ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร
ฮุน มาเนต นายกฯ กัมพูชา ต่อสายตรงคุย โดนัลด์ ทรัมป์ หารือปมขัดแย้งชายแดนไทย-กัมพูชา เผยสหรัฐฯ จับตาใกล้ชิด ย้ำต้องรักษาสันติภาพและห้ามมีการปะทะด้วยอาวุธอีก
เช้าวันนี้ (15 พ.ย. 68) ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เขาได้โทรศัพท์ติดต่อไปหา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ข้อตกลงสันติภาพกัมพูชา-ไทยคงอยู่ต่อไป
“เมื่อคืนวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ข้าพเจ้าได้สนทนาทางโทรศัพท์กับฯพณฯ โดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเดินหน้าการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างต่อเนื่อง
ในนามของประชาชนกัมพูชา ข้าพเจ้าได้แสดงความขอบคุณต่อประธานาธิบดีทรัมป์อย่างจริงใจ สำหรับความริเริ่มของท่านที่มีส่วนช่วยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย รวมถึงการบรรลุ “ถ้อยแถลงร่วมกัวลาลัมเปอร์” เพื่อแสวงหาสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและไทย ข้าพเจ้ายืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาในการยึดมั่นต่อเจตนารมณ์ของถ้อยแถลงร่วมกัวลาลัมเปอร์ และแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันต่อไป ภายใต้หลักการและกลไกทวิภาคีที่ได้ตกลงกันไว้
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ย้ำจุดยืนที่ชัดเจนว่า ท่านต้องการเห็นสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและไทย ในประเด็นนี้ ประธานาธิบดีจะยังคงติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุปะทะด้วยอาวุธขึ้นอีกตามแนวชายแดนกัมพูชา–ไทย
กัมพูชายังคงยึดมั่นในจุดยืนการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี โดยปฏิบัติตามหลักการและกลไกที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อแก้ไขปัญหาพรมแดนกัมพูชา–ไทย และสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนระหว่างทั้งสองประเทศ”
อ้างอิงจาก : FB Hun Manet
