป่วยหนักแน่ ๆ หรือแม้กระทั่งเธออาจจะกำลังจะตาย เจ้าตัวจึงเลือกที่จะมาออกรายการ You Quiz เพื่ออัปเดตอาการล่าสุดให้ทุกคนทราบ

เธอย้ำว่า แม้จะดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาด มะเร็งเต้านมชนิดที่เธอเป็นนั้นไม่สามารถพูดได้ว่าหายขาด 100% มันเป็นสิ่งที่ต้องติดตามและจัดการไปตลอดชีวิต

พัค มีซอน ยังกลับมาเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียในรอบ 6 เดือน โดยในวันเดียวกัน เธอโพสต์ภาพคู่กับ ยูแจซอก และ โจเซโฮ (พิธีกร You Quiz) พร้อมข้อความว่า “ตารางงานเดียวของฉันในปีนี้” ทั้งยังเขียนอีกว่า “ฉันลังเลมากที่จะมาออกรายการ แม้กระทั่งถกเถียงว่าจะใส่วิกดีไหม แต่มีคนมากมายที่เป็นห่วงและอยากรู้เรื่องราวของฉัน ฉันจึงรวบรวมความกล้าและตัดสินใจออกอากาศค่ะ”

พัค มีซอน นักแสดงตลกดังเกาหลี - 2
ภาพจาก Instagram : misun_park15
พัค มีซอน นักแสดงตลกดังเกาหลี
ภาพจาก Instagram : misun_park15

ข้อมูลจาก : korean-vibe

