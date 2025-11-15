จับโป๊ะ ‘กัปตันเก๊’ ปลอมเอกสารบินว่อนยุโรป พาผู้โดยสารนับร้อยเสี่ยงตาย
งามหน้า! สายการบินดังสั่งปลด ‘กัปตันเก๊’ หลังพบปลอมเอกสารจากนักบินผู้ช่วยขึ้นมาขับเครื่องบิน พาผู้โดยสารนับร้อยบินว่อนทั่วยุโรป
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สื่อเยอรมนี Aero Telegraph รายงานว่า วงการการบินยุโรปมีการเปิดโปงพฤติกรรมสุดแสบของ “นักบินผู้ช่วย” รายหนึ่งปลอมแปลงเอกสารยกระดับตัวเองขึ้นเป็น “กัปตัน” ขับเครื่องบินพาผู้โดยสารนับร้อยชีวิตบินว่อนไปทั่วยุโรป โดยไม่มีคุณสมบัติที่แท้จริง
ข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า ชายคนดังกล่าวได้เข้าทำงานในตำแหน่งกัปตันให้กับสายการบิน Avion Express ของลิทัวเนีย และปฏิบัติหน้าที่ควบคุมเครื่องบินจริง ทั้งที่คุณสมบัติไม่ถึงเกณฑ์ โดยประวัติจริงเขาเคยทำงานเป็นเพียง “นักบินผู้ช่วย” ของสายการบินการูดา อินโดนีเซีย เท่านั้น
ทางAvion Express ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการเช่าเครื่องบินพร้อมลูกเรือ (Wet-lease) ยอมรับว่าได้ว่าจ้างชายคนนี้จริง แต่ล่าสุดได้สั่งปลดออกจากตำแหน่งแล้ว โดยโฆษกสายการบินระบุว่า “บริษัทเพิ่งได้รับข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานที่น่าสงสัยของเขา จึงเริ่มกระบวนการสอบสวนภายในทันที” ทั้งยังยืนยันว่าขั้นตอนการรับสมัครเป็นไปตามกฎการบิน และบริษัทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด
เรื่องราวน่าตกใจยิ่งขึ้น เมื่อพบว่า “กัปตันเก๊” รายนี้ ไม่ได้บินแค่ในนาม Avion Express แต่ยังถูกส่งไปบินให้กับสายการบินพันธมิตรในยุโรปตะวันตกด้วย หนึ่งในนั้นคือ Eurowings สายการบินต้นทุนต่ำชื่อดังของเยอรมนี ซึ่งทาง Eurowings ก็ออกมายอมรับและกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียด
สำหรับ Avion Express เป็นสายการบินที่มีฐานในลิทัวเนีย ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังยุโรป ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง มีฝูงบิน Airbus A320 จำนวน 55 ลำ ซึ่งแต่ละลำจุผู้โดยสารได้ถึง 180 คน นั่นหมายความว่าทุกเที่ยวบินที่กัปตันกำมะลอคนนี้ขับ มีชีวิตผู้คนนับร้อยฝากไว้ในมือเขา
เหตุการณ์นี้ถือเป็นกรณีศึกษาเรื่องความปลอดภัยครั้งใหญ่ เพราะแม้ในอดีตจะมีนักต้มตุ๋นระดับโลกอย่าง “แฟรงก์ อบาเนล” หรือกรณีหนุ่มฟลอริดาที่ปลอมเป็นสจ๊วตเพื่อขึ้นเครื่องบินฟรี แต่ครั้งนี้แตกต่างออกไป เพราะมิจฉาชีพรายนี้กล้าถึงขั้นเข้าไปนั่งหลังคันบังคับและควบคุมเครื่องบินจริง ๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างร้ายแรง
