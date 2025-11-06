2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ

ข่าวอาชญากรรม

เผยนาทีปะทะเดือด ร่วมกตัญญู ปะทะ สยามรวมใจ กลางถนน ปมขัดแย้งช่วยผู้ประสบอุบัติเหตุ คาดปมเก่า “แย่งคนเจ็บ” ตำรวจเร่งล่ามือปืน

เสียงปืนดังสนั่นลั่นถนนลาดพร้าวในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของคืนวันที่ 6 พ.ย. 2568 ท่ามกลางความแตกตื่นของผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา เป็นการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างอาสาสมัครกู้ภัยจาก 2 มูลนิธิชื่อดัง หลังจากมาจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคน แต่กลับจบลงด้วยการทำร้ายกันเองจนมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย

เรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่ออาสาสมัครจาก มูลนิธิร่วมกตัญญู และ มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) ต่างได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุ และมีผู้บาดเจ็บ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 122

กู้ภัยทั้ง 2 ฝ่ายเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ เริ่มเข้าช่วยเหลือปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ คาดว่าได้เกิดการกระทบกระทั่งและมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ชนวนเหตุคาดว่ามาจากแย่งกันช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ซึ่งอาจเป็นปัญหาขัดแย้งที่สะสมกันมาก่อนหน้านี้

การโต้เถียงบานปลายอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ตึงเครียดถึงขีดสุด ก่อนที่เรื่องไม่คาดฝันจะเกิดขึ้น เมื่อมีรายงานว่า ชายคนหนึ่งซึ่งแต่งกายสวมเสื้อยืด กางเกงขาสามส่วน ได้ชักอาวุธปืนออกมายิงใส่ฝ่ายตรงข้าม

เสียงปืนดังขึ้น 5-6 นัดติดต่อกัน ทำให้กลุ่มอาสาสมัครที่กำลังชุลมุนกันอยู่แตกกระเจิง หลังสิ้นเสียงปืน มือปืนผู้ก่อเหตุได้อาศัยความมืดหลบหนีไป

อาสาสมัครได้รับบาดเจ็บรวม 3 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน แบ่งเป็น

ฝ่ายมูลนิธิร่วมกตัญญู บาดเจ็บ 2 ราย

  • นายจิรายุทธ คงดี อายุ 27 ปี ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่คอ
  • นายอัครเดช ทวิสุวรรณ อายุ 36 ปี ถูกยิงเข้าที่เหนือราวนมซ้าย

ทั้งสองถูกนำส่ง รพ.ลาดพร้าว

ฝ่ายมูลนิธิสยามรวมใจ ปู่อินทร์) บาดเจ็บ 1 ราย นางจิตทิวา เรือนแก้ว อายุ 25 ปี ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ท้อง ถูกนำส่ง รพ.นพรัตนราชธานี

หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.วังทองหลาง เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ บริเวณฟุตปาธพบเพียงกองเลือด และปลอกกระสุนปืนตกกระจายเกลื่อนพื้นถนน รวม 5 ปลอก จึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่อย่างละเอียด และจะเข้าสอบสวนผู้บาดเจ็บทั้ง 3 รายที่โรงพยาบาล เพื่อเร่งติดตามตัวมือปืนที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

