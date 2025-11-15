ข่าวต่างประเทศ

จับโป๊ะ ‘กัปตันเก๊’ ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 13:46 น.
51
จับโป๊ะ 'กัปตันเก๊' ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย สายการบินดังสั่งปลดแล้ว

งามหน้า! สายการบินดังสั่งปลด ‘กัปตันเก๊’ หลังพบปลอมเอกสารจากนักบินผู้ช่วยขึ้นมาขับเครื่องบิน พาผู้โดยสารนับร้อยบินว่อนทั่วยุโรป

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สื่อเยอรมนี Aero Telegraph รายงานว่า วงการการบินยุโรปมีการเปิดโปงพฤติกรรมสุดแสบของ “นักบินผู้ช่วย” รายหนึ่งปลอมแปลงเอกสารยกระดับตัวเองขึ้นเป็น “กัปตัน” ขับเครื่องบินพาผู้โดยสารนับร้อยชีวิตบินว่อนไปทั่วยุโรป โดยไม่มีคุณสมบัติที่แท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ชายคนดังกล่าวได้เข้าทำงานในตำแหน่งกัปตันให้กับสายการบิน Avion Express ของลิทัวเนีย และปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องบินจริง ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ โดยประวัติจริงเขาเคยทำงานเป็นเพียง “นักบินผู้ช่วย” ของสายการบินการูดา อินโดนีเซีย เท่านั้น

ทางAvion Express ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเช่าเครื่องบินพร้อมลูกเรือ (Wet-lease) ยอมรับว่าได้ว่าจ้างชายคนนี้จริง แต่ล่าสุดได้สั่งปลดออกจากตำแหน่งแล้ว โดยโฆษกสายการบินระบุว่า “บริษัทเพิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานที่น่าสงสัยของเขา จึงเริ่มกระบวนการสอบสวนภายในทันที” ทั้งยังยืนยันว่าขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปตามกฎการบิน และบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด

เรื่องราวน่าตกใจยิ่งขึ้น เมื่อพบว่า “กัปตันเก๊” รายนี้ ไม่ได้บินแค่ในนาม Avion Express แต่ยังถูกส่งไปบินให้กับสายการบินพันธมิตรในยุโรปตะวันตกด้วย หนึ่งในนั้นคือ Eurowings สายการบินต้นทุนต่ำชื่อดังของเยอรมนี ซึ่งทาง Eurowings ก็ออกมายอมรับและกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด

สำหรับ Avion Express เป็นสายการบินที่มีฐานในลิทัวเนีย ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังยุโรป ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง มีฝูงบิน Airbus A320 จำนวน 55 ลำ ซึ่งแต่ละลำจุผู้โดยสารได้ถึง 180 คน นั่นหมายความว่าทุกเที่ยวบินที่กัปตันกำมะลอคนนี้ขับ มีชีวิตผู้คนนับร้อยฝากไว้ในมือเขา

เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาเรื่องความปลอดภัยครั้งใหญ่ เพราะแม้ในอดีตจะมีนักต้มตุ๋นระดับโลกอย่าง “แฟรงก์ อบาเนล” หรือกรณีหนุ่มฟลอริดาที่ปลอมเป็นสจ๊วตเพื่อขึ้นเครื่องบินฟรี แต่ครั้งนี้แตกต่างออกไป เพราะมิจฉาชีพรายนี้กล้าถึงขั้นเข้าไปนั่งหลังคันบังคับและควบคุมเครื่องบินจริง ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างร้ายแรง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : nypost

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
จับโป๊ะ &#039;กัปตันเก๊&#039; ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย สายการบินดังสั่งปลดแล้ว ข่าวต่างประเทศ

จับโป๊ะ ‘กัปตันเก๊’ ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย

1 นาที ที่แล้ว
แมวน้ำหนีฝูงวาฬเพชฌฆาต ข่าวต่างประเทศ

สุดระทึก! ช่างภาพเปิดคลิปนาทีเดิมพันชีวิต “แมวน้ำหนี” ฝูงวาฬเพชฌฆาต

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ริชชี่เลิกก๊อตอิทธิพัทธ์จริงไหม บันเทิง

“ริชชี่-ก๊อต อิทธิพัทธ์” สัมพันธ์ 6 ปี ส่อร้าว ฝ่ายชายรับ “ผมไม่ยอมเติบโต”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน เศรษฐกิจ

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 31 เตะกี่โมง ข่าว

จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 31 เปิดยิ่งใหญ่ สี่โมงวันนี้! ลุ้นเจ้าภาพอัสสัมฯ พบเทพศิรินทร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม ข่าว

ต้นแบบโรงพยาบาลรัฐ พลิกโฉมตึกผู้ป่วยรวม หรูหรา-สะอาดตา ชาวเน็ตแห่ชื่นชม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บราซิล พบ เซเนกัล ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 15 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซึ้งใจ &quot;อี ยองแอ&quot; ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด บันเทิงเกาหลี

ซึ้งใจ “อียองแอ” ควักเงินส่วนตัว 10 ล้านวอน ช่วย นศ.สาวไทยป่วยหนักได้กลับบ้านเกิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลดค่าทางด่วน 50 บาท แลกกับอะไร ข่าวการเมือง

ปชน.แฉ ลดค่าทางด่วน 50 บ. แลกสัมปทานข้ามศตวรรษเอื้อนายทุน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

กรมแพทย์แผนไทยฯ เผย บริษัทฝรั่งเศสสนใจตำรับยา “แก้องคชาตตาย”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นายกฯ อนุทิน เผยโทรคุย ทรัมป์-อันวาร์ ยันไทยพร้อมรบหากจำเป็น บีบเขมรขอโทษปมระเบิด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรไม่ได้เสียบเต ข่าวกีฬา

อดีตแข้งอาร์มี่ รับแล้วเสียบ “เต วรากร” ไม่ใช่ดัสกรที่หลายคนใส่ดราม่า

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต ข่าว

เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ &#039;ทิดแย้ม&#039; อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน ข่าว

ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง ข่าว

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ ประตูแรกในทวีปแอฟริกา ข่าวกีฬา

เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม ข่าว

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 13:46 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ริชชี่เลิกก๊อตอิทธิพัทธ์จริงไหม

“ริชชี่-ก๊อต อิทธิพัทธ์” สัมพันธ์ 6 ปี ส่อร้าว ฝ่ายชายรับ “ผมไม่ยอมเติบโต”

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกรถ คลื่น AI กำลังเปลี่ยนโลก ขึ้นก่อนไม่ตกขบวน

ซื้อหุ้นบริษัท AI ตัวไหนดี ไม่ตกขบวน 5 กฎเหล็ก เช็กก่อนลงทุน

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
Back to top button