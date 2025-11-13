“ทูตรัศม์” กังขา “อนุทิน” ชี้ชอบพูดเข้าทางเขมร หลักฐานชัดโผล่ท้าภาษีทรัมป์
ทูตรัศม์ แจงปมกังขา นายกฯ อนุทิน ชี้ชอบพูดเข้าทางเขมร หลักฐานชัดท้าทายภาษี ทรัมป์ ทำประเทศไทยเจอผลกระทบหลักๆ ถูกปล่อยโดดเดี่ยวจากมหาอำนาจ
นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ (นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) กล่าวถึงคำพูดของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่อันตราย หลังก่อนหน้านี้ ออกมาระบุ ไทยรุกล้ำดินแดนกัมพูชา ว่า ในวันนี้ (12 พ.ย.) นายอนุทิน ยังออกมาพูดจาท้าทายสหรัฐอเมริกา ซึ่งผู้ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากคำพูดนี้คือ กัมพูชา เพราะคำพูดนี้ นอกจากจะเป็นการโดดเดี่ยวประเทศไทย ออกจากพันธมิตรที่เป็นมหาอำนาจของโลกแล้ว ในทางกลับกัน ยังเท่ากับเป็นผลักดันให้กัมพูชาใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นด้วยโดยปริยายด้วย
นายรัศม์ เห็นว่า ยิ่งไปกว่านั้น นอกจากเรื่องความมั่นคงแล้ว เรื่องปากท้องประชาชนก็อาจถูกกระทบจากมาตรการตอบโต้ทางภาษี จากคำพูดท้าทายโดยไม่จำเป็นจากนายกฯ ที่นายกฯ ได้ตระหนัก และพร้อมรับผิดชอบหรือไม่
“แน่นอนว่าไทยจำเป็นต้องรักษาอธิปไตย ปกป้องชีวิตคนไทย และต้องเพิ่มมาตรการทางทหารที่เข้มแข็งเพื่อการนี้ และการตอบโต้กัมพูชาก็ดำเนินการไป แต่การไปท้าทายพันธมิตรอย่างสหรัฐฯ นั้น พูดไปเพื่ออะไร ไทยจะได้มากกว่าเสียหรือ?” ถึงตรงนี้เจ้าตัวยังเห็นมองว่า ทั้งคำพูดก่อนหน้าและล่าสุดผู้ที่ได้รับประโยชน์จากคำพูดดังกล่าวคือ ประเทศ กัมพูชา นี่จึงเป็นสิ่งที่น่ากังขาว่า นายกฯ มีเจตนาใดกันแน่.
