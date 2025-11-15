เมียจับได้ผัวเล่นชู้กับเพื่อนร่วมงาน คว้าไม้ฟาด-กระทืบซ้ำ ก่อนท้าจุดธูปสาบานแลกชีวิต
เมียวัย 19 ตามจับผัวเมาแอ๋ซุกห้องเพื่อนร่วมงานสาว คว้าไม้ตีหัวแบะ-กระทืบยับ วันรุ่งขึ้นพาขอขมาผัวฝ่ายหญิงโดนเตะสวนหน้าหงาย จบที่ศาลหลักเมืองท้าสาบานแลกชีวิต!
กลายเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อเพจเฟซบุ๊ก กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่ นำเสนอเหตุการณ์รักสามเส้าที่จบลงด้วยเลือดและน้ำตา ของภรรยาสาววัยเพียง 19 ปี ที่สุดทนพฤติกรรมสามีแอบคบชู้เพื่อนร่วมงาน บุกเดี่ยวตามไปเจอคาห้องก่อนคว้าไม้ฟาดหัวเลือดอาบ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงดึกของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เวลาประมาณ 23.05 น. นางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกตามหา นายบอย (นามสมมติ) สามีวัย 23 ปี ด้วยความโมโห หลังจากตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วพบว่าสามีของตนนั่งดื่มสุราจนเมามาย และถูก นางสาวบี (นามสมมติ) เพื่อนร่วมงานสาว พาตัวกลับไปที่หอพักในตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
นางสาวเอ ตามเบาะแสจนไปพบ สายชาร์จโทรศัพท์ของสามี เสียบอยู่ที่หน้าห้องพักของนางสาวบี จึงมั่นใจว่าสามีต้องอยู่ภายในห้องนี้แน่นอน เธอพยายามเคาะประตูเรียกแต่ไร้เสียงตอบรับ ทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเปิดประตูจากด้านหลังห้อง เมื่อเดินไปตรวจสอบก็พบภาพบาดตา นายบอยกำลังแอบอยู่หลังห้องในสภาพเมาไม่ได้สติ
ด้วยความโกรธนางสาวเอ บันดาลโทสะคว้าไม้บริเวณนั้นฟาดเข้าที่ศีรษะของสามีจนศีรษะและคิ้วแตกเลือดอาบหน้า เท่านั้นยังไม่พอ เธอยังใช้เท้ากระทืบซ้ำไปที่ใบหน้าของนายบอยอีกหลายครั้ง จนชาวบ้านในหอพักต้องรีบออกมาห้ามปรามและแจ้งตำรวจ 191 ให้มาระงับเหตุ
เรื่องราวยังไม่จบลงแค่นั้น ในช่วงสายของวันที่ 14 พฤศจิกายน นางสาวเอได้พานายบอยในสภาพสะบักสะบอม กลับไปที่ห้องพักของนางสาวบีอีกครั้งเพื่อเคลียร์ใจ ซึ่งครั้งนี้ สามีของนางสาวบี ก็มารอเคลียร์ปัญหาอยู่ด้วยเช่นกัน
ทันทีที่เจอหน้า นายบอยได้ก้มลงกราบเท้าขอโทษสามีของฝ่ายหญิง แต่ในจังหวะที่กำลังก้มลงกราบนั้น สามีของนางสาวบีที่ยังคงมีความโกรธแค้น ได้เตะสวนเข้าที่ใบหน้าของนายบอยอย่างจัง 1 ครั้ง ก่อนจะยอมรับคำขอโทษและให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อความบริสุทธิ์ใจและยุติข้อกังขา ทั้งหมดได้พากันเดินทางไปยัง ศาลหลักเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อจุดธูปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยลั่นวาจาประกาศก้องว่า “หากที่ผ่านมาทั้งคู่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันจริง ขอให้มีอันเป็นไปและเสียชีวิตภายใน 3 วัน 7 วัน”
บทสรุปสุดท้ายของความรักครั้งนี้ นางสาวเอตัดสินใจเด็ดขาด กลับบ้านไปเก็บเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ของนายบอยโยนคืนให้ พร้อมไล่ออกจากบ้านและประกาศตัดขาดความสัมพันธ์ ไม่ขอคืนดีกับสามีเจ้าปัญหาผู้นี้อีกต่อไป
อ้างอิงจาก : FB กำแพงเพชร ร้องเรียนอะไร บอกไว้ที่นี่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: