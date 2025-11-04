กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า
เกือบได้เป็นเศรษฐี กู้ภัยจังหวัดชลบุรี เจ็บปวดหลังรู้เฉลยตัวเองดีใจเด้อ ซื้อหวยรัฐบาลงวดล่าสุด ประกาศรางวัลหยิบในมือมาเช็กเลขท้าย 2 ตัว 87 ตรงเป๊ะ ! จะรีบไปขึ้นเงินปรากฏเรื่องเป็นโอละพ่อ แฟนเลขเด็ดทราบข่าวแห่ประฌามแม่ค้าไม่มีชิ้นดี
จากกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าวชลบุรี” ลงโพสต์วานนี้ (3 พ.ย.) เปิดเผยเรื่องราวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกรชลบุรี) รายหนึ่งซึ่งเกือบได้โชควาสนาน้อยๆ จากการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ประจำวันที่ 1 พ.ย.68 ที่ผ่านมา
เนื้อหาที่แจ้งเป็นอุทาหรณ์ไว้ในเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้นระบุ “กู้ภัยฯ ออกมาเตือนภัยถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 87 แต่ขึ้นเงินไม่ได้ ถูกแม่ค้าหัวใสยัดใส้งวดเก่าของ 16 ต.ค.ไว้ 2 ใบ เร่ขายตามงานศพในวัด เผยเขียนชื่อไปที่ร้านขึ้นเงินหวิดโดนจับเพราะไม่ได้ดูวันที่”
“เชื่อว่าหลายคนคงไว้ใจแม่ค้า หยิบจ่ายเงินเลย ใครไม่โดนก็แล้วไป” หลังจากแอดมินเพจหล่นข้อสังเกตเชิงสันนิษฐานคร่าวๆ ไม่นาน เวลาต่อมาก็มีคนแห่กันเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บางรายถึงกับอดเจ็บใจแทนไม่ไหว ใส่คอมมนต์เดือดพล่นทันที อาทิ “ตามล่าแม่ค้าเลยครับ” , “อย่างนี้เขาเรียกบุญมีแต่กรรมบัง โธ่ อุตสาห์ได้โชคแต่มาโดนแบบนี้ แย่เลยไม่น่าทำกันเลยนะคนขายอ่ะ”
“เดี๋ยวนี้หากินทุกรูปแบบคะ”
หลังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ระดมมาในใต้้โพสต์ชนิดเรียกว่า ชุดใหญ่ไฟกรพริบ เวลาต่อมายังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเล่าความเอารัดเอาเปรียบของแผงลอตเตอรี่หัวหมอบางเจ้าถึงกับแอบใส่สลากไม่ครบตามจำนวนที่บอกหน้าซองใสที่หุ้มไว้บางๆ ก็มี
“หน้าซอง 5 ใบ ของจิง 3 ใบ เคยเจอ” นอกจากนี้บางรายยังบอกเคยเจอสลากกินแบ่งรัฐบาลยัดไส้เอางวดเก่ามาขายแบบนี้เช่นกัน แต่เกิดที่ จ.กำแพงเพชร
ทั้งนี้จากการตรวจสอบกู้ภัยที่โชคร้ายดันถูกแม่ค้าขายลอตเตอรี่งวดเก่าให้นั้น ทราบชื่อคือนายพนาวัล รื่นรมย์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกรชลบุรี) ซึ่งก่อนจะมาเป็นข่าวดังเช่นปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ไม่นาน เมื่อ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา พี่กู้ภัยรายนี้ก็เคยเฉียดจะเป็นเศรษฐีใหญ่มาแล้ว แต่ก็ต้องผิดหวังมหาศาลแม้เลข 6 หลักจะเหมือนกับรางวัลที่ 1 ซึ่งออกเลข 669687 แต่ของพี่พนาวัลดันซื้อเลขที่ผิดตำแหน่งไปนิดเดียวจริงๆ ได้แก่ 678669.
