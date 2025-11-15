คลิปพยานเล่านาที รถบัสสองชั้นพุ่งอัดป้ายรถเมล์ กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต
พยานเล่าเหตุการณ์ รถบัสสองชั้น พุ่งชนป้ายรถเมล์กลางสตอกโฮล์ม คร่า 3 ชีวิต-วีรบุรุษนักศึกษาแพทย์กระโดดเข้าช่วย
รายงานของเดอะซัน(The Sun) วันนี้15 พ.ย.2025 ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงได้ให้การถึงวินาทีสุดสยองที่รถบัสสองชั้นคันหนึ่ง พุ่งเข้าชนป้ายรถโดยสารในกรุงสตอกโฮล์มอย่างบ้าคลั่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 3 ราย และบาดเจ็บอีกหลายคน
ซาอิด อัล ฮุสเซน นักศึกษาพยาบาลวัย 20 ปี ผู้ถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษเล่าถึงความรู้สึกขณะที่วิ่งเข้าสู่ความโกลาหลกลางเมืองเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
“มันให้ความรู้สึกเหมือนฉากในภาพยนตร์ มันเหนือจริงมาก” เขาบอกกับหนังสือพิมพ์ Aftonbladet
ซาอิดซึ่งกำลังศึกษาอยู่ใกล้เคียง เห็นรถบัสคันดังกล่าวพุ่งออกนอกถนนแล้วชนเข้ากับผู้คนที่กำลังรอรถอยู่ ผู้คนรอบข้างแตกตื่นอลหม่าน ขณะที่เหยื่อนอนอยู่บนพื้น “มันเลวร้ายมาก ผมได้ยินแต่เสียงกรีดร้องและเสียงร้องไห้ ผู้คนล้มอยู่บนพื้น พวกเขาไม่รู้จะทำอย่างไรดี ทุกคนตื่นตระหนกไปหมด”
แม้จะมีอาการบาดเจ็บที่เท้า แต่ซาอิดได้โยนไม้ค้ำยันของตนทิ้ง และวิ่งเข้าสู่ใจกลางเหตุการณ์วุ่นวายนั้น เขาช่วยปฐมพยาบาลห้ามเลือดที่ไหลไม่หยุดของชายคนหนึ่งด้วยกระเป๋าที่เขามี จนกระทั่งทีมกู้ภัยมาถึง “ขอบคุณพระเจ้าที่เราหยุดเลือดได้ทัน” เขากล่าว ซึ่งต่อมานักศึกษาแพทย์วัย 20 ปีรายนี้ได้รับการยกย่องจากตำรวจและแพทย์ว่าเป็นดั่งฮีโร่
หลังจากนั้นไม่นาน มิเชล แม็ค คีย์ พยาบาลอีกคนหนึ่งมาถึงที่เกิดเหตุ
เธอเรียกเหตุการณ์นี้ว่า “ความโกลาหลโดยสิ้นเชิง” โดยบรรยายถึงร่างผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตที่นอนอยู่บนพื้น
“ฉันรู้สึกหนาวสั่นไปหมด มันน่ากลัวมาก ฉันคงฝันร้ายไปอีกนาน” เธอกล่าวกับ Expressen
เธอและแพทย์อีกสองคนถูกตำรวจดึงตัวเข้าไปช่วยรักษาผู้บาดเจ็บในทันที “ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน มันเหนือจริงมาก มันคือความวุ่นวายโดยสิ้นเชิง”
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15.24 น.ของช่วงบ่ายวันศุกร์ ตามเวลาท้องถิ่น บนถนน “Valhallavägen” ในย่าน Östermalm ซึ่งเป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับบนของสตอกโฮล์ม
ตำรวจระบุว่า คนขับรถบัสซึ่งเชื่อว่ามีอาการป่วยที่ไม่เปิดเผยได้ถูกจับกุมในข้อหาฆ่าคนตายโดยมีเหตุฉกรรจ์ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้ถูกสืบสวนในฐานะการก่อการร้าย
มีผู้บาดเจ็บรวม 5 ราย โดย 2 รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ผู้เห็นเหตุการณ์ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงเล่าว่า “ฉันนั่งอยู่บนโซฟาแล้วได้ยินเสียงดังโครมคราม ฉันเครียดมากจริงๆ” ส่วนพนักงานในร้านค้ารายหนึ่งกล่าวว่าได้ยินเสียงครูดดังขึ้นขณะที่ป้ายรถเมล์ถูกชน ก่อนที่ผู้คนหลายคนจะวิ่งร้องไห้เข้ามาในร้าน
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า รถบัสสองชั้นคันดังกล่าวไม่ได้อยู่ในระหว่างการให้บริการและไม่มีผู้โดยสารอยู่บนรถ ขณะนี้ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับเหยื่อผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย และผู้บาดเจ็บ.
