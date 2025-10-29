โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ “ฮุน มาเนต” มาสาย 9 นาที ปล่อย ปธน. นั่งรอ
โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ ฮุน มาเนต มาสาย 9 นาที ปล่อยให้ อี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั่งรอ ก่อนหารือปมสแกมเมอร์
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์เกาหลีหลังจากที่ ทางสถานี KBS ได้เผยแพร่ภาพ อี แจ-มยอง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ที่มีกำหนดเข้าพบกับ ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรี ที่กรุงกัวลาลัมเปอ ประเทศมาเลเซีย เพื่อหารือในประเด็นของการปราบปรามและจับกุมกลุ่มสแกมเมอร์ สืบเนื่องจากที่พบนักศึกษาเกาหลีใต้เสียชีวิตจนกลายเป็นข่าวใหญ่นั้น
อย่างไรก็ตามการเข้าพบในครั้งนี้กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์สืบเนื่องจากที่ นายฮุนมาเนต มาสายถึง 9 นาที ปล่อยให้ อี แจ-มยอง นั่งรอ ถึงขนาดหยิบมือถือมานั่งเล่น
โดยชาวเน็ตเกาหลีใต้มองว่าพฤติกรรมของนายกกัมพูชา ไม่ให้เกียรติผู้นำเกาหลีใต้ รวมไปถึงเรียกร้องให้ตัดการสนับสนุนแล้วใช้เงิน 400,000 ล้านวอนกับประชาชนของเกาหลีใต้แทน
ทั้งนี้ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ออกมาชี้แจงทันทีว่า นาย ฮุน มาเนต มาถึงหน้าตึกตรงเวลา แต่ติดอยู่ข้างนอก เพราะนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียมาถึงก่อน ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเคลียร์เส้นทาง จึงไม่ใช่การมาสาย แต่เป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการประชุมใหญ่ๆ
