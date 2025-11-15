ข่าวต่างประเทศ

คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต

เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 16:20 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 16:23 น.
51
รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ
ภาพ @AP

พยานเล่าเหตุการณ์ รถบัสสองชั้น พุ่งชนป้ายรถเมล์กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต-วีรบุรุษนักศึกษาแพทย์กระโดดเข้าช่วย

รายงานของเดอะซัน(The Sun) วันนี้15 พ.ย.2025 ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงได้ให้การถึงวินาทีสุดสยองที่รถบัสสองชั้นคันหนึ่ง พุ่งเข้าชนป้ายรถโดยสารในกรุงสตอกโฮล์มอย่างบ้าคลั่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 3 ราย และบาดเจ็บอีกหลายคน

ซาอิด อัล ฮุสเซน นักศึกษาพยาบาลวัย 20 ปี ผู้ถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษเล่าถึงความรู้สึกขณะที่วิ่งเข้าสู่ความโกลาหลกลางเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

“มันให้ความรู้สึกเหมือนฉากในภาพยนตร์ มันเหนือจริงมาก” เขาบอกกับหนังสือพิมพ์ Aftonbladet

(Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

ซาอิดซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใกล้เคียง เห็นรถบัสคันดังกล่าวพุ่งออกนอกถนนแล้วชนเข้ากับผู้คนที่กำลังรอรถอยู่ ผู้คนรอบข้างแตกตื่นอลหม่าน ขณะที่เหยื่อนอนอยู่บนพื้น “มันเลวร้ายมาก ผมได้ยินแต่เสียงกรีดร้องและเสียงร้องไห้ ผู้คนล้มอยู่บนพื้น พวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดี ทุกคนตื่นตระหนกไปหมด”

แม้จะมีอาการบาดเจ็บที่เท้า แต่ซาอิดได้โยนไม้ค้ำยันของตนทิ้ง และวิ่งเข้าสู่ใจกลางเหตุการณ์วุ่นวายนั้น เขาช่วยปฐมพยาบาลห้ามเลือดที่ไหลไม่หยุดของชายคนหนึ่งด้วยกระเป๋าที่เขามี จนกระทั่งทีมกู้ภัยมาถึง “ขอบคุณพระเจ้าที่เราหยุดเลือดได้ทัน” เขากล่าว ซึ่งต่อมานักศึกษาแพทย์วัย 20 ปีรายนี้ได้รับการยกย่องจากตำรวจและแพทย์ว่าเป็นดั่งฮีโร่

(Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

หลังจากนั้นไม่นาน มิเชล แม็ค คีย์ พยาบาลอีกคนหนึ่งมาถึงที่เกิดเหตุ

เธอเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “ความโกลาหลโดยสิ้นเชิง” โดยบรรยายถึงร่างผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่บนพื้น

“ฉันรู้สึกหนาวสั่นไปหมด มันน่ากลัวมาก ฉันคงฝันร้ายไปอีกนาน” เธอกล่าวกับ Expressen

เธอและแพทย์อีกสองคนถูกตำรวจดึงตัวเข้าไปช่วยรักษาผู้บาดเจ็บในทันที “ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน มันเหนือจริงมาก มันคือความวุ่นวายโดยสิ้นเชิง”

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15.24 น.ของช่วงบ่ายวันศุกร์ ตามเวลาท้องถิ่น บนถนน “Valhallavägen” ในย่าน Östermalm ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับบนของสตอกโฮล์ม

ตำรวจระบุว่า คนขับรถบัสซึ่งเชื่อว่ามีอาการป่วยที่ไม่เปิดเผยได้ถูกจับกุมในข้อหาฆ่าคนตายโดยมีเหตุฉกรรจ์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ถูกสืบสวนในฐานะการก่อการร้าย

มีผู้บาดเจ็บรวม 5 ราย โดย 2 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ผู้เห็นเหตุการณ์ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเล่าว่า “ฉันนั่งอยู่บนโซฟาแล้วได้ยินเสียงดังโครมคราม ฉันเครียดมากจริงๆ” ส่วนพนักงานในร้านค้ารายหนึ่งกล่าวว่าได้ยินเสียงครูดดังขึ้นขณะที่ป้ายรถเมล์ถูกชน ก่อนที่ผู้คนหลายคนจะวิ่งร้องไห้เข้ามาในร้าน

เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า รถบัสสองชั้นคันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระหว่างการให้บริการและไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถ ขณะนี้ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย และผู้บาดเจ็บ.

(Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)
(Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)
(Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)
(Claudio Bresciani/TT News Agency via AP)
(Henrik Montgomery/TT News Agency via AP)

ขอบคุณคลิป : @globalnews

รถบัสสวเดนชน ต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

