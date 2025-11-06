ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย “เบน สมิธ” ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา
ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย เบน สมิธ หลังยื่นฟ้องหมิ่นประมาทรังสิมันต์ โรม ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา หลังได้ตำแหน่ง ขรก.การเมือง ประจำสำนักนายกฯ
นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์ ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งว่า “ภายหลังจากที่ผมได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผมขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผมขอยุติการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และถอนตัวจากการดำเนินคดีของนายเบน สมิธ โดยมีผลทันที
การตัดสินใจครั้งนี้ ผมทำด้วยความเคารพต่อบทบาทหน้าที่ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา หรือความเข้าใจผิดใด ๆ ในอนาคต ผมขอยืนยันว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การให้คำปรึกษาในคดีดังกล่าวเป็นไปด้วยความสุจริต และอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาชีพกฎหมายอย่างเคร่งครัด
“เมื่อมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยเกิดขึ้น ผมเห็นว่า ควรแสดงความรับผิดชอบและชี้แจงอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สุด ผมและทีมกฎหมายขอถอนตัวจากคดีของนายเบน สมิธ อย่างเป็นทางการ และจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวในทุกกรณีต่อจากนี้ เพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาในสังคม”
ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้เกียรติในการทำงานของผมมาโดยตลอด ผมจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “ธนดล” ขอบคุณ “ธรรมนัส” หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ
- ทนาย “เบน สมิธ” ยื่นฟ้อง “รังสิมันต์ โรม” หมิ่นประมาท เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน
- “จักรภพ” รับ “ทักษิณ” รู้จักกับ “เบน สมิธ” จริง รู้จักผ่าน “ฮุนเซน”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: