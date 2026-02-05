ข่าวการเมือง

ประวัติ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ผู้กุมชะตา เลือกตั้งใหญ่ 2569

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 11:26 น.
แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. ในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566
ภาพจาก : FB/Sawaeng Boonmee

เปิดประวัติ แสวง บุญมี เลขา กกต. คนปัจจุบัน บุคคลสำคัญของการ เลือกตั้ง 2569 หลังออกมาแถลงยอมรับว่า การเลือกตั้งล่วงหน้ามีปัญหาจริง มาส่องผลงาน ประวัติ และข้อมูลน่ารู้ของเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปพร้อมกับทีมงานไทยเกอร์ได้เลย ณ บัดนี้

ประวัติ แสวง บุญมี เลขา กกต. หัวแรงสำคัญงานเลือกตั้ง 2569

แสวง บุญมี อายุ 59 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) นอกจากนี้ยังสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 และนิติศาสตรบัณฑิตอีกด้วย

สำหรับประวัติด้านการทำงาน แสวงเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 รวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประวัติ แสวง บุญมี
ภาพจาก : party.ect.go.th

ขณะนี้ แสวง ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แห่งองค์กรอิสระ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเขาได้รับการแต่งตั้งจากประธานกรรมการการเลือกตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 จวบจนถึงปัจจุบัน ต่อจาก พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา

ประวัติ แสวง บุญมี
ภาพจาก : Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หน้าที่ของ แสวง บุญมี ในฐานะ เลขา กกต. คือ เป็นผู้แทนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างภายในองค์กร กกต. นอกจากนี้แสวงยังมีอำนาจในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้บริหารไปจนถึงพนักงานฝ่ายปฏิบัติการระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้ดำรงตำแหน่ง พนักงาน ลูกจ้างในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แสวงบุญมีประวัติ เลขากกต
ภาพจาก : Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นอกจากนี้ยังมีรองเลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ช่วยสั่งงาน ช่วยรับผิดชอบงานในส่วนต่างๆ เช่น ส่วนงานบริหารกลาง ส่วนงานบริหารงานเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ส่วนงานกิจการการมีส่วนร่วม ส่วนงานกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ส่วนงานด้านกิจการพรรคการเมือง

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ แสวง บุญมี ได้ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชน เพื่อแถลงภาพรวมหลังการเลือกตั้งล่วงหน้า 2566 ซึ่งถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 โดยยอมรับถึงความผิดพลาดของเอกสาร ซึ่งทำให้เกิดดราม่า #กกตมีไว้ทำไม ซึ่งกำลังเป็นกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตในตอนนั้น

บทบาทท้าทายใน เลือกตั้งใหญ่ 2569

จากการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อ 1 ก.พ. 2569 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาเรื่อง QR Code หน้าหน่วยแสดงข้อมูลผู้สมัครชุดเก่า และการกรอกรหัสไปรษณีย์หน้าซองบัตรผิดพลาด นายแสวงได้ออกมาชี้แจงทันทีว่าความผิดพลาดทางธุรการเหล่านี้ ไม่กระทบต่อการนับคะแนน และได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบยอดผู้ใช้สิทธิให้ตรงกับจำนวนบัตร

เพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2569 นายแสวงได้ส่งข้อความด่วนกำชับ ผอ.เลือกตั้งประจำจังหวัดทั่วประเทศ ให้ตรวจเข้มเรื่อง การติดประกาศรายชื่อผู้สมัครหน้าหน่วย ต้องถูกต้องครบถ้วน และให้รายงานความพร้อมเข้ามาก่อนวันเลือกตั้งจริง

นอกจากงานหน้างาน นายแสวงในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน ยังเร่งพิจารณาตรวจสอบนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ เพื่อให้ทันกรอบเวลาและเป็นไปตามกฎหมาย

ประวัติ แสวง บุญมี
ภาพจาก : Facebook สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

