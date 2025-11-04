ข่าวอาชญากรรม

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:50 น.
59
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า
ภาพ Facebook @ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าว

เกือบได้เป็นเศรษฐี กู้ภัยจังหวัดชลบุรี เจ็บปวดหลังรู้เฉลยตัวเองดีใจเด้อ ซื้อหวยรัฐบาลงวดล่าสุด ประกาศรางวัลหยิบในมือมาเช็กเลขท้าย 2 ตัว 87 ตรงเป๊ะ ! จะรีบไปขึ้นเงินปรากฏเรื่องเป็นโอละพ่อ แฟนเลขเด็ดทราบข่าวแห่ประฌามแม่ค้าไม่มีชิ้นดี

จากกรณีเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าวชลบุรี” ลงโพสต์วานนี้ (3 พ.ย.) เปิดเผยเรื่องราวของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกรชลบุรี) รายหนึ่งซึ่งเกือบได้โชควาสนาน้อยๆ จากการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด ประจำวันที่ 1 พ.ย.68 ที่ผ่านมา

เนื้อหาที่แจ้งเป็นอุทาหรณ์ไว้ในเฟซบุ๊กดังกล่าวนั้นระบุ “กู้ภัยฯ ออกมาเตือนภัยถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว 87 แต่ขึ้นเงินไม่ได้ ถูกแม่ค้าหัวใสยัดใส้งวดเก่าของ 16 ต.ค.ไว้ 2 ใบ เร่ขายตามงานศพในวัด เผยเขียนชื่อไปที่ร้านขึ้นเงินหวิดโดนจับเพราะไม่ได้ดูวันที่”

“เชื่อว่าหลายคนคงไว้ใจแม่ค้า หยิบจ่ายเงินเลย ใครไม่โดนก็แล้วไป” หลังจากแอดมินเพจหล่นข้อสังเกตเชิงสันนิษฐานคร่าวๆ ไม่นาน เวลาต่อมาก็มีคนแห่กันเข้ามาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บางรายถึงกับอดเจ็บใจแทนไม่ไหว ใส่คอมมนต์เดือดพล่นทันที อาทิ “ตามล่าแม่ค้าเลยครับ” , “อย่างนี้เขาเรียกบุญมีแต่กรรมบัง โธ่ อุตสาห์ได้โชคแต่มาโดนแบบนี้ แย่เลยไม่น่าทำกันเลยนะคนขายอ่ะ”

“เดี๋ยวนี้หากินทุกรูปแบบคะ”

หลังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ระดมมาในใต้้โพสต์ชนิดเรียกว่า ชุดใหญ่ไฟกรพริบ เวลาต่อมายังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเล่าความเอารัดเอาเปรียบของแผงลอตเตอรี่หัวหมอบางเจ้าถึงกับแอบใส่สลากไม่ครบตามจำนวนที่บอกหน้าซองใสที่หุ้มไว้บางๆ ก็มี

“หน้าซอง 5 ใบ ของจิง 3 ใบ เคยเจอ” นอกจากนี้บางรายยังบอกเคยเจอสลากกินแบ่งรัฐบาลยัดไส้เอางวดเก่ามาขายแบบนี้เช่นกัน แต่เกิดที่ จ.กำแพงเพชร

กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า
ภาพ Facebook @ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าว
ดราม่าหวย
ภาพ Facebook @ข่าวเด็ดชลบุรี เพชฌฆาตข่าว

ทั้งนี้จากการตรวจสอบกู้ภัยที่โชคร้ายดันถูกแม่ค้าขายลอตเตอรี่งวดเก่าให้นั้น ทราบชื่อคือนายพนาวัล รื่นรมย์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกรชลบุรี) ซึ่งก่อนจะมาเป็นข่าวดังเช่นปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ไม่นาน เมื่อ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา พี่กู้ภัยรายนี้ก็เคยเฉียดจะเป็นเศรษฐีใหญ่มาแล้ว แต่ก็ต้องผิดหวังมหาศาลแม้เลข 6 หลักจะเหมือนกับรางวัลที่ 1 ซึ่งออกเลข 669687 แต่ของพี่พนาวัลดันซื้อเลขที่ผิดตำแหน่งไปนิดเดียวจริงๆ ได้แก่ 678669.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

4 นาที ที่แล้ว
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า ข่าวอาชญากรรม

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

15 นาที ที่แล้ว
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี ข่าวต่างประเทศ

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

23 นาที ที่แล้ว
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง ข่าว

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

36 นาที ที่แล้ว
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่ ข่าว

ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

46 นาที ที่แล้ว
ตั้งชื่อฐานปฏิบัติการบนยอดภูมะเขือ เพื่อรำลึก &quot;ส.อ. จิรายุส อินทุมาน&quot; สังกัดกองพันจู่โจม ที่เสียชีวิตขณะเข้าตีที่หมาย ยิงปะทะฝ่ายกัมพูชา ข่าว

เปิดฐานปฏิบัติการใหม่ “อินทุมาน” สดุดี ส.อ. จิรายุส ผู้สละชีพพิชิตภูมะเขือ

55 นาที ที่แล้ว
น้องมิ้นต์อายุ 28 กัมพูชา ข่าวอาชญากรรม

ปริศนา น้องมิ้นต์ สาววัย 28 จบชีวิตที่เขมร ข้อความสุดท้ายส่งหาแฟน “เงินเก็บหายหมด”

56 นาที ที่แล้ว
ปุ้มปุ้ย-กวินท์ เปิดหน้าลูกสาว น้องวานิลลา สกาย ครั้งแรก บันเทิง

เปิดภาพ น้องวานิลลา สกาย ลูกสาว ปุ้มปุ้ย-กวินท์ ตากลมแก้มยุ้ย น่ารักเกินต้าน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับดาว แสงดาว อดีตมิสแกรนด์ราชบุรี 2026 ปิดโซเชียลเกลี้ยงทุกช่องทาง ทั้ง Facebook, Instagram และ TikTok แฟนคลับตามไม่ได้ ไร้การติดต่อ? บันเทิง

“นับดาว” ปิดโซเชียลเกลี้ยง หลังดราม่าปลดมง มิสแกรนด์ราชบุรี 2026

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา โบ้ยไทย อ้างทำปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา โบ้ยไทยถล่มใส่ ปราสาทพระวิหาร เสียหายหนัก กลางที่ประชุมยูเนสโก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม อย่างดี แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปีไม่เคยห่าง บันเทิง

ชื่นชม แฟนคลับ บิ๊ก D2B เหนียวแน่น ดูแลคุณพ่ออุดม แทนนักร้องหนุ่มมาเกือบ 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนอัสสัมแปรอักษรพระพันปี ข่าว

รร.อัสสัมชัญ รวมพลังแปรอักษร 1250 ชีวิต ถวายอาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สับรางแตก &quot;ลามีน ยามาล&quot; เตียงหัก &quot;นิกกี้ นิโคล&quot; แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว ข่าวต่างประเทศ

สับรางแตก “ลามีน ยามาล” เตียงหัก “นิกกี้ นิโคล” แอบกินอินฟลูฯ อิตาลี ฝ่ายชายแจ้นแก้ตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกสารยึดรถ 111 คัน กันจอมพลังอั้มกระเทียม ข่าวอาชญากรรม

ตามต่อเอกสารลับ “ลัมโบร์ฯ กันจอมพลัง” จับโป๊ะ! เจ้าของรถ-ดีเอสไอกุญแจไขปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลังวิเคราะห์ครอบครัว เป็ก สัณชัย ข่าวดารา

โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลัง เป็ก สัณชัย ด่าแรง-ขู่จะตบปาก ปมวิเคราะห์ชีวิตคู่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตั๋วรถไฟฟ้าขึ้นราคา? หลังผู้ปกครองโวยสายสีเขียว พุ่งจาก 10 เป็น 28 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นแค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว ทำคนกลัว ข่าว

อ.เจษฎา ชี้ คลิปบดกระดูกไก่ ทำไส้กรอก เป็นเฟกนิวส์ แค่ตัดต่อ หวังเรียกยอดวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เส้นทาง “พายุคัลแมกี” รุนแรงเป็น “พายุไต้ฝุ่น” ตายแล้ว 1 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องประวัติ &quot;บอย ธิติพร จุติมานนท์&quot; ดีกรีวารสารฯ ธรรมศาสตร์ ผู้อยู่เบื้องหลังข่าวบันเทิงกว่า 20 ปี สู่บทบาทคอมเมนเตเตอร์สายแข็ง เจ้าของร้านดัง &quot;บ้านท่าน้ำนนท์&quot; บันเทิง

ประวัติ “บอย ธิติพร” อดีตหัวเรือ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน” เบอร์ 1 คนข่าวบันเทิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กสาขา โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เศรษฐกิจ

พิกัดร้านค้า คนละครึ่งพลัส โรบินสันไลฟ์สไตล์-ท็อป พลาซ่า ช้อปคุ้มทั่วประเทศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ราอูล&quot; ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ บันเทิง

“ราอูล” ส่งสารถึงผู้เข้าประกวด Miss Universe 2025 ตัดสินแค่ 4 รอบเท่านั้น ย้ำไม่มีสิทธิพิเศษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดูจบร้องไห้ตาม แห่ส่งแรงใจ “น้องมาร์ติน” 1 ขวบ 3 เดือน สู้มะเร็งตับระยะ 4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุฯ แจ้งข่าว ทำไมเข้าหน้าหนาว (23 ต.ค.) แต่ฝนยังไม่หมด? สาเหตุคือ &quot;ลานีญา&quot; ที่จะทำให้ต้นฤดู (พ.ย.) มีฝนมากกว่าปกติ โดยช่วง 7-9 พ.ย. นี้ ฝนยังมาอีกระลอก ข่าว

ฤดูหนาวจริง จะมาเมื่อไหร่? กรมอุตุฯ ชี้ “ลานีญา” ทำเพี้ยน ลุ้นลมหนาวใกล้ปีใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง &quot;ขอทาน&quot; ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี บันเทิง

ลิลลี่ เหงียน ลั่น พร้อมมีผัวใหม่ สเปกใหม่ไม่เกี่ยง “ขอทาน” ก็ได้ แค่ตัวหอม-พลังงานดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 14:35 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 14:50 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

ชาวเน็ตฮือฮา ส่องภาพคฤหาสน์หรู เลขที่ 8/88 เจ้าของประกาศขาย 250 ล้าน พร้อมเข้าอยู่

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button