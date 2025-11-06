ข่าว

กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 09:25 น.
52
กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ

กทม. สรุปยอดกระทงปี 2568 เก็บได้ 3.9 แสนใบ ลดลงจากปีก่อน 24% โดยเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติ 82.76% ส่วนยอดลอยกระทงออนไลน์กลดลงเช่นเดียวกัน

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต ได้ดำเนินการจัดเก็บกระทงที่ประชาชนนำมาลอยในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 110 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจัดเก็บตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน จนแล้วเสร็จภายในเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บกระทงได้ จำนวน 391,027 ใบ ลดลงจากปีก่อนประมาณ 24% โดยเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน 323,626 ใบ คิดเป็นร้อยละ 82.76 กระทงที่ทำจากโฟม จำนวน 28,298 ใบ คิดเป็นร้อยละ 7.23 และกระทงขนมปัง จำนวน 39,103 ใบ คิดเป็นร้อยละ 10.01 และเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลัง 2 ปี พบว่า

  • ปี 2567 เก็บได้ 514,590 ใบ (วัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 98.39)
  • ปี 2566 เก็บได้ 639,828 ใบ (วัสดุธรรมชาติ ร้อยละ 96.74)
เจ้าหน้าที่ กทม. กำลังตักกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติออกจากแม่น้ำเจ้าพระยา
FB/ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการลอยกระทงออนไลน์ ซึ่งกรุงเทพมหานครจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ผ่านเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th ในบรรยากาศเสมือนจริงของสวนสาธารณะ 34 แห่ง และริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณไอคอนสยาม มีประชาชนเข้าร่วม จำนวน 23,347 ใบ จากสถิติปี 2567 ที่มีจำนวน 36,832 ใบ

กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดเก็บกระทงตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้ขยะตกค้างในแหล่งน้ำ โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ สำนักงานเขตจัดเก็บในสถานที่จัดงานลอยกระทง และคูคลองในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักการระบายน้ำจัดเก็บในคลองและบึงรับน้ำ และสำนักสิ่งแวดล้อมจัดเก็บในสวนสาธารณะและแม่น้ำเจ้าพระยา

ในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่สะพานพระราม 8 ถึงสะพานพระราม 9 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 163 คน เรือเก็บขยะ 28 ลำ เรือสนับสนุนอีก 6 ลำ รวม 34 ลำ และรถบรรทุก 8 คัน ปฏิบัติงานต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน จนถึงเวลา 05.00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568

กระทงที่จัดเก็บได้จากแม่น้ำเจ้าพระยาจะลำเลียงขึ้นที่ปากคลองโอ่งอ่าง เขตพระนคร และท่าคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ เขตราษฎร์บูรณะ เพื่อแยกประเภทวัสดุ โดยกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติจะนำไปบดย่อยและส่งต่อยังโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์หนองแขม ส่วนกระทงที่ทำจากวัสดุอื่น เช่น โฟม จะนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธี ส่วนกระทงที่จัดเก็บจากพื้นที่อื่น ๆ จะถูกนำส่งสถานีขนถ่ายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม และศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม เพื่อดำเนินการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ

FB/ กรุงเทพมหานคร

สำหรับงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2568 กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ เช่น งานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2568 ณ บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด และงาน “แสง สายน้ำ มนต์เสน่ห์ลอยกระทง คลองเปรมประชากร” ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครได้เปิดสวนสาธารณะ 33 แห่ง ในพื้นที่ 21 เขต ให้ประชาชนลอยกระทงได้จนถึงเวลา 24.00 น. รวมทั้งมีพื้นที่ที่เปิดให้ลอยกระทงบริเวณท่าน้ำ ท่าเรือ โป๊ะ และพื้นที่เอกชน รวมแล้ว 110 แห่ง

ทั้งนี้ได้รณรงค์ให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และงดการใช้กระทงที่ทำจากขนมปังและโฟม เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศของบึงน้ำ ซึ่งเป็นระบบปิด กระทงขนมปังเปื่อยยุ่ยง่ายและอาจมีสีที่เป็นอันตรายต่อปลา อีกทั้งยังทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง ส่งผลเสียต่อสัตว์น้ำและระบบนิเวศโดยรวม

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เด็กอนุบาลถูกไฟชอร์ตดับขณะเล่นชิงช้า ญาติคาใจเคยแจ้งแล้ว แต่ไม่มีใครซ่อม

11 นาที ที่แล้ว
มวย/MMA

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

18 นาที ที่แล้ว
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม บันเทิง

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

20 นาที ที่แล้ว
ผิดคาดฤดูหนาว กทม. แจ้งเตือนพายุ &quot;คัลแมกี&quot; จ่อเข้าเวียดนาม ส่งผลไทย 7-9 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ข่าว

หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ หลังชัตดาวน์ ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

จับได้แล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดขายยาเสพติดบนเสาไฟ เร่งขยายผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า นารา เครปกะเทย แจ้งจับวัยรุ่นอยุธยา จุดพลุประทัดใส่คนลอยกระทง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจ นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำเพื่อชี้แจงข้อมูลบิดเบือนจากเพจอวตาร ข่าว

สยบข่าวลือ! นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำ อ้าง เพจอวตาร บิดเบือนปมขอโทษ โหนกระแส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กรายชื่อจังหวัด จ่อโดนฤทธิ์ “พายุคัลแมกี” หลังถล่มฟิลิปปินส์ 85 ศพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศ ให้ประธาน-กรรมการ กกต. พกอาวุธปืนเครื่องกระสุนได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สรุปผลฟุตบอล ตารางคะแนนล่าสุด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส หลังจบเกมนัดที่ 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทางการคาดสาเหตุเบื้องต้น เครื่องบิน UPS ตก ยอดตายขยับอยู่ที่ 12 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายร่างท้วมยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทงที่หญิงสาวปล่อยลงน้ำ ข่าว

คลิปไวรัล ชายยืนดักต้นน้ำ คว้ากระทง เก็บทุกดอก งมเงินต่อหน้าเจ้าของ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ ข่าว

กทม. เผยยอดกระทง ปี 68 ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน 24% เหลือ 3.9 แสนใบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ ข่าวอาชญากรรม

2 กู้ภัยดัง ยิงกันเดือดกลางดึก ปมแย่งกันช่วยคนเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธนดล ถอนตัวจากการเป็นทนาย “เบน สมิธ” ป้องกันไม่ให้เกิดข้อครหา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง ใจบุญ บริจาคเลือดยังไม่พอ คิดบริจาคไตให้คนแปลกหน้า บันเทิง

พระเอกดัง ใจบุญ ชอบบริจาคเลือดมาก เตรียมบริจาคไตให้คนแปลกหน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ตอบแล้ว เรื่องลืมรูดซิปกางเกง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ประธานาธิบดีหญิงเม็กซิโก เข้าแจ้งความ ถูกลวนลามกลางถนน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รู้ตัวแล้ว หนุ่มรัสเซียแปะ QR โค้ดค้ายาตามเสาไฟ เร่งล่าตัวมาดำเนินคดี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทย์ กังวล คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มไม่ใช้ถุงยางมากขึ้น ขาดแรงจูงใจป้องกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตแห่แชร์ “นายกอนุทิน” ลืมรูดซิปกางเกง ก่อนลอยกระทงกับภริยา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 09:25 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 09:25 น.
52
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อินฟลูเอ็นเซอร์สาวชาวไต้หวัน วัย 31 ปี กลายเป็นศพในอ่างอาบน้ำโรงแรมดัง มาเลเซีย รวบตัวแร็ปเปอร์หนุ่ม พร้อมยาเสพติด ภายในห้องเดียวกัน ตร.คาดถูกฆาตกรรม

อินฟลูฯ สาว ตายปริศนาในอ่างอาบน้ำโรงแรม ตร.คาดถูกฆาตกรรม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

ด่วน “รุง รุง” ถอนตัวชกศึก ONE 173 ที่ญี่ปุ่น หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างรุนแรง

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ New York Post ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

บานปลาย ดราม่าณวัฒน์ MU 2025 ดังถึงเมกา สื่อใหญ่ NYPost ตีข่าว ไม่ให้เกียรตินางงาม

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

“อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button