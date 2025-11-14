อันวาร์ ต่อสายตรงหา นายกไทย-กัมพูชา ย้ำคลี่คลายปัญหาอย่างสันติ
อันวาร์ ต่อสายตรงหา นายกไทย-กัมพูชา ย้ำคลี่คลายปัญหาอย่างสันติ ตามปฏิญญาสันติภาพที่ลงนามไว้ มาเลเซียพร้อมประสานต่อเส้นทางสันติภาพ
นาย อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผมได้พูดคุยกับสมเด็จอัครมหาเสนาบดี ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในการผลักดันสันติภาพ ภายหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวพรมแดนร่วมของทั้งสองประเทศ
ทั้งสองผู้นำให้ข้อเสนอแนะในเชิงบวก และยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่การคลี่คลายปัญหาโดยสันติ ตามความเข้าใจที่ได้ตกลงกันไว้ภายใต้ “ปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์”
ผมขอย้ำจุดยืนของมาเลเซียว่า ความเป็นมิตรและการหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศจำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามกันในกัวลาลัมเปอร์เมื่อเดือนที่แล้ว และผมยังได้ถ่ายทอดความพร้อมของมาเลเซียที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานต่อไปบนเส้นทางสู่สันติภาพนี้
นายกทั้งสองชาติได้แสดงความขอบคุณต่อจุดยืนมาเลเซีย และต่อบทบาทที่เรารับผิดชอบ ไม่เพียงในฐานะประธานอาเซียน แต่ยังในฐานะมิตรและเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มุ่งมั่นต่อสันติภาพของภูมิภาค
ขอให้ทั้งสองประเทศยังคงแสดงถึงความตั้งใจและความกล้าหาญที่จำเป็นต่อการฟื้นฟูเสถียรภาพตามแนวพรมแดน เพื่อให้เกิดสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาค และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนของพวกเขาเอง
