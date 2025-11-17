“ชูวิทย์” ถาม “อนุทิน” งบ MotoGP ใช้เวลาแค่ 5 วันอนุมัติ ต่างกับงบน้ำท่วม
ชูวิทย์ โพสต์ถาม อนุทิน งบ MotoGP 4 พันล้าน ใช้เวลาแค่ 5 วันอนุมัติ ต่างกับงบน้ำท่วม ทำไมไม่รวดเร็วแบบนี้บ้าง ถามแบบนี้เรียกสแกมกันเองรึเปล่า?
นาย ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กตั้งคำถามรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล โดยระบุว่า “แข่งมอเตอร์ไซค์งบ 4,000 ล้าน สำคัญกว่าช่วยน้ำท่วม?
นายกฯ ใช้เวลาแค่ 5 วัน อนุมัติงบ 4,000 ล้าน ให้เอกชนจัดงานแข่งมอเตอร์ไซค์ MotoGP ที่บุรีรัมย์ ไฉนงบน้ำท่วมซับน้ำตาชาวบ้านไม่ฉุกเฉินรวดเร็วแบบนี้บ้าง? ที่ตั้งของบริษัทรับจัดงานก็มีชื่อนายกฯ ร่วมกับเครือญาติขาใหญ่เซาะกราวอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน
บ้านเลขที่ 30/2 อันเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับ “เขากระโดง” รวมถึงบางส่วนของสนามแข่งรถก็ดันไปทับที่รถไฟเข้าไปอีก ใจถึงจริงๆ จะทำซะอย่าง ใครจะทำไม? เงิน 4,000 ล้าน เอาไปช่วยชาวบ้านที่น้ำท่วม ซ่อมบ้าน เรือกนาไร่สวน ประทังชีวิตไปได้ ในภาวการณ์เศรษฐกิจอย่างนี้ รัฐบาลต้องเรียงลำดับความสำคัญ
”ประชาชนเดือดร้อนต้องมาก่อน“
ดีกว่าเร่งรีบเอาไปอุดหนุนงานแข่งมอเตอร์ไซค์ เพียงแค่ 5 วัน ยื่นเรื่อง ครม. อนุมัติงบให้ ทำงานรวดเร็วได้ใจ เพราะเวลายุบสภาอีกแค่สองเดือน จะทำอะไรก็รีบๆ ทำ เอาเงินงบประมาณมาถลุงสนุกมือ
แม้จะอ้างว่ากระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัด ก็ควรจะเอาไปกระตุ้นประชาชนที่บ้านเรือนไร่นาน้ำท่วมก่อนดีไหม? ไหนจะภาวะสงครามชายแดนอีก
หากไปเทียบสมัยทักษิณเซ็นที่ดินรัชดา “เมียซื้อผัวเซ็น“ เรื่องงบ 4,000 ล้าน ที่ ครม.หนู เซ็นให้บริษัทจัดงาน ที่มีที่ตั้งอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันกับนายกฯ
มันยิ่งชัดกว่าว่าเป็น ”ผลประโยชน์ทับซ้อน“ ไม่มีอะไรต้องอ้อมค้อม
ทีแบบนี้ฝ่ายค้านนิ่งสงบเหมือนโดนปิดปาก เกรงใจไม่กล้าแตะ
จะเอาเรื่อง ”สแกมเมอร์” อย่างเดียว ส่วนตำรวจซัดกันเองแก้อีกชาตินึงก็แก้ไม่ได้
นี่มันเรียก ”สแกมกันเอง“ หรือเปล่า
