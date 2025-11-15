ข่าว

เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 12:03 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 12:03 น.
61
เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต

เมียวัย 19 ตามจับผัวเมาแอ๋ซุกห้องเพื่อนร่วมงานสาว คว้าไม้ตีหัวแบะ-กระทืบยับ วันรุ่งขึ้นพาขอขมาผัวฝ่ายหญิงโดนเตะสวนหน้าหงาย จบที่ศาลหลักเมืองท้าสาบานแลกชีวิต!

กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ นำเสนอเหตุการณ์รักสามเส้าที่จบลงด้วยเลือดและน้ำตา ของภรรยาสาววัยเพียง 19 ปี ที่สุดทนพฤติกรรมสามีแอบคบชู้เพื่อนร่วมงาน บุกเดี่ยวตามไปเจอคาห้องก่อนคว้าไม้ฟาดหัวเลือดอาบ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 23.05 น. นางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหา นายบอย (นามสมมติ) สามีวัย 23 ปี ด้วยความโมโห หลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าสามีของตนนั่งดื่มสุราจนเมามาย และถูก นางสาวบี (นามสมมติ) เพื่อนร่วมงานสาว พาตัวกลับไปที่หอพักในตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร

เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต-3

นางสาวเอ ตามเบาะแสจนไปพบ สายชาร์จโทรศัพท์ของสามี เสียบอยู่ที่หน้าห้องพักของนางสาวบี จึงมั่นใจว่าสามีต้องอยู่ภายในห้องนี้แน่นอน เธอพยายามเคาะประตูเรียกแต่ไร้เสียงตอบรับ ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเปิดประตูจากด้านหลังห้อง เมื่อเดินไปตรวจสอบก็พบภาพบาดตา นายบอยกำลังแอบอยู่หลังห้องในสภาพเมาไม่ได้สติ

ด้วยความโกรธนางสาวเอ บันดาลโทสะคว้าไม้บริเวณนั้นฟาดเข้าที่ศีรษะของสามีจนศีรษะและคิ้วแตกเลือดอาบหน้า เท่านั้นยังไม่พอ เธอยังใช้เท้ากระทืบซ้ำไปที่ใบหน้าของนายบอยอีกหลายครั้ง จนชาวบ้านในหอพักต้องรีบออกมาห้ามปรามและแจ้งตำรวจ 191 ให้มาระงับเหตุ

เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต-1

เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้น ในช่วงสายของวันที่ 14 พฤศจิกายน นางสาวเอได้พานายบอยในสภาพสะบักสะบอม กลับไปที่ห้องพักของนางสาวบีอีกครั้งเพื่อเคลียร์ใจ ซึ่งครั้งนี้ สามีของนางสาวบี ก็มารอเคลียร์ปัญหาอยู่ด้วยเช่นกัน

ทันทีที่เจอหน้า นายบอยได้ก้มลงกราบเท้าขอโทษสามีของฝ่ายหญิง แต่ในจังหวะที่กำลังก้มลงกราบนั้น สามีของนางสาวบีที่ยังคงมีความโกรธแค้น ได้เตะสวนเข้าที่ใบหน้าของนายบอยอย่างจัง 1 ครั้ง ก่อนจะยอมรับคำขอโทษและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น

เพื่อความบริสุทธิ์ใจและยุติข้อกังขา ทั้งหมดได้พากันเดินทางไปยัง ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจุดธูปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยลั่นวาจาประกาศก้องว่า “หากที่ผ่านมาทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันจริง ขอให้มีอันเป็นไปและเสียชีวิตภายใน 3 วัน 7 วัน”

บทสรุปสุดท้ายของความรักครั้งนี้ นางสาวเอตัดสินใจเด็ดขาด กลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของนายบอยโยนคืนให้ พร้อมไล่ออกจากบ้านและประกาศตัดขาดความสัมพันธ์ ไม่ขอคืนดีกับสามีเจ้าปัญหาผู้นี้อีกต่อไป

เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต-4

อ้างอิงจาก : FB กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

50 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร 16 พ.ย. 68 หยดน้ำตาเทียนนำโชค

9 นาที ที่แล้ว
เมียจับได้ผัวแอบเล่นจ้ำจี้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาดหัวแตกคาห้อง ท้าสาบานแลกชีวิต ข่าว

เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต

58 นาที ที่แล้ว
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา ข่าวกีฬา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ &#039;ทิดแย้ม&#039; อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน ข่าว

ปปง. ฟันไม่เลี้ยง สั่งยึดทรัพย์ ‘ทิดแย้ม’ อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง กับพวก รวม 41 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง ข่าว

เด็กชาย 2 ขวบดับปริศนา หูหาย-หนังหัวเปิด ตร.เร่งคลี่ปมสัตว์ทำร้ายหรือฆาตกรรมอำพราง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมสซี่ ประตูแรกในทวีปแอฟริกา ข่าวกีฬา

เมสซี่ สร้างสถิติเหลือเชื่อ หลังเกมฟ้าขาวอุ่นดับ แองโกลา 2-0

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งใช้ไม่ได้ ระบบล่ม ข่าว

“คนละครึ่งใช้ไม่ได้” ถามสนั่น สแกนขึ้นแบบนี้ วุ่นทั้งเช้า-คนจ่ายเต็มแห่โวย!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเจบี-เปรียวจิ ประกาศจบความสัมพันธ์ ทั้งที่วางแผนแต่งงาน ยืนยันไร้มือที่สาม แฟนคลับเสียดายหนักมาก บันเทิง

ทนายเจบี-เปรียวจิ เลิกกันแล้ว ยันไร้ปัญหามือที่สาม แฟนๆ เสียดายกำลังแพลนแต่งงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 เริ่มหรือยัง เศรษฐกิจ

รัฐบาลย้ำชัด “คนละครึ่งพลัส เฟส 2” ยังไม่เริ่ม เตือนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพรรี่ ไพรวัลย์ มือลั่น “ร้านอื่นถูกกว่า ทำไมไม่จูงแม่ไปซื้อ” ถูกใจชาวเน็ตเกือบแสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดแนวทางตัวเลขจาก &quot;ปฏิทินหลวงปู่สรวง&quot; งวด 16/11/68 เน้นชุด 9-7-8-5-0 พร้อมชุดเลขท้าย 2 ตัว และ 3 ตัว ที่กำลังเป็นที่จับตา เลขเด็ด

มาแล้ว เลขเด็ด หลวงปู่สรวง 16 พ.ย. 68 คอหวยแห่ตามเลข 2 ตัว 3 ตัว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ใครสนใจบ้าง สาวญี่ปุ่นโพสต์หาคนทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พัน แต่สภาพห้องสุดเละเทะ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยือนจีน สานสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ตารางทักษามหารานี งวด 16 พ.ย. 68 สรุปเลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี ก่อนถึงวันหวยออก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าหวยสู้ชีวิตเข็นรถเข็นริมทางอย่างยากลำบาก ข่าว

กำลังจะซึ้ง! เพจดังแชร์คลิปพ่อค้าหวยสู้ชีวิต แต่ตอนจบหักมุมยิ่งกว่าละคร

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 12:03 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 12:03 น.
61
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คาซัคสถาน พบ เบลเยียม ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร 16 พ.ย. 68 หยดน้ำตาเทียนนำโชค

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

ฮุน มาเนต สายตรงหารือ ทรัมป์ เคลียร์ปมชายแดนไทย-กัมพูชา ดันสันติภาพถาวร

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
ดัสกรทองเหลาดราม่า เตวรากรหมอนทองวิทยา

ดัสกร ไม่ทน! สื่อหวังเรียกทัวร์ จังหวะปะทะ เต วรากร ซัดแรงจั่วหัวแบบนี้

เผยแพร่: 15 พฤศจิกายน 2568
Back to top button