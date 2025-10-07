กู้ภัยช่วยเหลือ หนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลก อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69
หัวจะปวด กู้ภัยช่วยเหลือ ใช้อุปกรณ์ตัดเล็กห่วง หลังหนุ่มเอาห่วงรัดจ้าวโลกจนบวม อ้างกลัวถูกขโมย เพราะไซซ์ 69 เลยล็อคเอาไว้
หน่วยกู้ภัยวังกรูด อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลสตึก อ.สตึก ขอสนับสนุนเครื่องมือตัดเหล็ก เพื่อนำไปตัดเหล็กที่ติดอยู่กับอวัยวะเพศของชายคนหนึ่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ลูกหมู ตัดเอาห่วงเหล็กออกมาได้สำเร็จ แต่อาการของชายไม่ดีขึ้น ถูกส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ต่อไป
จากการพูดคุยกับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยวังกรูดสตึก เล่าว่า หลังจากได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสาร ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ยอมรับว่าตกใจเมื่อเห็นเหตุการณ์ ตรวจสอบพบเป็นห่วงพลาสติกกับห่วงสแตนเลส คาดว่าแกะมาจากคันเบ็ดฝรั่ง รัดอยู่บริเวณโคนอวัยวะเพศ 2 ชั้น โดยส่วนปลายอวัยวะเพศบวมเปล่งก้อนใหญ่เกือบเท่ากำปั้น จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องเจียรหรือลูกหมูค่อย ๆ บรรจงตัดทีละนิดเพราะเกรงจะไปโดนอวัยวะเพศ โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จึงสามารถเอาห่วงออกได้ทั้งสองห่วง
ซึ่งผู้ประสบภัยกล่าวว่า สาเหตุที่เอาห่วงมารัดเอาไว้ว่า “กลัวจะมีใครมาเอาจ้าวโลกของของตนไปเพราะเป็นไซซ์ 69” อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีใครทราบว่านายคนดังกล่าว มีอาการทางจิตหรือหลอนอะไรบางอย่างมาหรือไม่ ซึ่งจะต้องให้แพทย์วินิจฉัยอีกครั้ง
