สาวไทยสร้างเรื่อง แต่งตัวไม่พร้อมปีนเขาฮอกไกโด สุดท้ายต้องพึ่งกู้ภัย ถูกชาวเน็ตญี่ปุ่นด่าฉ่ำ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 16 ต.ค. 2568 16:18 น.| อัปเดต: 16 ต.ค. 2568 16:18 น.
127

ชาวเน็ตญี่ปุ่นทัวร์ลงหนัก สาวไทยขาหักบนภูเขาในฮอกไกโด พบปีนเขาโดยไม่ได้ขออนุญาต ใส่แค่รองเท้าผ้าใบคู่เดียว สุดท้ายต้องให้ทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา เมื่อนักท่องเที่ยวหญิงชาวไทยวัย 42 ปี ประสบอุบัติเหตุขาหักและหลงทางขณะพยายามปีนภูเขาคุโรดาเกะ ในเมืองคามิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

โดยหญิงคนดังกล่าวเริ่มต้นปีนเขาจากเมืองฟุราโนะ โดยใช้กระเช้าขึ้นไปบางส่วน แต่เนื่องจากใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ เธอจึงตัดสินใจยกเลิกการปีนต่อและเริ่มเดินลงเขา แต่ระหว่างทางลงเกิดลื่นล้มจนขาซ้ายหัก ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

นักปีนเขาคนอื่นที่ผ่านมาเห็นเหตุการณ์ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ในเวลา 14:20 น. ทีมกู้ภัยของตำรวจฮอกไกโดต้องระดมกำลังใช้ เฮลิคอปเตอร์ เข้าช่วยเหลือ และพบตัวหญิงไทยในเวลาต่อมา ซึ่งแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าซ้ายหัก แต่ก็ได้รับการยืนยันว่าปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต

ตำรวจฮอกไกโดเปิดเผยว่าในช่วงเกิดเหตุเส้นทางบนภูเขามีหิมะปกคลุมแล้ว แต่หญิงไทยคนดังกล่าวสวมเพียงรองเท้าผ้าใบ และที่สำคัญคือไม่ได้ยื่นแบบฟอร์มแจ้งแผนการปีนเขาต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนข้อควรระวัง

เจ้าหน้าที่จึงออกมาเตือนนักปีนเขาทุกคนให้เตรียมอุปกรณ์และวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการส่งเอกสารแจ้งการปีนเขาทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งสภาพอากาศบนภูเขาจะอันตรายและคาดเดาได้ยาก

แน่นอนว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ ก็มีชาวเน็ตญี่ปุ่นจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความเห็นในเชิงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก และนี่คือความเห็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ชาวเน็ตเกี่ยวกับประเด็นนี้

“กรุณาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากหญิงไทยด้วย ภาษีถูกใช้ผิดทางแล้ว”

“ขอบคุณเจ้าหน้าที่เฮลิคอปเตอร์และทีมกู้ภัยของตำรวจฮอกไกโด ที่ช่วยให้เราทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย”

“พวกก่อปัญหา (害人) ชัดๆ”

“ควรมีระบบบังคับให้ผู้ที่จะปีนเขาต้องทำประกันก่อน ไม่อย่างนั้นภาษีจะสูญเปล่า”

“กรุณาส่งใบเรียกเก็บเงินให้หญิงไทยคนนี้”

“เบื่อจริงๆ กับเรื่องแบบนี้”

“ต่างชาติพวกนี้บอกว่าเพิ่มรายได้ภาษี แต่ดูสิ ใช้ภาษีไปกับเรื่องแบบนี้ทั้งนั้น ควรเรียกเก็บเต็มจำนวน”

อ้างอิง : Youtube STVニュース北海道

 

